Gelinim Mutfakta yarım altın kim aldı, 1. kim oldu? 6 Mayıs 2026 Gelinim Mutfakta günün kazanan ismi!

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Gelinim Mutfakta'da final gününe az kala yarışmacılar rekabetin dozunu iyice artırmış durumda. Tuğba, Aysun, Hatice ve Beyza'nın yarıştığı yarışma programında artık hataya yer yok. Kayınvalideler tadım masasında puanlamalarını yaparken, gelinler de verilen yemeği en lezzetli yapmak için tezgah başında ter dökmeye devam ediyor. Peki Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı, yarım altın kime gitti? İşte Gelinim Mutfakta 6 Mayıs 2026 Çarşamba günün kazanan ismi ve puan tablosu...
Kanal D ekranlarında milyonları kendine bağlayan Gelinim Mutfakta tüm hızıyla sürmekte. Cuma günü yapılacak büyük finale hazırlanan gelinler, gün sonunda da yarım altın alabilmek için büyük mücadele veriyor. sunucu Aslı Hünel'in verdiği puanlar da yarışmacılar için kritik rol oynarken gün sonunda hangi gelinin yarım altın kazandığı merak konusu. Peki 6 Mayıs Çarşamba günün kazanan ismi kim oldu? İşte puan tablosu...
GELİNİM MUTFAKTA YARIM ALTIN KİM ALDI, 1. KİM OLDU?
Kanal D'nin sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta'da rekabet hız kesmiyor. Fenomen gelinlerin yarıştığı Gelinim Mutfakta izleyicileri gün boyu arama motorlarında 'Gelinim Mutfakta kim kazandı?', 'Gelinim Mutfakta yarım altın kim aldı?', sorularını araştırıyor. Peki Gelinim Mutfakta yarım altın kazanan gelin açıklandı mı?
Gelinim Mutfakta'da henüz 1. olan gelin netleşmedi. İlerleyen saatlerde yarım altın alan gelin açıklandığı zaman haberimize eklenecektir.
GELİNİM MUTFAKTA 6 MAYIS 2026 GÜNÜN KAZANAN İSMİ!
Aslı Hünel'in eğlenceli sunumuyla ekranlara gelen Gelinim Mutfakta'da 6 Mayıs 2026 Çarşamba günü günün kazanan ismi henüz belli değil.
Son tadımdan sonra puan tablosu şekillenecek ve günü en yüksek puanını ve en düşük puanını alan gelin netleşecek.
GELİNİM MUTFAKTA 5 MAYIS 2026 YARIM ALTIN KİM ALDI?
Gelinim Mutfakta'nın dün yayınlanan bölümünde yarım altın alan gelin Tuğba oldu. İşte puan tablosu...
Tuğba - 20
Hatice - 16
Aysun - 15
Beyza - 12
GELİNİM MUTFAKTA 4 MAYIS 2026 YARIM ALTIN KİM ALDI?
Gelinim Mutfakta'da haftanın ilk günü Pazartesi yarım altın kazanan gelin Hatice oldu. İşte puan tablosu...
Hatice - 15
Beyza - 13
Aysun - 11
Tuğba - 5
GELİNİM MUTFAKTA 1 MAYIS KİM ELENDİ, 15 ALTIN BİLEZİK KİMİN OLDU?
Gelinim Mutfakta'da geçen Cuma elenen isim Maysa olurken, 15 altın bilezik Tuğba'ya gitti. İşte haftalık puan tablosu...
Tuğba - 74
Aysun - 73
Hatice - 71
Maysa - 66
GELİNİM MUTFAKTA 1 MAYIS 2026 CUMA YARIM ALTIN KİM ALDI?
Gelinim Mutfakta'da 1 Mayıs Cuma günü yapılan finalle haftanın son yarım altın kazanan gelini Maysa oldu. İşte 1 Mayıs Cuma gün sonu puan tablosu...
Maysa - 16
Tuğba - 15
Aysun- 15
Hatice - 15