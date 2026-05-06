Yeşilçam’ın efsane isimlerinden Kadir İnanır’ın sağlık durumuna ilişkin yeni bir gelişme daha kamuoyuna yansıdı. Uzun süredir tedavi sürecini sürdüren usta sanatçının son görüntüsü ortaya çıkarken, bu kareler hem hayranlarını duygulandırdı hem de umut verdi. Zorlu tedavi sürecinde sanat dünyasından pek çok ismin desteğini arkasına alan İnanır’ı ziyaret edenler arasına son olarak Coşkun Sabah da eklendi. Ünlü sanatçının gerçekleştirdiği ziyaret, Kadir İnanır’ın moralinin yüksek olduğuna dair dikkat çeken bir işaret olarak değerlendirildi.

HABERİN ÖZETİ Coşkun Sabah’tan vefa örneği! Kadir İnanır’ı ziyaret etti Yeşilçam'ın usta ismi Kadir İnanır'ın sağlık durumu hakkında yeni gelişmeler yaşanırken, sanatçı dostu Coşkun Sabah'tan anlamlı bir ziyaret gerçekleşti. Kadir İnanır, beyin pıhtısı ve akciğer enfeksiyonu nedeniyle tedavi görmüş olup, tedavisi devam etmektedir. Coşkun Sabah, Kadir İnanır'ı ziyaret ederek sosyal medya hesabından moralinin yüksek olduğuna dair bir paylaşım yaptı. Kadir İnanır'ın son görüntüsü sevenlerini hem duygulandırdı hem de umutlandırdı. Kadir İnanır, kariyeri boyunca 180'den fazla film ve çok sayıda televizyon yapımında rol almıştır.

COŞKUN SABAH KADİR İNANIR’I ZİYARET ETTİ

Beynine pıhtı atması sonucu geçtiğimiz yıl hastaneye kaldırılan Kadir İnanır, aylar süren yoğun bakım tedavisinin ardından normal servise alınmış ve 2024 yılında taburcu edilmişti.

Ancak temmuz ayında bu kez akciğer enfeksiyonu nedeniyle yeniden hastaneye kaldırılan usta oyuncunun tedavisi halen devam ediyor. Uzun süredir gözlerden uzak bir iyileşme süreci geçiren İnanır’ın son görüntüsü ise hayranlarını hem duygulandırdı hem de umutlandırdı.

Zorlu tedavi süreci boyunca sanat dünyasından pek çok isim Kadir İnanır’ı yalnız bırakmadı. Son olarak Coşkun Sabah, 77 yaşındaki usta oyuncuya moral ziyaretinde bulundu. Sabah, ziyaret anlarını sosyal medya hesabından paylaşarak kamuoyuna da bilgi verdi.

“GÖZLERİNİN İÇİ GÜLÜYORDU”

Coşkun Sabah, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Dün doktor Erkan Kaya ile birlikte Türkiye’ye mâl olmuş, ülkenin en önemli değerlerinden Kadir İnanır’ı ziyaret ettim. Çok mutlu oldu, gözlerinin içi gülüyordu. Kendisini oldukça iyi gördüm. Acil şifalar diliyorum.”

Bu sözler, sanatçının sağlık durumuna dair olumlu bir tablo çizdi.

YEŞİLÇAM’IN UNUTULMAZ YÜZÜ

Kariyeri boyunca 180’den fazla film ve çok sayıda televizyon yapımında rol alan Kadir İnanır, Türk sinemasının en güçlü erkek oyuncularından biri olarak kabul ediliyor. Özellikle Selvi Boylum Al Yazmalım, Dila Hanım, Tatar Ramazan, Yılanların Öcü ve Utanç gibi yapımlardaki performanslarıyla sinema tarihine adını yazdırdı.

KADİR İNANIR’A NE OLMUŞTU?

24 Mart 2024 tarihinde yaşadığı sağlık sorunu sonrası bilinci kapalı şekilde hastaneye kaldırılan İnanır’a acil müdahale yapılmış, ardından yoğun bakım ünitesinde uzun süre tedavi uygulanmıştı. Yaklaşık dört ay süren yoğun bakım sürecinin ardından sağlık durumunda iyileşme gözlenen usta oyuncu, normal servise alınmış ve sonrasında taburcu edilmişti.

Ancak ilerleyen süreçte yaşanan akciğer enfeksiyonu nedeniyle yeniden tedavi altına alınan İnanır’ın doktor gözetiminde tedavisi sürüyor. Fizik tedavi sürecinin devam ettiği öğrenilirken, yakın çevresi ve dostlarının da bu zorlu süreçte usta sanatçıya destek olmayı sürdürdüğü belirtiliyor.