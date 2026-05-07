Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
Magazin
Avatar
Editor
 | Ezgi Sezer

Şebnem Ferah 2026 konser biletleri karaborsaya düştü! Fiyatlar şoke etti

Yıllar sonra yeniden sahnelere döneceğini açıklayan Şebnem Ferah, hayranlarını büyük bir heyecana sürükledi. Sanatçının 3 Haziran’da İstanbul’da vereceği konserin biletleri satışa çıkar çıkmaz yoğun ilgi gördü. 2 bin 500 TL ile 3 bin 600 TL arasında değişen fiyatlarla satışa sunulan biletler yaklaşık 30 dakika içinde tamamen tükendi. Binlerce kişi online platformlarda uzun kuyruklarda beklerken, çok sayıda hayran bilet satın alma fırsatı bulamadı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Şebnem Ferah 2026 konser biletleri karaborsaya düştü! Fiyatlar şoke etti
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
07.05.2026
saat ikonu 13:22
|
GÜNCELLEME:
07.05.2026
saat ikonu 13:22

Uzun süredir sahnelerden uzak kalan , dönüşü haberiyle dünyasında adeta büyük bir yankı uyandırdı. 3 Haziran’da İstanbul’da gerçekleşecek konser için satışa çıkan biletler dakikalar içinde yoğun talep görürken, online platformlarda binlerce kişilik sanal kuyruk oluştu. 2 bin 500 TL ile 3 bin 600 TL arasında değişen fiyatlarla satışa sunulan biletler yaklaşık yarım saat içinde tamamen tükenirken, çok sayıda hayran sisteme girmesine rağmen satın alamadı. Şebnem Ferah’ın yıllar sonraki sahne dönüşü, sosyal medyada da günün en çok konuşulan başlıkları arasına girdi.

ŞEBNEM FERAH 2026 KONSER BİLETLERİ KARABORSAYA DÜŞTÜ

Türk rock müziğinin en güçlü kadın vokallerinden biri olarak gösterilen Şebnem Ferah’ın uzun bir aranın ardından sahneye çıkacak olması, konseri yılın en çok konuşulan müzik etkinliklerinden biri haline getirdi.

Şebnem Ferah 2026 konser biletleri karaborsaya düştü! Fiyatlar şoke etti

3 Haziran 2026’da KüçükÇiftlik Park’ta gerçekleşecek konserin tek gecelik olması beklentisi de ilgiyi katladı. Daha satış başlamadan sosyal medyada büyük yankı uyandıran etkinlik için on binlerce kişi aynı anda sisteme giriş yaptı.

Saatler 12:00’yi gösterdiğinde iki farklı platform üzerinden başlayan satışlarda, bazı kullanıcıların önünde 100 bini aşkın kişinin bulunduğu görüldü. Yoğun talep nedeniyle oluşan dijital kuyruk kısa sürede sosyal medyanın gündemine taşınırken, biletlerin yarım saat dolmadan tükenmesi dikkat çekti.

Şebnem Ferah 2026 konser biletleri karaborsaya düştü! Fiyatlar şoke etti

Ancak biletlerin tükenmesinin ardından beklenen tablo ortaya çıktı. Resmî satış fiyatı 2 bin 500 TL ile 3 bin 600 TL arasında değişen konser biletleri, kısa süre içinde sitelerinde fahiş rakamlarla satışa çıkarıldı.

Şebnem Ferah 2026 konser biletleri karaborsaya düştü! Fiyatlar şoke etti

Bazı ilanlarda bilet fiyatlarının 60 bin TL’den başlayıp 80 bin TL’ye kadar yükseldiği görüldü. Sosyal medya platformlarında da “Bileti aldım, isteyen ulaşsın” şeklindeki paylaşımlar tepki çekti.

Şebnem Ferah 2026 konser biletleri karaborsaya düştü! Fiyatlar şoke etti

ŞEBNEM FERAH KİMDİR?

Şebnem Ferah, 12 Nisan 1972’de Yalova’da doğmuş, Türkiye’nin en güçlü rock vokallerinden biri olarak kabul edilen bir sanatçıdır. Müzik kariyerine 1990’lı yıllarda tamamı kadınlardan oluşan Volvox grubuyla başlamış, grubun dağılmasının ardından solo kariyerine yönelmiştir.

Şebnem Ferah 2026 konser biletleri karaborsaya düştü! Fiyatlar şoke etti

1996 yılında yayımladığı “Kadın” albümüyle büyük bir çıkış yakalayan Şebnem Ferah, “Sil Baştan”, “Sigara” ve “Yalnız” gibi şarkılarla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşmıştır. Rock, alternatif rock ve duygusal baladları bir araya getiren tarzıyla Türkiye’de kadın rock müzisyenler için önemli bir yol açıcı isim haline gelmiştir.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Şebnem Ferah’tan müjdeli haber! Ünlü şarkıcı geri dönüyor
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Şebnem Ferah konserine gidemeyenlere müjdeli haber! Biletler bitti ama yenisi geliyor
ETİKETLER
#konser
#müzik
#şebnem ferah
#bilet
#karaborsa
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.