Şebnem Ferah 2026 konser biletleri karaborsaya düştü! Fiyatlar şoke etti

Uzun süredir sahnelerden uzak kalan Şebnem Ferah, konser dönüşü haberiyle müzik dünyasında adeta büyük bir yankı uyandırdı. 3 Haziran’da İstanbul’da gerçekleşecek konser için satışa çıkan biletler dakikalar içinde yoğun talep görürken, online platformlarda binlerce kişilik sanal kuyruk oluştu. 2 bin 500 TL ile 3 bin 600 TL arasında değişen fiyatlarla satışa sunulan biletler yaklaşık yarım saat içinde tamamen tükenirken, çok sayıda hayran sisteme girmesine rağmen bilet satın alamadı. Şebnem Ferah’ın yıllar sonraki sahne dönüşü, sosyal medyada da günün en çok konuşulan başlıkları arasına girdi.

ŞEBNEM FERAH 2026 KONSER BİLETLERİ KARABORSAYA DÜŞTÜ

Türk rock müziğinin en güçlü kadın vokallerinden biri olarak gösterilen Şebnem Ferah’ın uzun bir aranın ardından sahneye çıkacak olması, konseri yılın en çok konuşulan müzik etkinliklerinden biri haline getirdi.

3 Haziran 2026’da KüçükÇiftlik Park’ta gerçekleşecek konserin tek gecelik olması beklentisi de ilgiyi katladı. Daha satış başlamadan sosyal medyada büyük yankı uyandıran etkinlik için on binlerce kişi aynı anda sisteme giriş yaptı.

Saatler 12:00’yi gösterdiğinde iki farklı platform üzerinden başlayan satışlarda, bazı kullanıcıların önünde 100 bini aşkın kişinin bulunduğu görüldü. Yoğun talep nedeniyle oluşan dijital kuyruk kısa sürede sosyal medyanın gündemine taşınırken, biletlerin yarım saat dolmadan tükenmesi dikkat çekti.

Ancak biletlerin tükenmesinin ardından beklenen tablo ortaya çıktı. Resmî satış fiyatı 2 bin 500 TL ile 3 bin 600 TL arasında değişen konser biletleri, kısa süre içinde karaborsa sitelerinde fahiş rakamlarla satışa çıkarıldı.

Bazı ilanlarda bilet fiyatlarının 60 bin TL’den başlayıp 80 bin TL’ye kadar yükseldiği görüldü. Sosyal medya platformlarında da “Bileti aldım, isteyen ulaşsın” şeklindeki paylaşımlar tepki çekti.

ŞEBNEM FERAH KİMDİR?

Şebnem Ferah, 12 Nisan 1972’de Yalova’da doğmuş, Türkiye’nin en güçlü rock vokallerinden biri olarak kabul edilen bir sanatçıdır. Müzik kariyerine 1990’lı yıllarda tamamı kadınlardan oluşan Volvox grubuyla başlamış, grubun dağılmasının ardından solo kariyerine yönelmiştir.

1996 yılında yayımladığı “Kadın” albümüyle büyük bir çıkış yakalayan Şebnem Ferah, “Sil Baştan”, “Sigara” ve “Yalnız” gibi şarkılarla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşmıştır. Rock, alternatif rock ve duygusal baladları bir araya getiren tarzıyla Türkiye’de kadın rock müzisyenler için önemli bir yol açıcı isim haline gelmiştir.

