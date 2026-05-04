Şebnem Ferah’tan müjdeli haber! Ünlü şarkıcı geri dönüyor

ŞEBNEM FERAH MÜJDELİ HABERİ DUYURDU

Türk rock müziğinin güçlü kadın temsilcilerinden Şebnem Ferah, uzun süren sessizliğini bozarak hayranlarına müjdeli haberi verdi. Yıllardır sahnelerden uzak kalan ünlü sanatçı, yaptığı son paylaşımla yeniden müzik dünyasına döneceğinin sinyalini verdi.

Sosyal medya hesabından duygularını samimi bir mesajla dile getiren Ferah, “Şimdi ben buraya ne yazsam heyecanımı tarif etmeye yetmeyecek, bir şeyler eksik kalacak. O yüzden kısa tutuyorum. Buluşana kadar gün sayıyor olacağım. Görüşmek üzere” ifadelerini kullandı. Bu paylaşım, kısa sürede büyük ilgi görürken, sanatçının hayranlarını da heyecanlandırdı.

Paylaşımın ardından müzikseverler, “Yeni şarkı mı geliyor?” sorusunu sormaya başladı. Uzun aranın ardından gelecek olası bir proje, Şebnem Ferah’ın dinleyicileri tarafından büyük bir merakla bekleniyor.

Henüz yeni şarkı ya da sahne takvimine dair net bir açıklama yapılmazken, sanatçının dönüşüne ilişkin detayların önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor. Şebnem Ferah’ın sürpriz projesi, şimdiden müzik dünyasının en çok konuşulan başlıklarından biri haline geldi.

ŞEBNEM FERAH SAYGI 1 KONSERİ Mİ YAPACAK?

Şebnem Ferah, son sosyal medya paylaşımıyla gündemin merkezine yerleşti. Ünlü sanatçının “3 Haziran 2026 İstanbul” notuyla yaptığı paylaşım, hayranları arasında büyük bir merak uyandırdı. Bu paylaşımın ardından akıllara, Oğuzhan Uğur’un hazırladığı “Saygı 1” konseri geldi. Türk müziğine damga vurmuş isimler için düzenlenen bu özel etkinlikte, farklı sanatçılar bir araya gelerek unutulmaz performanslara imza atıyor.

Oğuzhan Uğur’un daha önce yaptığı bir açıklamada, Şebnem Ferah ile iletişime geçmeyi planladıklarını ve kabul etmesi halinde “Saygı 1” konserini gerçekleştirebileceklerini dile getirmesi, iddiaları güçlendirdi.

Öte yandan bazı hayranlar, Ferah’ın paylaşımının yeni bir şarkı ya da sahne dönüşünün habercisi olabileceğini düşünüyor. Sosyal medyada “Yeni proje mi geliyor?” sorusu sıkça dile getirilirken, sanatçının nasıl bir sürpriz hazırladığı merakla bekleniyor.