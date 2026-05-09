6 yıldır sahnelere ara veren ünlü şarkıcı Şebnem Ferah, tekrardan sahnelere çıkacağını duyurmasıyla gündemde sıklıkla yer aldı. Hayranları tarafından büyük bir merakla takip edilen Şebnem Ferah, hakkında merak edilenlerle de araştırılmaya başlandı. Peki, Şebnem Ferah kimdir? Şebnem Ferah kaç yaşında aslen nereli? Şebnem Ferah’ın hastalığı nedir? sorularını sizin için araştırdık. İşte detaylar…

HABERİN ÖZETİ Şebnem Ferah kimdir? Şebnem Ferah kaç yaşında aslen nereli? Şebnem Ferah’ın hastalığı nedir? Altı yıl aradan sonra yeniden sahnelere döneceğini duyuran ünlü şarkıcı Şebnem Ferah hakkında merak edilenler araştırıldı. Şebnem Ferah, 12 Nisan 1972'de Yalova'da dünyaya gelen bir Türk rock müzik sanatçısıdır. Ailesi Üsküp'ten Yalova'ya göç etmiştir ve kendisi ailenin en küçüğüdür. Müziğe olan ilgisi küçük yaşlarda başlamış ve ailesinin desteğiyle devam etmiştir. Lise yıllarında 'Pegasus' ve daha sonra 'Volvox' gruplarıyla çalışmıştır. 2021 yılında tiroit kanseri tedavisi görmüştür.

ŞEBNEM FERAH KİMDİR?

Ünlü şarkıcı Şebnem Ferah, Türk rock müzik sanatçısıdır. Şarkıları ile küçükten büyüğe herkesin dinlediği ünlü isim, Üsküp’ten Yalova’ya göç eden bir ailenin üç kızından en küçüğü olarak biliniyor. 12 Nisan 1972 yılında Yalova’da dünyaya gelen Şebnem Ferah, müziğe olan ilgisiyle de dikkat çekiyor.

5-6 yaşlarında müziğe ilgisiyle bilinirken müzikle tanışmasında ailesinin çok büyük rolü vardır. Hatta kamuoyunda yer alan bilgilere göre, ailesinde de hemen hemen herkesin müzikle iç içe olması onun kariyerinde önemli etkenlerden biridir. İlkokul ve orta okulda müzik alanında eğitimler alan Şebnem Ferah, o dönemlerde solistlik de yapmıştır.

Liseyi Bursa Özel Namık Sözeri Lisesi’nde yatılı bir şekilde okuyan Şebnem Ferah, o dönemlerde müzik çalışmalarına başladı. Lise yıllarında ‘Pegasus’ adlı grupla beraber çalışmış ancak kendi kız grubunu kurmak istediği için 80’li yılların ortasında yeni bir grupla anılmaya başladı.

ŞEBNEM FERAH KAÇ YAŞINDA?

Müzik alanında dikkat çeken isimlerden biri haline gelen Şebnem Ferah, şimdilerde 54 yaşındadır. 12 Nisan 1972 yılında Yalova’da dünyaya geldi. 80’li yılların ortasında Bursa’da açılan stüdyo sayesinde Sedat Yıldırım Sarıca ile tanışmış ve 1988 yılında hayali olan ‘Volvox’ grubuyla piyasaya giriş yapmıştır.

Müzikle ilgilenmek için ODTÜ Ekonomi Bölümü’nü 2. sınıftayken yarım bırakmış daha sonra İstanbul’a gelince İstanbul Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’ne kaydolmuştur. 1994 yılında Volvox grubunun dağılması sonucu Şebnem Ferah bireysel çalışmalarına başlamıştır.

ŞEBNEM FERAH ASLEN NERELİ?

Şebnem Ferah’ın ailesi Üsküp’te Yalova’ya göç etmiştir. Kamuoyunda yer alan bilgilere göre, Yalova’da dünyaya gelmesiyle Yalovalı olduğu bilinmektedir. Ancak ailesinin Üsküplü olduğu bilgisi de kamuoyunda yer alan bilgiler arasında yer alıyor.

ŞEBNEM FERAH’IN HASTALIĞI NEDİR?

Şarkılarıyla oldukça sevilen isimlerden biri olan Şebnem Ferah, uzun bir zamandır sahnelere uzak. 2020 yılında tüm dünyada meydana gelen pandemiyle birlikte hastalığıyla da gündemde yer alan Şebnem Ferah, sağlığı nedeniyle sahnelere ara verdiği ifade ediliyordu. Şebnem Ferah, 2021 yılında tiroit kanseri tedavi gördü. Bu sebeple de hastalığı ile gündem olmuştu.