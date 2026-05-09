Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
Biyografi
Avatar
Editor
 | Arzu Akçay

Şebnem Ferah kimdir? Şebnem Ferah kaç yaşında aslen nereli? Şebnem Ferah’ın hastalığı nedir?

Ünlü şarkıcı Şebnem Ferah, 6 yılın ardından konser vereceği duyurmasıyla gündemde yerini aldı. Hayranları tarafından merakla beklenen Şebnem Ferah konserleri tekrardan başlarken, arama motorlarında ünlü isim hakkında araştırmalar yapılıyor. Peki, Şebnem Ferah kimdir? Şebnem Ferah kaç yaşında aslen nereli? Şebnem Ferah’ın hastalığı nedir? İşte detaylar…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Şebnem Ferah kimdir? Şebnem Ferah kaç yaşında aslen nereli? Şebnem Ferah’ın hastalığı nedir?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.05.2026
saat ikonu 12:12
|
GÜNCELLEME:
09.05.2026
saat ikonu 12:12

6 yıldır sahnelere ara veren ünlü şarkıcı , tekrardan sahnelere çıkacağını duyurmasıyla gündemde sıklıkla yer aldı. Hayranları tarafından büyük bir merakla takip edilen Şebnem Ferah, hakkında merak edilenlerle de araştırılmaya başlandı. Peki, Şebnem Ferah kimdir? Şebnem Ferah kaç yaşında aslen nereli? Şebnem Ferah’ın hastalığı nedir? sorularını sizin için araştırdık. İşte detaylar…

HABERİN ÖZETİ

Şebnem Ferah kimdir? Şebnem Ferah kaç yaşında aslen nereli? Şebnem Ferah’ın hastalığı nedir?

Bilgi Okunma süresi 19 saniyeye düşürüldü.
Altı yıl aradan sonra yeniden sahnelere döneceğini duyuran ünlü şarkıcı Şebnem Ferah hakkında merak edilenler araştırıldı.
Şebnem Ferah, 12 Nisan 1972'de Yalova'da dünyaya gelen bir Türk rock müzik sanatçısıdır.
Ailesi Üsküp'ten Yalova'ya göç etmiştir ve kendisi ailenin en küçüğüdür.
Müziğe olan ilgisi küçük yaşlarda başlamış ve ailesinin desteğiyle devam etmiştir.
Lise yıllarında 'Pegasus' ve daha sonra 'Volvox' gruplarıyla çalışmıştır.
2021 yılında tiroit kanseri tedavisi görmüştür.
Bilgi Okunma süresi 19 saniyeye düşürüldü.

ŞEBNEM FERAH KİMDİR?

Ünlü şarkıcı Şebnem Ferah, Türk rock müzik sanatçısıdır. Şarkıları ile küçükten büyüğe herkesin dinlediği ünlü isim, Üsküp’ten Yalova’ya göç eden bir ailenin üç kızından en küçüğü olarak biliniyor. 12 Nisan 1972 yılında Yalova’da dünyaya gelen Şebnem Ferah, müziğe olan ilgisiyle de dikkat çekiyor.

Şebnem Ferah kimdir? Şebnem Ferah kaç yaşında aslen nereli? Şebnem Ferah’ın hastalığı nedir?

5-6 yaşlarında müziğe ilgisiyle bilinirken müzikle tanışmasında ailesinin çok büyük rolü vardır. Hatta kamuoyunda yer alan bilgilere göre, ailesinde de hemen hemen herkesin müzikle iç içe olması onun kariyerinde önemli etkenlerden biridir. İlkokul ve orta okulda müzik alanında eğitimler alan Şebnem Ferah, o dönemlerde solistlik de yapmıştır.

Şebnem Ferah kimdir? Şebnem Ferah kaç yaşında aslen nereli? Şebnem Ferah’ın hastalığı nedir?

Liseyi Bursa Özel Namık Sözeri Lisesi’nde yatılı bir şekilde okuyan Şebnem Ferah, o dönemlerde müzik çalışmalarına başladı. Lise yıllarında ‘Pegasus’ adlı grupla beraber çalışmış ancak kendi kız grubunu kurmak istediği için 80’li yılların ortasında yeni bir grupla anılmaya başladı.

Şebnem Ferah kimdir? Şebnem Ferah kaç yaşında aslen nereli? Şebnem Ferah’ın hastalığı nedir?

ŞEBNEM FERAH KAÇ YAŞINDA?

Müzik alanında dikkat çeken isimlerden biri haline gelen Şebnem Ferah, şimdilerde 54 yaşındadır. 12 Nisan 1972 yılında Yalova’da dünyaya geldi. 80’li yılların ortasında Bursa’da açılan stüdyo sayesinde Sedat Yıldırım Sarıca ile tanışmış ve 1988 yılında hayali olan ‘Volvox’ grubuyla piyasaya giriş yapmıştır.

Şebnem Ferah kimdir? Şebnem Ferah kaç yaşında aslen nereli? Şebnem Ferah’ın hastalığı nedir?

Müzikle ilgilenmek için ODTÜ Ekonomi Bölümü’nü 2. sınıftayken yarım bırakmış daha sonra İstanbul’a gelince İstanbul Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’ne kaydolmuştur. 1994 yılında Volvox grubunun dağılması sonucu Şebnem Ferah bireysel çalışmalarına başlamıştır.

Şebnem Ferah kimdir? Şebnem Ferah kaç yaşında aslen nereli? Şebnem Ferah’ın hastalığı nedir?

ŞEBNEM FERAH ASLEN NERELİ?

Şebnem Ferah’ın ailesi Üsküp’te Yalova’ya göç etmiştir. Kamuoyunda yer alan bilgilere göre, Yalova’da dünyaya gelmesiyle Yalovalı olduğu bilinmektedir. Ancak ailesinin Üsküplü olduğu bilgisi de kamuoyunda yer alan bilgiler arasında yer alıyor.

Şebnem Ferah kimdir? Şebnem Ferah kaç yaşında aslen nereli? Şebnem Ferah’ın hastalığı nedir?

ŞEBNEM FERAH’IN HASTALIĞI NEDİR?

Şarkılarıyla oldukça sevilen isimlerden biri olan Şebnem Ferah, uzun bir zamandır sahnelere uzak. 2020 yılında tüm dünyada meydana gelen pandemiyle birlikte hastalığıyla da gündemde yer alan Şebnem Ferah, sağlığı nedeniyle sahnelere ara verdiği ifade ediliyordu. Şebnem Ferah, 2021 yılında tiroit kanseri tedavi gördü. Bu sebeple de hastalığı ile gündem olmuştu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kızılcık Şerbeti dizisinin Asaf'ı Yiğit Kalkavan kimdir, kaç yaşında? Yiğit Kalkavan hangi dizilerde oynadı?
Emir Bahadır kimdir? Emir Bahadır kaç yaşında, aslen nereli? Emir Bahadır ne iş yapıyor?
ETİKETLER
#şebnem ferah
#Sahne
#müzik kariyeri
#Türk Rock Müzik
#Tiroit Kanseri
#Biyografi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.