Kızılcık Şerbeti dizisinin Asaf'ı Yiğit Kalkavan kimdir, kaç yaşında? Yiğit Kalkavan hangi dizilerde oynadı?

Ekranların sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti, yayınlanan entrika dolu bölümleri ve gelişmeleriyle izleyicilerin en gözde dizileri arasında kendini gösteriyor. Baştan aşağı yenilenen oyuncu kadrosu ve sürükleyen hikayesiyle reyting rekorları kırmaya devam eden Kızılcık Şerbeti dizisi, oyuncu kadrosuna dahil ettiği son yeni isim olan Yiğit Kalkavan ile bomba bir karakteri daha ekrana getiriyor. Kızılcık Şerbeti dizisinde Başak’ın kardeşi ‘Asaf’ rolü ile tansiyonları yükseltecek olan oyuncu Yiğit Kalkavan’ın özel hayatı ve ekran yolculuğu izleyiciler arasında merak konusu oluyor. Peki Kızılcık Şerbeti dizisinin Asaf’ı Yiğit Kalkavan kimdir? Yiğit Kalkavan kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı? Yiğit Kalkavan evli mi, bekar mı? İşte Kızılcık Şerbeti dizisinin Asaf’ı Yiğit Kalkavan hakkında merak edilenler…
KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİNDE ASAF KİMDİR?
Oyuncu Yiğit Kalkavan, cuma günlerinin en çok izlenen dizilerinden olan Kızılcık Şerbeti’nde Başak’ın kardeşi Asaf rolüyle hikayeye dahil oluyor. Her hafta ayrı bir heyecan verici olayın işlendiği Kızılcık Şerbeti’nin oyuncu kadrosuna kendini gösteren Yiğit Kalkavan’a yönelik yapılan araştırmalar ise arama motorunda giderek hız kazanıyor.
Peki Kızılcık Şerbeti dizisinde Asaf'ı oynayacak olan ünlü isim Yiğit Kalkavan gerçekte kimdir? Yiğit Kalkavan kaç yaşında, nereli? Yiğit Kalkavan bekar mı, daha önce hangi dizilerde oynadı?
YİĞİT KALKAVAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDADIR?
Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni oyuncusu Yiğit Kalkavan, 1993 yılında Rize’de dünyaya gözlerini açmıştır. Sanata karşı duyduğu merakı erken dönemlerde fark eden oyuncu Kalkavan, meslek kariyerine yönelik ilk eğitimini Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde aldı.
YİĞİT KALKAVAN HANGİ BÖLÜMDE OKUDU?
Sahne sanatları alanındaki akademik eğitimini ise Maltepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü’nde devam etmektedir.
Sanat çalışmalarının dışında sporcu kimliğiyle de ön planda olan Yiğit Kalkavan, Cimcim Harikalar Jimnastik Kulübü lisanslı trambolin sporcusudur.
YİĞİT KALKAVAN’IN ÖZEL HAYATINDAKİ BAŞARILARI:
Özel hayatında dans etmeyi sevdiği bilinen ünlü isim Yiğit Kalkavan’ın bu alandaki yeteneğini gözler önüne seren en önemli başarısı ise; 2006 yılında gerçekleşen Ttrafi-Rrap Fest’te Breakdance Türkiye’de ikinciliği elde etmesidir.
YİĞİT KALKAVAN HANGİ DİZİLERDE OYNADI?
Televizyon ekranlarında birden fazla sayıda popüler yapımda rol alarak kendini kanıtlayan oyuncu Yiğit Kalkavan, TV ve sinema projelerindeki kariyerini de istikrarlı bir şekilde sürdürmektedir.
Televizyon ekranlarında daha önceden “Kendi Düşen Ağlamaz” ve “Yargı” gibi sevilen dizilerde rol alan Kalkavan bu diziler sayesinde ismini geniş bir kitleye duyurmayı başarmıştır.
Bu dizilerin dışında “Prestij Meselesi” filminde ekrana taşıdığı oyunculuk performansıyla da beğeni kazanan Kalkavan, farklı türdeki karakterleri üstlenerek oyunculuk yelpazesini büyütmeye devam ediyor.