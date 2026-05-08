Türkiye'nin köklü sanayi mirasçısı olan Emir Bahadır, kendi emekleriyle de kazanmış olduğu uluslararası başarılarıyla da sık sık gündeme geliyor. Son olarak Boğaz hattında gerçekleştirdiği iki yalı yatırımıyla 'Yalı Ağası' unvanını da alan Emir Bahadır, sosyal medyanın merkezine oturmayı başardı. Peki yaptığı yalı yatırımlarıyla gündeme gelen Emir Bahadır kimdir? Yalı Ağası Emir Bahadır kaç yaşındadır, aslen nerelidir? Emir Bahadır mesleği nedir? İşte detaylar...

Özetle

HABERİN ÖZETİ Emir Bahadır kimdir? Emir Bahadır kaç yaşında, aslen nereli? Emir Bahadır ne iş yapıyor? Türkiye'nin köklü sanayi mirasçısı ve uluslararası başarılarıyla tanınan Emir Bahadır, Boğaz hattında gerçekleştirdiği iki yalı yatırımıyla 'Yalı Ağası' unvanını aldı. Emir Bahadır, Bahadır İnşaat'ın beşinci kuşak temsilcisidir. New York'ta lüks konut piyasasında profesyonel iş hayatına atılmış ve BHDR Realty'i kurmuştur. Aslen İstanbullu olan Emir Bahadır 35 yaşındadır. İstanbul'da değerleri 500 milyon TL ile 2,5 milyar TL arasında değişen iki yalı satın almıştır.

EMİR BAHADIR KİMDİR?

Son günlerde İstanbul sosyetesinin dilinden düşmeyen Emir Bahadır, New York’ta lüks konut piyasasının tozunu attırdıktan sonra rotasını Türkiye’ye kırdı.

Bahadır, Boğaz’da yaptığı dev hamleyle gündeme bomba gibi düştü. Bir süredir Feryal Gülman’ın yalısında kiracı olarak yaşayan Bahadır, bu kez ev sahibi olarak geri döndü. Üstelik bir değil, tam iki yalı birden satın alarak. Gizlilikle yürütülen bu dev satış, sosyetede 'Boğaz’ın yeni yalı ağası' yorumlarına neden oldu.

Değerleri yüz milyonlarca lirayı bulan bu yatırımla adından söz ettiren Emir Bahadır, yurt dışında kazandığı başarıyı şimdi İstanbul Boğaz'ına taşıyarak dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Emir Bahadır, Türkiye’nin en köklü yapılarından olan Bahadır İnşaat’ın beşinci kuşak temsilcisi.

Sadece aile şirketinin imkanlarıyla yetinmeyen Emir Bahadır, kendi emeğiyle de pek çok başarılı işlere imza atmıştır. New York’ta aldığı eğitim sonrası profesyonel iş hayatına atılan Bahadır,lüks gayrimenkul yatırımlarla dikkat çekmiştir.

EMİR BAHADIR KAÇ YAŞINDA, ASLEN NERELİ?

Aslen İstanbullu olan ve köklü bir aileden gelen Emir Bahadır, şu an 35 yaşındadır. Kariyerinin büyük bir kısmını ABD’de, New York’un o hareketli temposunda geçirmiştir.

Genç yaşına rağmen Manhattan gibi zorlu bir piyasada edindiği başarısıyla göze çarpan Bahadır, şimdi İstanbul’da Boğaz hattında yeni projeler ve yatırımlar peşinde koşuyor.

EMİR BAHADIR NE İŞ YAPIYOR?

Emir Bahadır tam bir lüks gayrimenkul uzmanı. İş hayatına New York’taki RLTY Realty şirketinde ortak olarak başladıktan sonra, Bahadiring markası altında BHDR Realty’i kurdu.

Dünyanın en pahalı ve en özel konutlarının satışına aracılık eden Bahadır, küresel bir emlak ağını yönetiyor. Son olarak Emir Bahadır, İstanbul’da değerleri 500 milyon TL ile 2,5 milyar TL arasında değişen iki yalı satın aldı.