Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
21°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
Biyografi
Avatar
Editor
 | Canan Okur

Emir Bahadır kimdir? Emir Bahadır kaç yaşında, aslen nereli? Emir Bahadır ne iş yapıyor?

Lüks gayrimenkul dünyasında adından söz ettiren Emir Bahadır, son zamanlarda İstanbul Boğazı'nda gerçekleştirdiği dev yatırımlarla dikkat çekiyor. New York'un gökdelenlerinden Boğaz'ın eşsiz manzarasına kadar hikayesiyle sosyal medyanın gündemine oturan Emir Bahadır'ın özel hayatı ve kariyeri de arama motorlarında yoğun şekilde araştırılıyor. Peki Emir Bahadır kimdir, kaç yaşında ve aslen nerelidir? Emir Bahadır ne iş yapıyor? İşte yatırımlarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Emir Bahadır hakkında merak edilen tüm detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Emir Bahadır kimdir? Emir Bahadır kaç yaşında, aslen nereli? Emir Bahadır ne iş yapıyor?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
08.05.2026
saat ikonu 15:31
|
GÜNCELLEME:
08.05.2026
saat ikonu 15:31

Türkiye'nin köklü sanayi mirasçısı olan Emir Bahadır, kendi emekleriyle de kazanmış olduğu uluslararası başarılarıyla da sık sık gündeme geliyor. Son olarak Boğaz hattında gerçekleştirdiği iki yalı yatırımıyla 'Yalı Ağası' unvanını da alan Emir Bahadır, sosyal medyanın merkezine oturmayı başardı. Peki yaptığı yalı yatırımlarıyla gündeme gelen Emir Bahadır kimdir? Yalı Ağası Emir Bahadır kaç yaşındadır, aslen nerelidir? Emir Bahadır mesleği nedir? İşte detaylar...

HABERİN ÖZETİ

Emir Bahadır kimdir? Emir Bahadır kaç yaşında, aslen nereli? Emir Bahadır ne iş yapıyor?

Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.
Türkiye'nin köklü sanayi mirasçısı ve uluslararası başarılarıyla tanınan Emir Bahadır, Boğaz hattında gerçekleştirdiği iki yalı yatırımıyla 'Yalı Ağası' unvanını aldı.
Emir Bahadır, Bahadır İnşaat'ın beşinci kuşak temsilcisidir.
New York'ta lüks konut piyasasında profesyonel iş hayatına atılmış ve BHDR Realty'i kurmuştur.
Aslen İstanbullu olan Emir Bahadır 35 yaşındadır.
İstanbul'da değerleri 500 milyon TL ile 2,5 milyar TL arasında değişen iki yalı satın almıştır.
Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.

EMİR BAHADIR KİMDİR?

Son günlerde İstanbul sosyetesinin dilinden düşmeyen Emir Bahadır, New York’ta lüks konut piyasasının tozunu attırdıktan sonra rotasını Türkiye’ye kırdı.

Emir Bahadır kimdir? Emir Bahadır kaç yaşında, aslen nereli? Emir Bahadır ne iş yapıyor?

Bahadır, Boğaz’da yaptığı dev hamleyle gündeme bomba gibi düştü. Bir süredir Feryal Gülman’ın yalısında kiracı olarak yaşayan Bahadır, bu kez ev sahibi olarak geri döndü. Üstelik bir değil, tam iki yalı birden satın alarak. Gizlilikle yürütülen bu dev satış, sosyetede 'Boğaz’ın yeni yalı ağası' yorumlarına neden oldu.

Emir Bahadır kimdir? Emir Bahadır kaç yaşında, aslen nereli? Emir Bahadır ne iş yapıyor?

Değerleri yüz milyonlarca lirayı bulan bu yatırımla adından söz ettiren Emir Bahadır, yurt dışında kazandığı başarıyı şimdi İstanbul Boğaz'ına taşıyarak dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Emir Bahadır, Türkiye’nin en köklü yapılarından olan Bahadır İnşaat’ın beşinci kuşak temsilcisi.

Emir Bahadır kimdir? Emir Bahadır kaç yaşında, aslen nereli? Emir Bahadır ne iş yapıyor?

Sadece aile şirketinin imkanlarıyla yetinmeyen Emir Bahadır, kendi emeğiyle de pek çok başarılı işlere imza atmıştır. New York’ta aldığı eğitim sonrası profesyonel iş hayatına atılan Bahadır,lüks gayrimenkul yatırımlarla dikkat çekmiştir.

Emir Bahadır kimdir? Emir Bahadır kaç yaşında, aslen nereli? Emir Bahadır ne iş yapıyor?

EMİR BAHADIR KAÇ YAŞINDA, ASLEN NERELİ?

Aslen İstanbullu olan ve köklü bir aileden gelen Emir Bahadır, şu an 35 yaşındadır. Kariyerinin büyük bir kısmını ABD’de, New York’un o hareketli temposunda geçirmiştir.

Emir Bahadır kimdir? Emir Bahadır kaç yaşında, aslen nereli? Emir Bahadır ne iş yapıyor?

Genç yaşına rağmen Manhattan gibi zorlu bir piyasada edindiği başarısıyla göze çarpan Bahadır, şimdi İstanbul’da Boğaz hattında yeni projeler ve yatırımlar peşinde koşuyor.

Emir Bahadır kimdir? Emir Bahadır kaç yaşında, aslen nereli? Emir Bahadır ne iş yapıyor?

EMİR BAHADIR NE İŞ YAPIYOR?

Emir Bahadır tam bir lüks gayrimenkul uzmanı. İş hayatına New York’taki RLTY Realty şirketinde ortak olarak başladıktan sonra, Bahadiring markası altında BHDR Realty’i kurdu.

Emir Bahadır kimdir? Emir Bahadır kaç yaşında, aslen nereli? Emir Bahadır ne iş yapıyor?

Dünyanın en pahalı ve en özel konutlarının satışına aracılık eden Bahadır, küresel bir emlak ağını yönetiyor. Son olarak Emir Bahadır, İstanbul’da değerleri 500 milyon TL ile 2,5 milyar TL arasında değişen iki yalı satın aldı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kobra Murat kızı Sergül'ü paylaştı! Sosyal medyada baba kız ilişkisine mesaj yağdı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İbrahim Tatlıses’ten yapay zekalı klip! Sosyal medyada büyük yankı uyandırdı
ETİKETLER
#gayrimenkul yatırımı
#Emir Bahadır
#Yalı Ağası
#Bahadır İnşaat
#Sosyetik
#Biyografi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.