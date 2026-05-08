İbrahim Tatlıses’ten yapay zekalı klip! Sosyal medyada büyük yankı uyandırdı

İbrahim Tatlıses, sağlık sorunları nedeniyle verdiği aranın ardından dikkat çeken bir projeyle yeniden gündemde. Tatlıses, “Baboş” adlı yeni çalışmasını 8 Mayıs 2026 itibarıyla tüm dijital platformlarda yayımlarken, yapay zeka destekli nostaljik klibiyle de oldukça ilgi gördü.

İBRAHİM TATLISES’TEN YAPAY ZEKALI KLİP

Uzun süredir tedavi süreciyle gündeme gelen sanatçı, taburcu olduktan sonra Harput’un sevilen türkülerinden “Baboş”u yeniden yorumladı.

Söz ve müziği Murat Ergüneş imzası taşıyan eserin düzenlemesini ise Ceyhun Çelikten üstlendi. Geleneksel ezgilerin modern dokunuşlarla harmanlandığı şarkının klibinde, yapay zeka teknolojisi kullanılarak Tatlıses’in geçmiş dönem görüntülerine de yer verildi. Harput atmosferiyle nostaljiyi buluşturan klip, dinleyicilerden yoğun ilgi gördü.

“A HARFİNİ ALFABEDEN SİLDİM”

Yeni çalışması kadar yaptığı açıklamalarla da dikkat çeken Tatlıses, hastane çıkışında basın mensuplarına çarpıcı ifadeler kullandı. Ailesiyle ilgili konuşan sanatçı, bazı çocuklarıyla arasına mesafe koyduğunu belirtirken, “A harfini alfabeden sildim” sözleriyle gündem oldu.

Miras konusundaki açıklamalarıyla da adından söz ettiren ünlü sanatçı, servetini ailesine bırakmayacağını ifade ederek, “Mirasımın hepsini devlete bırakacağım” dedi.

Bu açıklamanın ardından Tatlıses’in sahip olduğu iddia edilen mal varlığı yeniden gündeme taşındı. Seyrantepe’de çok sayıda daire ve dükkanının bulunduğu öne sürülen sanatçının, Bodrum başta olmak üzere farklı şehirlerde villa, arsa ve lüks gayrimenkullere sahip olduğu konuşuluyor.

Öte yandan geçtiğimiz haftalarda yurt dışı konser programı sonrası enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırılan Tatlıses’in tedavisinin olumlu sonuç verdiği öğrenildi. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen sanatçı, çalışmalarına ara vermeden devam edeceğini açıkladı.