İbrahim Tatlıses’in kızı Gülşen’den dikkat çeken paylaşım! “Hepimiz meşgulüz zaten”

Türk müziğinin efsane isimlerinden İbrahim Tatlıses’in ailesi, zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Bu kez dikkat çeken isim ise sanatçının Şanlıurfa’daki kızı Gülşen Tatlıses oldu. Tatlıses'in yaptığı son paylaşım, kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

İBRAHİM TATLISES’İN KIZI GÜLŞEN’DEN MANİDAR PAYLAŞIM DİKKAT ÇEKTİ

Gülşen Tatlıses, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: “Ben hayatın meşgalesinde bana yer açabilen insanları seviyorum. Hepimiz meşgulüz zaten.”

Kısa ama anlam yüklü bu sözler, takipçileri tarafından farklı şekillerde yorumlandı. Bazı kullanıcılar paylaşımın genel bir hayat mesajı içerdiğini düşünürken, bazıları ise sözlerin daha kişisel bir gönderme taşıdığı görüşünde birleşti. Özellikle ünlü ismin aile içi ilişkilerine dair geçmişte zaman zaman gündeme gelen gelişmeler, bu paylaşımın daha fazla dikkat çekmesine neden oldu.

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI

Paylaşımın ardından sosyal medyada çok sayıda yorum yapıldı. Kullanıcıların bir kısmı Gülşen Tatlıses’e destek verirken, bazıları da sözlerin ima ettiği anlam üzerine tartışmalar yürüttü.

“Yoğunluk bahanedir, isteyen zaman oluşturur” gibi yorumlar öne çıkarken, paylaşımın altı kısa sürede etkileşimle doldu. Diğer yandan magazin kulislerinde, bu sözlerin belirli bir kişiye ya da duruma yönelik olup olmadığı da merak konusu haline geldi. Ancak Gülşen Tatlıses’ten konuyla ilgili ek bir açıklama gelmedi.

GÜLŞEN TATLISES KİMDİR?

Gülşen Tatlıses, İbrahim Tatlıses’in Şanlıurfa’daki kızı olarak bilinmektedir. Medyada çok sık yer almayan ve daha sade bir yaşam sürmeyi tercih eden Gülşen Tatlıses, zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmektedir.

Ailesiyle olan ilişkisi, özellikle babası İbrahim Tatlıses’in yoğun ve çalkantılı hayatı nedeniyle zaman zaman kamuoyunun ilgisini çekmiştir. Gülşen Tatlıses’in, göz önünde olmaktan ziyade kendi hayatına odaklanan bir profil çizdiği bilinmektedir. Bu yönüyle diğer bazı Tatlıses ailesi üyelerinden ayrılmaktadır.