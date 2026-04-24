Magazin
Avatar
Editor
 | Canan Okur

İbrahim Tatlıses'in asistanı Tuğçe'den hem miras hem evlilik itirafı! Vasiyet sonrası ters köşe yaptı

Türk müziğinin İmparator'u İbrahim Tatlıses hastaneden taburcu olurken çocuklarını mirasından mahrum bıraktığını söylemişti. Tatlıses'in bu hamlesi gündeme bomba gibi düşerken, asistanı Tuğçe'den de vasiyet sonrası ters köşe yapan bazı açıklamalar geldi. Tuğçe Korkmaz’dan gelen itiraflar taşları yerinden oynatırken, hem evlilik hem de miras itirafı sosyal medyayı resmen karıştırdı. İşte detaylar...

GİRİŞ:
24.04.2026
saat ikonu 12:54
|
GÜNCELLEME:
24.04.2026
saat ikonu 12:54

İbrahim Tatlıses’in gizli servetinin haritasını çıkaran asistanı Tuğçe Korkmaz, Tatlıses'in sadece mal varlığına dair bilinmeyenleri deşifre etmekle kalmadı. Korkmaz hakkındaki aşk iddialarına verdiği 'Evleneceğim' itirafıyla da adeta ters köşe yaptı. Oğlu Ahmet Tatlıses’i hayatından tamamen sildiğini ilan eden usta sanatçı İbrahim Tatlıses'in ardından, asistanı Tuğçe Korkmaz’ın yaptığı açıklamalar gündemin rotasını bir anda değiştirdi. İşte İbrahim Tatlıses'in son zamanlarda gündemden düşmeyen asistanı Tuğçe Korkmaz'dan hem hem de açıklaması...

HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 15 saniyeye düşürüldü.
İbrahim Tatlıses'in asistanı Tuğçe Korkmaz, sanatçının serveti ve kendi evlilik planları hakkında açıklamalarda bulundu.
İbrahim Tatlıses, kendisini hastanelik eden enfeksiyon sonrası yoğun bakımdan çıktı.
Tatlıses, soyadını taşıyan çocuklarını servetinden menettiğini açıkladı.
Asistanı Tuğçe Korkmaz, Tatlıses'in servetinin bilinenden çok daha büyük olduğunu belirtti.
Korkmaz, İbrahim Tatlıses ile aşk iddialarını reddederek evleneceğini söyledi.
Bilgi Okunma süresi 15 saniyeye düşürüldü.

İBRAHİM TATLISES'İN ASİSTANI TUĞÇE'DEN HEM MİRAS HEM EVLİLİK İTİRAFI!

Arabesk müziğin yaşayan efsanesi İbrahim Tatlıses, haftalar süren ölüm kalım savaşını kazandı. Tatlıses hastaneden taburcu oldu ancak çıkış kapısında kurduğu cümleler sağlığından çok miras savaşlarını da gündeme getirdi.

7 Nisan'da ağır bir enfeksiyonla hastaneye kaldırılan ve yoğun bakımda günlerce kalan İmparator Tatlıses, ilk iş olarak soyadını taşıyan çocuklarını servetinden menettiğini açıkladı. Bu radikal karar gündemde geniş yankı uyandırdı. Sanatçının en yakınındaki isim olan asistanı Tuğçe Korkmaz’dan gelen evlilik ve gizli servet açıklamaları ise magazin dünyasında taşları yerinden oynattı.

Asistan Tuğçe Korkmaz, hastanede yattığı süre boyunca Tatlıses'in yanından ayrılmamıştı. Hakkında Tatlıses ile aşk yaşıyor iddiaları ortaya atılan Tuğçe Korkmaz, sessizliğini dikkat çeken bazı açıklamalarla bozdu. Korkmaz hem sanatçının bilinmeyen devasa mal varlığını deşifre etti hem de kendi hayatıyla ilgili şok bir evlilik itirafında bulundu.

'HAYATIMDAN A HARFİNİ BİLE SİLDİM'

Özellikle büyük oğlu Ahmet Tatlıses’e olan öfkesi dinmeyen , 'Hayatımdan 'A' harfini bile sildim, artık o harf benim alfabemde yok' diyerek oğluyla arasındaki köprüleri tamamen yıkmıştı.

Kızı Dilan Çıtak ile de inişli çıkışlı bir süreç geçiren Tatlıses, kimseyi hastaneye bizzat çağırmadığını, gelenlerin kendi vicdanıyla geldiğini söylemişti.

VASİYET SONRASI TERS KÖŞE YAPTI

Tatlıses’in vasiyetimi devlete bıraktım açıklaması sonrası asistanı Tuğçe Korkmaz, bir televizyon programına bağlanarak herkesi ters köşe yapan bazı itiraflarda bulundu.

Korkmaz, halkın bildiği Tatlıses mal varlığının buzdağının sadece görünen kısmı olduğunu belirtti. 'İbrahim Bey’in serveti anlatılandan çok daha büyük. Henüz listelere girmemiş lüks araçlar, dev otel yatırımları ve her biri servet değerinde olan özel bir saat koleksiyonu var. Bunlar vasiyetin gerçek boyutunu gösteriyor' dedi.

İbrahim Tatlıses ile aralarında çıkan aşk dedikodularına 'İbrahim Bey ile sanıldığı gibi aramızda bir aşk söz konusu bile değil. Ben zaten kendi hayatımı kuruyorum, evleneceğim. Bunu hepiniz çok yakında göreceksiniz' sözleriyle son noktayı koyan Asistan Tuğçe Korkmaz, yaptığı tüm açıklamalarla gündemi adeta salladı.

Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
