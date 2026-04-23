Bir süredir enfeksiyon nedeniyle hastanede tedavi gören İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz günlerde taburcu edildi. Sağlık durumunun iyiye gitmesiyle birlikte vasiyetine dair konuşan sanatçı, “Tüm mal varlığımı devlete bıraktım. Çocuklara kuruş yok. Mehmetçik Vakfı’na bağışlayacağım. Bana miras kalmadı, hepsini kendim kazandım. İstediğim gibi tasarruf ederim” ifadelerini kullandı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ İbrahim Tatlıses’in mal varlığı dudak uçuklattı! ‘Çocuklara kuruş yok, devlete bıraktım’ Hastaneden taburcu olan İbrahim Tatlıses, tüm mal varlığını devlete bıraktığını ve çocuklarına miras bırakmayacağını açıkladı. İbrahim Tatlıses, hastaneden taburcu edildikten sonra vasiyetini açıkladı. Sanatçı, tüm mal varlığını devlete ve Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacağını belirtti. Çocuklarına miras bırakmayacağını, çünkü hepsini kendisinin kazandığını söyledi. Tatlıses, bazı çocuklarının davranışlarının diğerlerini de etkilediğini ve isimlerinin kapıları açtığını ancak bunu değerlendiremediklerini ifade etti. Türk Medeni Kanunu'na göre, çocukların tenkis davası açarak yasal paylarını talep edebileceği belirtildi. İbrahim Tatlıses, daha önce safra kesesi ameliyatı geçirmişti.

İBRAHİM TATLISES’İN MAL VARLIĞI ŞOKE ETTİ

Bazı çocuklarının davranışlarının diğerlerini de etkilediğini dile getiren Tatlıses, “İbrahim Tatlıses ismi kapıları açıyor ama bunu değerlendirmeyi bilemediler” sözleriyle sitem etti.

İbrahim Tatlıses’in mal varlığı:

Seyrantepe’de 32 daire ve 4 dükkân

Fikirtepe’de 4 daire

İstanbul’un farklı semtlerinde 5 daire

Şanlıurfa ve Kuşadası’nda arsalar

İzmir’de 5 lüks daire

Bodrum’da 12 villa ve geniş bir arazi

HUKUKİ BOYUT TARTIŞILIYOR

Tatlıses’in çocuklarını miras dışında bırakma kararı hukuk çevrelerinde de tartışma konusu oldu. Avukat Damla Erensayın’a göre, Türk Medeni Kanunu bireylere mal varlıkları üzerinde tasarruf hakkı tanısa da bu hak sınırsız değil. “Saklı pay” sistemi gereği, mirasçılar belirli oranlarda hak sahibi olmaya devam ediyor. Bu nedenle, çocukların vefat sonrası “tenkis davası” açarak yasal paylarını talep edebileceği belirtiliyor.

SAFRA KESESİ AMELİYATI GEÇİRMİŞTİ

Tatlıses, daha önce Koşuyolu’ndaki özel bir hastanede safra kesesi ameliyatı geçirmişti. Bu süreçte yakınları ve sevenleri tarafından yalnız bırakılmadı.

Kızı Dilan Çıtak, hastane ziyareti sırasında sağlık durumuna ilişkin net bilgi alacağını belirtirken, gelini Yasemin Şefkatli de ziyarete gelen isimler arasında yer aldı.

MAHMUT TUNCER ZİYARET ETTİ

Son olarak Mahmut Tuncer, sanatçıyı ziyaret ederek sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etti: “Ağabeyim İbrahim Tatlıses aslanlar gibi. Bir maşallahınızı alırız.”