Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Magazin
Editor
 | Ezgi Sezer

İbrahim Tatlıses’in mal varlığı dudak uçuklattı! ‘Çocuklara kuruş yok, devlete bıraktım’

İbrahim Tatlıses’in mirasıyla ilgili yaptığı çarpıcı açıklamalar magazin gündemine damga vurdu. Ünlü sanatçı, mal varlığını çocuklarına bırakmayacağını ifade ederek tamamını bağışlama kararı aldığını duyurdu. Bu açıklamadan sonra, yıllar içinde oluşturduğu geniş servetin detayları da yeniden gündem oldu. İşte Tatlıses’in ‘Çocuklara kuruş yok. Mehmetçik Vakfı’na bağışlayacağım’ dediği dudak uçuklatan serveti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.04.2026
saat ikonu 10:36
|
GÜNCELLEME:
23.04.2026
saat ikonu 10:52

Bir süredir enfeksiyon nedeniyle hastanede tedavi gören , geçtiğimiz günlerde taburcu edildi. Sağlık durumunun iyiye gitmesiyle birlikte vasiyetine dair konuşan sanatçı, “Tüm mal varlığımı devlete bıraktım. Çocuklara kuruş yok. Mehmetçik Vakfı’na bağışlayacağım. Bana miras kalmadı, hepsini kendim kazandım. İstediğim gibi tasarruf ederim” ifadelerini kullandı.

HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.
Hastaneden taburcu olan İbrahim Tatlıses, tüm mal varlığını devlete bıraktığını ve çocuklarına miras bırakmayacağını açıkladı.
İbrahim Tatlıses, hastaneden taburcu edildikten sonra vasiyetini açıkladı.
Sanatçı, tüm mal varlığını devlete ve Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacağını belirtti.
Çocuklarına miras bırakmayacağını, çünkü hepsini kendisinin kazandığını söyledi.
Tatlıses, bazı çocuklarının davranışlarının diğerlerini de etkilediğini ve isimlerinin kapıları açtığını ancak bunu değerlendiremediklerini ifade etti.
Türk Medeni Kanunu'na göre, çocukların tenkis davası açarak yasal paylarını talep edebileceği belirtildi.
İbrahim Tatlıses, daha önce safra kesesi ameliyatı geçirmişti.
Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.

İBRAHİM TATLISES’İN MAL VARLIĞI ŞOKE ETTİ

Bazı çocuklarının davranışlarının diğerlerini de etkilediğini dile getiren Tatlıses, “İbrahim Tatlıses ismi kapıları açıyor ama bunu değerlendirmeyi bilemediler” sözleriyle sitem etti.

İbrahim Tatlıses’in mal varlığı:

Seyrantepe’de 32 daire ve 4 dükkân
Fikirtepe’de 4 daire
İstanbul’un farklı semtlerinde 5 daire
Şanlıurfa ve Kuşadası’nda arsalar
İzmir’de 5 lüks daire
Bodrum’da 12 villa ve geniş bir arazi

HUKUKİ BOYUT TARTIŞILIYOR

Tatlıses’in çocuklarını miras dışında bırakma kararı hukuk çevrelerinde de tartışma konusu oldu. Avukat Damla Erensayın’a göre, Türk Medeni Kanunu bireylere mal varlıkları üzerinde tasarruf hakkı tanısa da bu hak sınırsız değil. “Saklı pay” sistemi gereği, mirasçılar belirli oranlarda hak sahibi olmaya devam ediyor. Bu nedenle, çocukların vefat sonrası “tenkis davası” açarak yasal paylarını talep edebileceği belirtiliyor.

SAFRA KESESİ AMELİYATI GEÇİRMİŞTİ

Tatlıses, daha önce Koşuyolu’ndaki özel bir hastanede safra kesesi ameliyatı geçirmişti. Bu süreçte yakınları ve sevenleri tarafından yalnız bırakılmadı.

Kızı Dilan Çıtak, hastane ziyareti sırasında sağlık durumuna ilişkin net bilgi alacağını belirtirken, gelini Yasemin Şefkatli de ziyarete gelen isimler arasında yer aldı.

MAHMUT TUNCER ZİYARET ETTİ

Son olarak Mahmut Tuncer, sanatçıyı ziyaret ederek sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etti: “Ağabeyim İbrahim Tatlıses aslanlar gibi. Bir maşallahınızı alırız.”

ETİKETLER
#vasiyet
#ibrahim tatlıses
#Saklı Pay
#Mehmetçik Vakfı
#Mirası Reddetme
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.