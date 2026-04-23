İbrahim Tatlıses’in mal varlığı dudak uçuklattı! ‘Çocuklara kuruş yok, devlete bıraktım’

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Bir süredir enfeksiyon nedeniyle hastanede tedavi gören İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz günlerde taburcu edildi. Sağlık durumunun iyiye gitmesiyle birlikte vasiyetine dair konuşan sanatçı, “Tüm mal varlığımı devlete bıraktım. Çocuklara kuruş yok. Mehmetçik Vakfı’na bağışlayacağım. Bana miras kalmadı, hepsini kendim kazandım. İstediğim gibi tasarruf ederim” ifadelerini kullandı.
İBRAHİM TATLISES’İN MAL VARLIĞI ŞOKE ETTİ
Bazı çocuklarının davranışlarının diğerlerini de etkilediğini dile getiren Tatlıses, “İbrahim Tatlıses ismi kapıları açıyor ama bunu değerlendirmeyi bilemediler” sözleriyle sitem etti.
İbrahim Tatlıses’in mal varlığı:
Seyrantepe’de 32 daire ve 4 dükkân
Fikirtepe’de 4 daire
İstanbul’un farklı semtlerinde 5 daire
Şanlıurfa ve Kuşadası’nda arsalar
İzmir’de 5 lüks daire
Bodrum’da 12 villa ve geniş bir arazi
HUKUKİ BOYUT TARTIŞILIYOR
Tatlıses’in çocuklarını miras dışında bırakma kararı hukuk çevrelerinde de tartışma konusu oldu. Avukat Damla Erensayın’a göre, Türk Medeni Kanunu bireylere mal varlıkları üzerinde tasarruf hakkı tanısa da bu hak sınırsız değil. “Saklı pay” sistemi gereği, mirasçılar belirli oranlarda hak sahibi olmaya devam ediyor. Bu nedenle, çocukların vefat sonrası “tenkis davası” açarak yasal paylarını talep edebileceği belirtiliyor.
SAFRA KESESİ AMELİYATI GEÇİRMİŞTİ
Tatlıses, daha önce Koşuyolu’ndaki özel bir hastanede safra kesesi ameliyatı geçirmişti. Bu süreçte yakınları ve sevenleri tarafından yalnız bırakılmadı.
Kızı Dilan Çıtak, hastane ziyareti sırasında sağlık durumuna ilişkin net bilgi alacağını belirtirken, gelini Yasemin Şefkatli de ziyarete gelen isimler arasında yer aldı.
MAHMUT TUNCER ZİYARET ETTİ
Son olarak Mahmut Tuncer, sanatçıyı ziyaret ederek sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etti: “Ağabeyim İbrahim Tatlıses aslanlar gibi. Bir maşallahınızı alırız.”