Editor
 | Dilek Ulusan

İbrahim Tatlıses taburcu oldu, vasiyetini açıkladı! "Çocuklarıma kuruş yok"

Geçirdiği safra kesesi ameliyatı sonrası bugün taburcu olan İbrahim Tatlıses'ten vasiyet açıklaması geldi. 7 Nisan tarihinden itibaren hastanede olan İbrahim Tatlıses, "Her şeyi devlete bıraktım. Kuruş yok" dedi.

KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
22.04.2026
saat ikonu 15:02
|
GÜNCELLEME:
22.04.2026
saat ikonu 15:13

Enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırılan İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz gün safra kesesi ameliyatı oldu. Bugün taburcu olan İbrahim Tatlıses, "Vasiyetinizi düşündünüz mü?" sorusuna , "Her şeyi devlete bıraktım. Kuruş yok" diyerek cevap verdi.

İBRAHİM TATLISES TABURCU OLDU

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, 7 Nisan'da İstanbul'daki evinde rahatsızlanmasının ardından hastaneye kaldırılmıştı. Acil Servise başvurmasının ardından ünlü sanatçı tedbir amaçlı olarak yoğun bakıma alınmış, safra kesesi kaynaklı bakteriyel bir enfeksiyon olan kolesistit (safra kesesi iltihabı) tanısı ile antibiyotik tedavisine başlanmıştı. Tedavi sürecinin ardından Tatlıses'in 11 Nisan'da safra kesesi ameliyatı olduğu açıklandı.

Ünlü sanatçı bugün taburcu oldu. Ailesi ve sevenleri uzun süre hastane önünde beklerken taburcu edilen Tatlıses, hastane çıkışı yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Dünyada hastane arıyorsanız yer burası. Hani yazıyorlar ‘ İbrahim Tatlıses yoğun bakımda'; yoğun bakım değil bebek bakım orası. Bana bebekler gibi baktılar bana hepsine teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum. Hepsini evlat edindim, evladım gibi oldu. Safra kesemi aldılar, ne safra kesesiymiş, kafam kadar taş çıktı. Hocalarıma teşekkür ediyorum."

TATLISES, KAHRAMANMARAŞ VE ŞANLIURFA'DAKİ OKUL SALDIRILARINI DA UNUTMADI

Hastanede hep haberleri izlediğini belirten Tatlıses, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dünya liderlerini Antalya'ya getirdiği için teşekkür etti. Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki silahlı saldırıda ölenlere rahmet dileyen Tatlıses, yaralılara da kendisi gibi taburcu olmalarını diledi.

İBRAHİM TATLISES'TEN VASİYET AÇIKLAMASI

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, 7 Nisan'dan bu yana tedavi gördüğü ve geçtiğimiz haftalarda safra kesesi ameliyatının gerçekleştirildiği hastaneden taburcu edildi. Taburcu olan ve hastane sürecinde çocuklarıyla yaşadığı sıkıntılara değinen Tatlıses, "Çocuklarıma kuruş yok, mirasımın hepsini devlete bırakacağım. Parayı kendim kazandım, saçarım dağıtırım kime ne?" dedi.

"A HARFİNİ ALFABEDEN SİLDİM"

Oğlu Ahmet Tatlı hakkında da konuşan Tatlıses, "Dostlarım hiç yalnız bırakmadılar, İzmir'den ve Ankara'dan geldiler hepsine teşekkür ediyorum. Dost bugünde lazım. Allah çocuklarımdan razı olsun ama hepsinden değil. Tuğçe benim canım, Allah ondan razı olsun. Ama A harfini alfabeden sildim. Çocuklarımın bazılarının hastaneye alınmamasını ben istemedim. Onlar benim kalbimde hak ettikleri yerde değiller. Benim babam bu haldeyken ben babamı yalnız bırakmam, babam için ölürüm. Keşke mezardan kalksa boynumu baltayla kesse. Babaların kıymeti ne zaman anlaşılır bilmiyorum." dedi.

Acıbadem Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Aydınlar'dan Şanlıurfa'da hastane açmasını rica ettiğini söyleyen Tatlıses, "Şanlıurfa'da 4 buçuk dönüm arsam var. Şanlıurfa'da da özel hastane yok herkes Gaziantep'e gidiyor. Gelin bu 4 buçuk dönüm yeri görün eğer imkanınız varsa orada da bir Acıbadem Hastanesi istiyoruz" dedi.

Konuşmasının sonunda "Baboş" isimli yeni şarkısının hafta içinde çıkacağını ifade eden aktaran Tatlıses, Fenerbahçe - Galatasaray derbisi ile ilgili ise "Fener yener" dedi.

