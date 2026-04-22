Yeşilçam oyuncusu Ferdi Atuner hayatını kaybetti!

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Usta tiyatrocu, opera ve seslendirme sanatçısı Ferdi Atuner geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Atuner 82 yaşında hayata gözlerini yumdu.
Seslendirme sanatçısı da olan Atuner, 'Çocuklar Duymasın', 'Reyting Hamdi', 'En Son Babalar Duyar', 'Ayrılsak da Beraberiz' ve 'Çılgın Bediş' gibi dizilerle de izleyici karşısına çıkmıştı.
Bir süredir sağlık problemi yaşayan Ferdi Atuner 82 kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.
1 Ocak 1944 doğumlu Ferdi Atuner, Türk tiyatro ve sinema oyuncusudur. İstanbul Devlet Opera ve Balesi sanatçısı. çocukların severek izlediği "Bez Bebek" dizisindeki okul müdürü karakteriyle geniş kitlelerce tanınmıştır.