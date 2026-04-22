Usta tiyatrocu, opera ve seslendirme sanatçısı Ferdi Atuner geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Atuner 82 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Yeşilçam oyuncusu Ferdi Atuner hayatını kaybetti! Usta tiyatrocu, opera ve seslendirme sanatçısı Ferdi Atuner, 82 yaşında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Ferdi Atuner, 'Çocuklar Duymasın', 'Reyting Hamdi', 'En Son Babalar Duyar', 'Ayrılsak da Beraberiz' ve 'Çılgın Bediş' gibi dizilerde rol aldı. Ayrıca, 'Bez Bebek' dizisindeki okul müdürü karakteriyle tanındı. 1 Ocak 1944 doğumlu olan Atuner, İstanbul Devlet Opera ve Balesi sanatçısıydı.

FERDİ ATUNER HAYATINI KAYBETTİ

Seslendirme sanatçısı da olan Atuner, 'Çocuklar Duymasın', 'Reyting Hamdi', 'En Son Babalar Duyar', 'Ayrılsak da Beraberiz' ve 'Çılgın Bediş' gibi dizilerle de izleyici karşısına çıkmıştı.

Bir süredir sağlık problemi yaşayan Ferdi Atuner 82 kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.

FERDİ ATUNER KAÇ YAŞINDA, KİMDİR?

1 Ocak 1944 doğumlu Ferdi Atuner, Türk tiyatro ve sinema oyuncusudur. İstanbul Devlet Opera ve Balesi sanatçısı. çocukların severek izlediği "Bez Bebek" dizisindeki okul müdürü karakteriyle geniş kitlelerce tanınmıştır.