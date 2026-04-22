Editor
 | Canan Okur

Sezen Aksu Lizbon'da ortaya çıktı! Oğlu Mithat Can paylaştı, sosyal medya sallandı

Türk müziğin efsanevi sesi Sezen Aksu, uzun süren sessizliğini Lizbon karesiyle bozdu. Yaklaşık 9 yıldır sahnelerden uzak duran Minik Serçe, kendi kabuğuna çekilmişti. Geçen günlerde ise müzikseverlerle buluşturduğu Biz de Yeniden Başlarız albümü müzik listelerinde geniş yankı uyandırırken, Aksu'nun Lizbon'dan gelen keyifli karesi, hayranlarına adeta ikinci sürpriz oldu. Keyifli haliyle dikkat çeken Sezen Aksu, yıllara meydan okuyan görüntüsüyle de büyük beğeni aldı. İşte detaylar...

Türkiye'nin Minik Serçe'si Sezen Aksu, oğlu Mithat Can Özer'in çektiği siyah beyaz bir fotoğrafla gündemde. Sosyal medyada anında viral olan karede, Sezen Aksu'nun makyajsız ve doğal halleri beğeni yağmuruna tutuldu. 'da ortaya çıkan Sezen Aksu son görüntüsüyle 'efsaneler asla eskimez' dedirtti. İşte Portekiz'in başkenti Lizbon çıkarmasıyla adından söz ettiren Sezen Aksu'nun sosyal medyayı kasıp kavuran karesi...

Sezen Aksu, oğlu Mithat Can Özer tarafından paylaşılan siyah beyaz bir fotoğrafla Lizbon'da ortaya çıktı ve doğal haliyle beğeni topladı.
Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer, annesinin Lizbon'daki fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı.
Fotoğraflarda Sezen Aksu'nun makyajsız ve doğal halleri dikkat çekti.
Bu kare, Sezen Aksu'nun 9 yıl aradan sonra çıkardığı 'Biz de Yeniden Başlarız' albümü sonrası geldi ve sosyal medyada 'yeniden doğuş' olarak yorumlandı.
Sezen Aksu'nun daha önce saçlarını kazıttığı iddiaları ve Sırrı Süreyya Önder'in vefatıyla ilgili durumlar da metinde yer alıyor.
SEZEN AKSU LİZBON'DA ORTAYA ÇIKTI!

Sezen Aksu son zamanlarda yeni projeleri ve radikal imaj değişikliği ile sayfalarında zirveye yerleşmiş durumda.

Geçen aylarda saçlarını kazıttığı iddialarıyla gündeme gelen Minik Serçe, bu defa Lizbon'da net bir fotoğraf karesiyle hayranlarının karşısına çıktı. Portekiz'in başkenti Lizbon'da keyifli halleriyle oğlu Mithat Can'ın objektifine takılan , hayranlarını son görüntüsüyle adeta mest etti.

OĞLU MİTHAT CAN PAYLAŞTI, SOSYAL MEDYA SALLANDI

Lizbon'dan gelen siyah beyaz karede oldukça keyifli anlar geçirdiği görülen Sezen Aksu'nun güzelliği de bir diğer dikkat çeken detay oldu.

Sezen Aksu'nun 9 yıllık aranın ardından yayınladığı Biz de Yeniden Başlarız albümü sonrası gelen bu fotoğraf karesi ise sosyal medya kullanıcıları tarafından yeniden doğuş olarak yorumlandı.

Annesi Sezen Aksu'nun en doğal ve en keyifli hallerinden birini yakalayan oğlu Mithat Can Özer, Minik Serçe hayranlarının da uzun süredir meraklı bekleyişine son vermiş oldu. Saçlarını sıfıra vurduğu söylenen Sezen Aksu'nun uzayan saçları da gözlerden kaçmadı.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER'İN VEFATIYLA SARSILMIŞTI

Sezen Aksu, çok yakın dostu olduğu bilinen 'in Mayıs 2025'te vefatıyla derinden sarsılmıştı. Çok derinden etkilenen Sezen Aksu'nun bu üzüntüyle saçlarını makineyle kazıttığı iddiası o dönem sosyal medyayı sarmıştı.

Sezen Aksu, Sırrı Süreyya Önder vefatı sonrası hem gözlerden biraz uzak kalmayı tercih etmiş hem de radikal değişikliklerle adından söz ettirmişti.

