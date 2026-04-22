Sezen Aksu Lizbon'da ortaya çıktı! Oğlu Mithat Can paylaştı, sosyal medya sallandı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Türkiye'nin Minik Serçe'si Sezen Aksu, oğlu Mithat Can Özer'in çektiği siyah beyaz bir fotoğrafla gündemde. Sosyal medyada anında viral olan karede, Sezen Aksu'nun makyajsız ve doğal halleri beğeni yağmuruna tutuldu. Lizbon'da ortaya çıkan Sezen Aksu son görüntüsüyle 'efsaneler asla eskimez' dedirtti. İşte Portekiz'in başkenti Lizbon çıkarmasıyla adından söz ettiren Sezen Aksu'nun sosyal medyayı kasıp kavuran karesi...
Sezen Aksu son zamanlarda yeni projeleri ve radikal imaj değişikliği ile magazin sayfalarında zirveye yerleşmiş durumda.
Geçen aylarda saçlarını kazıttığı iddialarıyla gündeme gelen Minik Serçe, bu defa Lizbon'da net bir fotoğraf karesiyle hayranlarının karşısına çıktı. Portekiz'in başkenti Lizbon'da keyifli halleriyle oğlu Mithat Can'ın objektifine takılan Sezen Aksu, hayranlarını son görüntüsüyle adeta mest etti.
Lizbon'dan gelen siyah beyaz karede oldukça keyifli anlar geçirdiği görülen Sezen Aksu'nun güzelliği de bir diğer dikkat çeken detay oldu.
Sezen Aksu'nun 9 yıllık aranın ardından yayınladığı Biz de Yeniden Başlarız albümü sonrası gelen bu fotoğraf karesi ise sosyal medya kullanıcıları tarafından yeniden doğuş olarak yorumlandı.
Annesi Sezen Aksu'nun en doğal ve en keyifli hallerinden birini yakalayan oğlu Mithat Can Özer, Minik Serçe hayranlarının da uzun süredir meraklı bekleyişine son vermiş oldu. Saçlarını sıfıra vurduğu söylenen Sezen Aksu'nun uzayan saçları da gözlerden kaçmadı.
Sezen Aksu, çok yakın dostu olduğu bilinen Sırrı Süreyya Önder'in Mayıs 2025'te vefatıyla derinden sarsılmıştı. Çok derinden etkilenen Sezen Aksu'nun bu üzüntüyle saçlarını makineyle kazıttığı iddiası o dönem sosyal medyayı sarmıştı.
Sezen Aksu, Sırrı Süreyya Önder vefatı sonrası hem gözlerden biraz uzak kalmayı tercih etmiş hem de radikal değişikliklerle adından söz ettirmişti.