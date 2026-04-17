Sezen Aksu geri döndü! "Biz de yeniden başlarız" albümü çıktı

Geçtiğimiz yıl Paşa Gönlüm albümündeki şarkıların ardından bu sefer ise Biz de Yeniden Başlarız'ı sevenleriyle buluşturdu. "Demo ve "Demo 2" projelerinden ilham alınarak hazırlanan albümde dokuz şarkı yayınlandı.
SEZEN AKSU'DAN YENİ ALBÜM
Sezen Aksu'nun farklı sanatçıların yorumlaması için yazdığı şarkıları yayınladı. Albümdeki düzenlemelerde Mustafa Ceceli, Mithat Can Özer, Ozan Bayraşa ve Aytuğ Yargıç’ın imzaları bulunuyor. Albüm kapağının tasarımı ise Ali Taran tarafından hazırlandı.
Prodüktörlüğünü Sezen Aksu ve Murat Bulut’un üstlendiği çalışmanın yapım koordinatörlüğünü Özgür Aras yürütüyor. “Biz de Yeniden Başlarız” albümü dijital müzik platformlarında yayında.
SEZEN AKSU'NUN ALBÜMDEKİ ŞARKILAR
SEZEN AKSU KAÇ YAŞINDA?
13 Temmuz 1954 doğumlu Sezen Aksu, doğum adıyla Fatma Sezen Yıldırım, Türk şarkıcı-şarkı yazarı ve yapımcı. Çıkış yaptığı 1970'lerin ortalarından itibaren şarkılarıyla etkili bir figür hâline gelerek Türk pop müziğine yön verdi. 1974'te plak yapmak için İstanbul'a taşındı ve bir yıl sonra ilk 45'liği "Haydi Şansım"ı Sezen Seley adıyla çıkardı. 1977'de ise ilk stüdyo albümü Allahaısmarladık'ı yayımladı. Ardından Serçe (1978), Firuze (1982), Sen Ağlama (1984), Git (1986), Sezen Aksu Söylüyor (1989), Gülümse (1991), Deli Kızın Türküsü (1993), Düş Bahçeleri (1996) dâhil olmak üzere onlarca albüm piyasaya sürdü.
|Bilgi
|Detay
|Doğum Tarihi
|13 Temmuz 1954
|Doğum Adı
|Fatma Sezen Yıldırım
|Meslek
|Türk şarkıcı-şarkı yazarı ve yapımcı
|Kariyer Başlangıcı
|1970'lerin ortası
|İstanbul'a Taşınma Tarihi
|1974
|İlk 45'lik (Sanatçı Adı)
|"Haydi Şansım" (Sezen Seley adıyla) (1975)
|İlk Stüdyo Albümü
|Allahaısmarladık (1977)
|Önemli Albümler
|Serçe (1978), Firuze (1982), Sen Ağlama (1984), Git (1986), Sezen Aksu Söylüyor (1989), Gülümse (1991), Deli Kızın Türküsü (1993), Düş Bahçeleri (1996)