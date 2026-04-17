Geçtiğimiz yıl Paşa Gönlüm albümündeki şarkıların ardından bu sefer ise Biz de Yeniden Başlarız'ı sevenleriyle buluşturdu. "Demo ve "Demo 2" projelerinden ilham alınarak hazırlanan albümde dokuz şarkı yayınlandı.

Sezen Aksu geri döndü! "Biz de yeniden başlarız" albümü çıktı

HABERİN ÖZETİ Sezen Aksu geri döndü! "Biz de yeniden başlarız" albümü çıktı Sezen Aksu, geçtiğimiz yılın ardından yeni albümü “Biz de Yeniden Başlarız”ı sevenleriyle buluşturdu. Albüm, Sezen Aksu'nun farklı sanatçıların yorumlaması için yazdığı şarkıları içeriyor. “Biz de Yeniden Başlarız” albümü, “Demo ve “Demo 2” projelerinden ilham alınarak hazırlandı ve dokuz şarkıdan oluşuyor. Albümün düzenlemeleri Mustafa Ceceli, Mithat Can Özer, Ozan Bayraşa ve Aytuğ Yargıç tarafından yapıldı. Sezen Aksu, 13 Temmuz 1954 doğumlu ve kariyerine 1970'lerin ortasında başladı.

SEZEN AKSU'DAN YENİ ALBÜM

Sezen Aksu'nun farklı sanatçıların yorumlaması için yazdığı şarkıları yayınladı. Albümdeki düzenlemelerde Mustafa Ceceli, Mithat Can Özer, Ozan Bayraşa ve Aytuğ Yargıç’ın imzaları bulunuyor. Albüm kapağının tasarımı ise Ali Taran tarafından hazırlandı.

Prodüktörlüğünü Sezen Aksu ve Murat Bulut’un üstlendiği çalışmanın yapım koordinatörlüğünü Özgür Aras yürütüyor. “Biz de Yeniden Başlarız” albümü dijital müzik platformlarında yayında.

SEZEN AKSU'NUN ALBÜMDEKİ ŞARKILAR

Aşk Dansı,

Müstehak,

Gel Kıyma,

Canım Olmaz Ki,

Zehir,

Kiraz Mevsimi,

Sizli Bizli,

Mış Gibi,

Yani

SEZEN AKSU KAÇ YAŞINDA?

13 Temmuz 1954 doğumlu Sezen Aksu, doğum adıyla Fatma Sezen Yıldırım, Türk şarkıcı-şarkı yazarı ve yapımcı. Çıkış yaptığı 1970'lerin ortalarından itibaren şarkılarıyla etkili bir figür hâline gelerek Türk pop müziğine yön verdi. 1974'te plak yapmak için İstanbul'a taşındı ve bir yıl sonra ilk 45'liği "Haydi Şansım"ı Sezen Seley adıyla çıkardı. 1977'de ise ilk stüdyo albümü Allahaısmarladık'ı yayımladı. Ardından Serçe (1978), Firuze (1982), Sen Ağlama (1984), Git (1986), Sezen Aksu Söylüyor (1989), Gülümse (1991), Deli Kızın Türküsü (1993), Düş Bahçeleri (1996) dâhil olmak üzere onlarca albüm piyasaya sürdü.