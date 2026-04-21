Tüm Türkiye’nin heyecanla beklediği ve 24 yıllık hasretin son bulacağı Dünya Kupası maçı, maçların yaklaşmasıyla gündemdeki yerini alıyor. A Milli Takım için sanatçılar arasında da şarkı yazma yarışları başlamış durumda. Pek çok isim Dünya Kupası yolculuğuna özel şarkı yarışındayken ünlü sanatçı Sezen Aksu’nun da A Milli Takım için şarkı yazdığı öğrenildi.

HABERİN ÖZETİ Sezen Aksu’dan A Milli Takım’a jest! Dünya Kupası yolculuğuna özel şarkı Sezen Aksu, 24 yıllık hasretin ardından Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanan A Milli Takım için bir şarkı yazdı. A Milli Futbol Takımı, Kosova'yı eleyerek 24 yıllık Dünya Kupası hasretini sonlandırdı. Sanatçılar arasında Milli Takım için şarkı yazma yarışları başladı. Sezen Aksu, söz ve müziği kendisine ait olan bir şarkı yazarak A Milli Takım'a jest yaptı. Şarkıyı kimin seslendireceği henüz bilinmiyor. Daha önce 2002 Dünya Kupası için Tarkan 'Bir Oluruz Yolunda' adlı şarkısını seslendirmişti.

A Milli Futbol Takımı, geçtiğimiz aylarda Dünya Kupası yolculuğunda Kosova’yı eleyerek 24 yıllık hasreti bitiriyor. Kosova’yı yenerek Dünya Kupası’na katılmaya hak kazanan A Milli Takım için şimdiden şarkı hazırlıklarına bile başlandı.

Birçok ünlü isim Dünya Kupası yolculuğunda Milli Takım’a şarkı yazdığını belirtirken, Minik Serçe lakabıyla ünlü şarkıcı Sezen Aksu’dan da A Milli Takım’a jest geldi. Gazeteci Mehmet Üstündağ’ın haberine göre, sözü ve müziği kendisine ait olan şarkı sözü yazdı.

Geçtiğimiz günlerde yayınladığı yeni 9 şarkılık albümü ‘Yeniden Başlarız’ ile müzik piyasasına bomba gibi düştü. Müzikseverlerle birbirinden güzel şarkıları buluşturan Sezen Aksu, şimdilerde A Milli Takım için yazdığı şarkıyla magazin gündeminde dikkat çeken isimler arasında yer aldı.

DÜNYA KUPASI YOLCULUĞUNA ÖZEL ŞARKI

A Milli Takım’ın Kosova’yı eleyerek Dünya Kupası bileti almasının ardından turnuva için şarkı hazırlıkları başladı. En son 2002 yılında Dünya Kupası için ‘Bir Oluruz Yolunda’ adlı şarkıyı seslendiren Tarkan, uzun yıllardır en çok dinlenen sanatçılar arasında yer alıyor.

Şimdilerde ise birçok sanatçı 2026 Dünya Kupası için turnuva da olan A Milli Takımı’na şarkı yazma hazırlıklarına başladıklarını açıklamışlardı. Şimdilerde Minik Seçe lakabıyla tanınan Sezen Aksu’dan Dünya Kupası yolculuğunda olan A Milli Takımı’na özel bir şarkı yazdı.

Sezen Aksu’nun Milli Takım için yazdığı ve sözü, müziği kendisine ait olan şarkının kim tarafından seslendirileceği merak ediliyor. Merakla takip edilen şarkının kim tarafından seslendirileceği henüz bilinmiyor.

Milli Takım için hazırlanan şarkıların Dünya Kupası turnuvalarının öncesinde kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor. Tüm Türkiye Milli Takım için hangi şarkıların yazıldığını merak ediyor.