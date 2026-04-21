Magazin
Avatar
Editor
 | Selime Albayrak

Akasya Durağı’nın Ali Kemal’i Ateş Fatih Uçan Zeki Alasya ile anısını anlattı! “Gülüp ensemden tutup öpmüştü”

Bir döneme damgasını vuran Akasya Durağı dizisinde ‘Ali Kemal’ karakteriyle hafızalara kazınan Ateş Fatih Uçan, Zeki Alasya ile oynadığı bir sahneyi yeniden gündeme taşıdı. Zeki Alasya ile anısını anlatan Ateş Fatih Uçan, samimi itirafıyla da magazin gündemine bomba gibi oturdu. O sahneleri yeniden izleyerek tepki veren Ateş Fatih Uçan, bakın anısını nasıl anlattı! İşte detaylar…

Türk televizyon tarihinin büyük bir ilgiyle takip edilen fenomen dizisi ’nda ‘Ali Kemal’ karakteriyle hafızalara kazınan Ateş Fatih Uçan, usta oyuncu Zeki Alasya ile anısını anlattı. Zeki Alasya ile oynadığı bir sahneyi yeniden izleyerek yorumlayan Ateş Fatih Uçan, samimi itiraflarda bulundu. Ateş Fatih Uçan, Akasya Durağı dizisinde birlikte rol aldığı Zeki Alasya'ya Nuri diye seslenmesi hakkında konuştu. Ünlü oyuncu, Zeki Alasya ile oynadığı bir sahneyi yeniden gündeme taşıdı. Zeki Alasya ile anısını anlatan Ateş Fatih Uçan, samimi itirafıyla da magazin gündemine bomba gibi oturdu. O sahneleri yeniden izleyerek tepki veren Ateş Fatih Uçan, bakın anısını nasıl anlattı! İşte Ateş Fatih Uçan’ın Zeki Alasya’ya Nuri diye seslenmesi hakkında söyledikleri…

Akasya Durağı'nın Ali Kemal'i Ateş Fatih Uçan Zeki Alasya ile anısını anlattı! "Gülüp ensemden tutup öpmüştü"

Akasya Durağı dizisinde 'Ali Kemal' karakterini canlandıran Ateş Fatih Uçan, usta oyuncu Zeki Alasya ile yaşadığı bir anıyı ve rol gereği Alasya'nın karakterine 'Nuri' diye seslenmenin kendisinde yarattığı çekingenliği anlattı.
Ateş Fatih Uçan, Akasya Durağı dizisinde Zeki Alasya ile rol aldı.
Uçan, dizideki bir sahnede Zeki Alasya'nın canlandırdığı karaktere 'Nuri' diye seslenmesi gerektiğinde çekingenlik hissettiğini belirtti.
Ateş Fatih Uçan, Zeki Alasya'ya rol gereği de olsa seslenirken zorlandığını ifade etti.
Uçan, bu durumu Zeki Alasya ile paylaştığında Alasya'nın gülüp ensesinden tutup öptüğünü anlattı.
AKASYA DURAĞI’NIN ALİ KEMAL’İ ATEŞ FATİH UÇAN ZEKİ ALASYA İLE ANISINI ANLATTI!

Ateş Fatih Uçan, Türk dizi tarihinin unutulmaz projeleri arasında yer alan Akasya Durağı dizisinde ‘Ali Kemal’ karakteriyle hafızalara kazınmıştı. Akasya Durağı ile adını geniş kitlelere duyuran Uçan, geçtiğimiz yıl uzun bir sürenin ardından ilk kez ortaya çıkmıştı. Zaman zaman paylaşımlarıyla adından söz ettiren Uçan, bu kez usta oyuncu Zeki Alasya ile anısını anlattı. Usta oyuncu ile oynadığı bir sahneyi yeniden izleyerek yorumlayan Uçan, samimi itiraflarda bulundu.

Akasya Durağı'nın Ali Kemal'i Ateş Fatih Uçan Zeki Alasya ile anısını anlattı! "Gülüp ensemden tutup öpmüştü"

Akasya Durağı dizisinin sevilen oyuncuları arasında yer alan Ateş Fatih Uçan, dizide birlikte rol aldığı usta oyuncu Zeki Alasya ile yaşadığı samimi bir anıyı takipçileriyle paylaştı. Samimi anlatımı ve dikkat çeken açıklamalarıyla adından söz ettiren Uçan’ın söyledikleri hem set ortamındaki saygıyı hem de Alasya’nın sıcak kişiliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Akasya Durağı'nın Ali Kemal'i Ateş Fatih Uçan Zeki Alasya ile anısını anlattı! "Gülüp ensemden tutup öpmüştü"

Ateş Fatih Uçan, Zeki Alasya ile oynadığı bir sahneyi yeniden gündeme taşıdı. Alasya ile anısını anlatan Uçan, samimi itirafıyla da magazin gündemine bomba gibi oturdu. Akasya Durağı dizisinde ‘Ali Kemal’ karakteriyle izleyici karşısına çıkan Uçan, senaryo gereği Alasya’nın oynadığı karaktere ‘Nuri’ diye seslenmesi hakkında konuştu. Alasya’ya Nuri şeklinde hitap etmek zorunda kaldığını ancak bu durumun kendisinde çekingenlik oluşturduğunu dile getiren Uçan, bakın anısını nasıl anlattı!

Akasya Durağı'nın Ali Kemal'i Ateş Fatih Uçan Zeki Alasya ile anısını anlattı! "Gülüp ensemden tutup öpmüştü"

“GÜLÜP ENSEMDEN TUTUP ÖPMÜŞTÜ”

Ateş Fatih Uçan’ın, Akasya Durağı dizisinde birlikte rol aldığı Zeki Alasya ile anısı magazin gündeminde geniş yankı uyandırdı. Uçan, Akasya Durağı dizisinde birlikte rol aldığı Zeki Alasya'ya Nuri diye seslenmesi hakkında konuştu. Alasya ile oynadığı bir sahneyi yeniden izleyerek yorumlayan Uçan, samimi itiraflarda bulundu.

Akasya Durağı'nın Ali Kemal'i Ateş Fatih Uçan Zeki Alasya ile anısını anlattı! "Gülüp ensemden tutup öpmüştü"

Usta oyuncu Zeki Alasya’ya duyduğu saygı nedeniyle rol gereği de olsa zorlandığını ifade etti. Uçan, o anları şu sözlerle anlattı:

Akasya Durağı'nın Ali Kemal'i Ateş Fatih Uçan Zeki Alasya ile anısını anlattı! "Gülüp ensemden tutup öpmüştü"

“Rahmetli Zeki abi… Allah rahmet eylesin. Bu repliği dizi icabı da söylesek bir çekindik. Kendisine ‘Abi kusura bakma, sana böyle diyeceğim.' dediğimde, gülüp ensemden tutup öpmüştü. Kolay değil… Bir üstada replikte olsa el sallamak zor oluyor.”

Yayınlandığı günden bugüne büyük bir ilgiyle takip edilen ve günümüzde hala yoğun bir izleyici kitlesine sahip olan Akasya Durağı dizisinde ‘Ali Kemal’ karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Ateş Fatih Uçan’ın, Zeki Alasya ile anısı hem sosyal medyada hem de magazin dünyasında geniş yankı uyandırdı.

