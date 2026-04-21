Türk televizyon tarihinin büyük bir ilgiyle takip edilen fenomen dizisi Akasya Durağı’nda ‘Ali Kemal’ karakteriyle hafızalara kazınan Ateş Fatih Uçan, usta oyuncu Zeki Alasya ile anısını anlattı. Zeki Alasya ile oynadığı bir sahneyi yeniden izleyerek yorumlayan Ateş Fatih Uçan, samimi itiraflarda bulundu. Ateş Fatih Uçan, Akasya Durağı dizisinde birlikte rol aldığı Zeki Alasya'ya Nuri diye seslenmesi hakkında konuştu. Ünlü oyuncu, Zeki Alasya ile oynadığı bir sahneyi yeniden gündeme taşıdı. Zeki Alasya ile anısını anlatan Ateş Fatih Uçan, samimi itirafıyla da magazin gündemine bomba gibi oturdu. O sahneleri yeniden izleyerek tepki veren Ateş Fatih Uçan, bakın anısını nasıl anlattı! İşte Ateş Fatih Uçan’ın Zeki Alasya’ya Nuri diye seslenmesi hakkında söyledikleri…

HABERİN ÖZETİ Akasya Durağı’nın Ali Kemal’i Ateş Fatih Uçan Zeki Alasya ile anısını anlattı! “Gülüp ensemden tutup öpmüştü” Akasya Durağı dizisinde 'Ali Kemal' karakterini canlandıran Ateş Fatih Uçan, usta oyuncu Zeki Alasya ile yaşadığı bir anıyı ve rol gereği Alasya'nın karakterine 'Nuri' diye seslenmenin kendisinde yarattığı çekingenliği anlattı. Ateş Fatih Uçan, Akasya Durağı dizisinde Zeki Alasya ile rol aldı. Uçan, dizideki bir sahnede Zeki Alasya'nın canlandırdığı karaktere 'Nuri' diye seslenmesi gerektiğinde çekingenlik hissettiğini belirtti. Ateş Fatih Uçan, Zeki Alasya'ya rol gereği de olsa seslenirken zorlandığını ifade etti. Uçan, bu durumu Zeki Alasya ile paylaştığında Alasya'nın gülüp ensesinden tutup öptüğünü anlattı.

“GÜLÜP ENSEMDEN TUTUP ÖPMÜŞTÜ”

Usta oyuncu Zeki Alasya’ya duyduğu saygı nedeniyle rol gereği de olsa zorlandığını ifade etti. Uçan, o anları şu sözlerle anlattı:

“Rahmetli Zeki abi… Allah rahmet eylesin. Bu repliği dizi icabı da söylesek bir çekindik. Kendisine ‘Abi kusura bakma, sana böyle diyeceğim.' dediğimde, gülüp ensemden tutup öpmüştü. Kolay değil… Bir üstada replikte olsa el sallamak zor oluyor.”

Yayınlandığı günden bugüne büyük bir ilgiyle takip edilen ve günümüzde hala yoğun bir izleyici kitlesine sahip olan Akasya Durağı dizisinde ‘Ali Kemal’ karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Ateş Fatih Uçan’ın, Zeki Alasya ile anısı hem sosyal medyada hem de magazin dünyasında geniş yankı uyandırdı.