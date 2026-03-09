Menü Kapat
Medya
Avatar
Editor
 | Arzu Akçay

Akasya Durağı’nın senaryosu tamamlanıyor! İbrahim Ethem Aşkın ilk bölümü paylaştı

Bir dönemlerin en çok izlenen dizilerinden biri olan Akasya Durağı, tekrardan çekilmeye başlanıyor. Uzun bir aranın ardında ekranlara geri dönmeye hazırlanan Akasya Durağı’nın senaryosu tamamlanıyor. Başarılı senarist İbrahim Ethem Aşkın ilk bölümü sosyal medyasından paylaştı. İşte detaylar…

Akasya Durağı'nın senaryosu tamamlanıyor! İbrahim Ethem Aşkın ilk bölümü paylaştı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.03.2026
saat ikonu 17:48
|
GÜNCELLEME:
09.03.2026
saat ikonu 17:48

Televizyon ekranlarının efsanesi olan dizisi uzun bir aranın ardından tekrardan ekranlara geri dönüyor. Komedi alanında dikkatleri üzerine çeken Akasya Durağı dizisinin yeni senaryosu tamamlanıyor. Dizinin senaristi İbrahim Ethem Aşkın ilk bölümü paylaşarak dikkatleri üzerine çekti. İşte detaylar…

AKASYA DURAĞI’NIN SENARYOSU TAMAMLANIYOR!

Ekranlara bir dönem damga vuran Akasya Durağı, tekrardan izleyicisiyle buluşuyor. Küçükten büyüğe herkesin dikkatini çeken Akasya Durağı, orijinal kemik kadrosuyla ekranlara geri döneneceği iddia ediliyor. Dizi hakkında çeşitli olaylar ortaya atılsa da dizinin senaristi senaryo hakkında paylaşım yapmaya devam ediyor.

Akasya Durağı’nın senaryosu tamamlanıyor! İbrahim Ethem Aşkın ilk bölümü paylaştı

Tekrardan çekilmesi planlanan Akasya Durağı, hazırlıklarına tam gaz devam ederken dizinin senaristi İbrahim Ethem Aşkın’ın yaptığı paylaşımlar Akasya Durağı dizisi izleyicisini meraklandırıyor.

Akasya Durağı’nın senaryosu tamamlanıyor! İbrahim Ethem Aşkın ilk bölümü paylaştı

İbrahim Ethem Aşkın’ın sosyal medya hesabından duyurduğu haberlerden biri de senaryonun yavaş yavaş hazırlandığı oldu. Kendi sosyal medyasından Akasya Durağı dizisinin senaryosunu tamamladığını anlatan paylaşımlar yapıyor.

Akasya Durağı’nın senaryosu tamamlanıyor! İbrahim Ethem Aşkın ilk bölümü paylaştı

Geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımla Akasya Durağı’nın ilk bölümünün senaryosunu tamamladığını gösteren bir paylaşım yaptı. Kendi sosyal medyasından senaryo hakkında paylaşımlar yapmaya devam ediyor.

Akasya Durağı’nın senaryosu tamamlanıyor! İbrahim Ethem Aşkın ilk bölümü paylaştı

İBRAHİM ETHEM AŞKIN İLK BÖLÜMÜ PAYLAŞTI

Akasya Durağı’nın senaristi İbrahim Ethem Aşkın, sosyal medyasından ilk bölümü paylaştı. Akasya Durağı’nın tekrardan çekilmesiyle dizi gündeminde sıklıkla yer alan haberlerle dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

Akasya Durağı’nın senaryosu tamamlanıyor! İbrahim Ethem Aşkın ilk bölümü paylaştı

Televizyon ekranlarında 174 bölüm izleyici karşısına çıkan Akasya Durağı, sürpriz isimlerle tekrardan ekranlara gelecek. Şimdilerde oyuncularının kim olduğu henüz belli değil. Ancak bilindik ya da tanıdık yüzler Akasya Durağı ile tekrardan ekranlara gelecek.

Akasya Durağı’nın senaryosu tamamlanıyor! İbrahim Ethem Aşkın ilk bölümü paylaştı

Akasya Durağı’nın senaristi İbrahim Ethem Aşkın, kendi sosyal medyasından dizi hakkında bir paylaşım yaptı. Akasya Durağı’nın ilk bölümünün senaryosunu paylaşan İbrahim Ethem Aşkın hayranlarını heyecanlandırmayı başardı. Yapmış olduğu paylaşım kısa süre de beğeni ve yorum aldı.

