Akasya Durağı’nın senaryosu tamamlanıyor! İbrahim Ethem Aşkın ilk bölümü paylaştı

Televizyon ekranlarının efsanesi olan Akasya Durağı dizisi uzun bir aranın ardından tekrardan ekranlara geri dönüyor. Komedi alanında dikkatleri üzerine çeken Akasya Durağı dizisinin yeni senaryosu tamamlanıyor. Dizinin senaristi İbrahim Ethem Aşkın ilk bölümü paylaşarak dikkatleri üzerine çekti. İşte detaylar…

AKASYA DURAĞI’NIN SENARYOSU TAMAMLANIYOR!

Ekranlara bir dönem damga vuran Akasya Durağı, tekrardan izleyicisiyle buluşuyor. Küçükten büyüğe herkesin dikkatini çeken Akasya Durağı, orijinal kemik kadrosuyla ekranlara geri döneneceği iddia ediliyor. Dizi hakkında çeşitli olaylar ortaya atılsa da dizinin senaristi senaryo hakkında paylaşım yapmaya devam ediyor.

İBRAHİM ETHEM AŞKIN İLK BÖLÜMÜ PAYLAŞTI

Televizyon ekranlarında 174 bölüm izleyici karşısına çıkan Akasya Durağı, sürpriz isimlerle tekrardan ekranlara gelecek. Şimdilerde oyuncularının kim olduğu henüz belli değil. Ancak bilindik ya da tanıdık yüzler Akasya Durağı ile tekrardan ekranlara gelecek.

Akasya Durağı’nın senaristi İbrahim Ethem Aşkın, kendi sosyal medyasından dizi hakkında bir paylaşım yaptı. Akasya Durağı’nın ilk bölümünün senaryosunu paylaşan İbrahim Ethem Aşkın hayranlarını heyecanlandırmayı başardı. Yapmış olduğu paylaşım kısa süre de beğeni ve yorum aldı.