Doktor Başka Hayatta dizisinin Doktor İnan Kural'ı kimdir? İnan Kural'ı üstlenen İbrahim Çelikkol'un dizileri, evliliği ve yaşı merak edildi!

NOW kanalının yeni başarılı projeleri arasında yer alan Doktor Başka Hayatta'nın Prof. Dr. İnan Kural'ı dramatik başlayan hikayesiyle izleyenleri ekran başına bağlıyor. Sinir krizi geçiren bir hasta yakını tarafından vurulduğu için hafızasının son 12 yılı tamamen silinip giden İnan Kural, gözlerini açar açmaz kendisine yabancı olan bir dünyanın içinde kendini bulur. Doktor Başka Hayatta'nın güçlü hikayesinde 'Doktor İnan Kural' karakteriyle başrolde yer alan İbrahim Çelikkol'a yönelik yapılan araştırmalar ise son hızıyla devam ediyor. İlk bölümü 8 Mart Pazar günü NOW ekranlarında yer alan Doktor Başka Hayatta dizisinin İnan Kural'ı kimdir? Doktor Başka Hayatta dizisinin ana karakteri İnan Kural'ı üstlenen oyuncu İbrahim Çelikkol hangi dizilerde oynadı? İbrahim Çelikkol kaç yaşında, hangi okulda okudu?

DOKTOR BAŞKA HAYATTA DİZİSİNİN DOKTOR İNAN KURAL'I KİMDİR?

Popüler İtalyan dizisi DOC — Nelle tue mani'den uyarlanarak günümüz ekranlarına taşınan Doktor Başka Hayatta dizisinin İnan Kural'ı dramatik hikayesi ve sergilediği başarılı rolüyle dikkat çekmeyi başarıyor.

Başrolünde Sıla Türkoğlu ile İbrahim Çelikkol'un yer aldığı Doktor Başka Hayatta dizisinin ilk bölümde Prof. Dr. İnan Kural'ın sarsıcı hikayesi, izleyenlerin İbrahim Çelikkol'un özel hayatının internette daha sık aratılmasına neden oldu.

Peki Doktor Başka Hayatta dizisinin yıldız oyuncusu İbrahim Çelikkol kısaca kimdir?

İBRAHİM ÇELİKKOL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

'Siyah Beyaz Aşk', 'Doğduğun Ev Kaderindir', 'İffet', 'Kuş Uçuşu', 'Bir Zamanlar Çukurova', 'Karadağlar' ve 'Merhamet' gibi dizilerde oynayarak ekranların başarılı oyuncusu haline gelen İbrahim Çelikkol, yeni dizisi olan Doktor Başka Hayatta ile yeniden ekranlara dönüyor.

Doktor Başka Hayatta dizisinde Prof. Dr. İnan Kural karakteriyle izleyici karşısına çıkan İbrahim Çelikkol, yetenekli oyunculuk performansı ve dikkat çeken karizmasıyla milyonların ilgisini çekmeye devam ediyor.

14 Ağustos 1982 tarihinde İstanbul'da doğan ünlü oyuncu Çelikkol, oyunculuk kimliğinin yanı sıra yaptığı modellik ile de öne çıkıyor.

Oyunculuk kariyerinden önce modellik ile ilgilenen İbrahim Çelikkol, aradan çok vakit geçmeden tüm marifetlerini kısa zamanda kamera önüne taşımış ve oyunculuk alanındaki başarısını birden fazla popüler film ve dizide başrol alarak herkese kanıtlamıştır.

Bilhassa aksiyon ve dram konulu projelerindeki başarılı rolüyle konuşulan Çelikkol, kendine has tarzı ile yalnızca izleyiciler için değil modellik sektöründe de aranan isimler haline gelmiştir.

İBRAHİM ÇELİKKOL'UN ROL ALDIĞI PROJELER:

Doğduğun Ev Kaderindir/2021

İffet/ 2011-2012

Karadağlar/ 2010

Keskin Bıçak/ 2010

Kördüğüm/ 2015-2016

Merhamet/ 2013

Muhteşem İkili/ 2018

Reaksiyon/ 2014

Seddülbahir 32 Saat/ 2015

Siyah Beyaz Aşk/ 2017

DOKTOR BAŞKA HAYATTA DİZİSİNİN İNAN KURAL'I İBRAHİM ÇELİKKOL GERÇEKTE EVLİ Mİ?

Televizyon ekranlarında sergilediği üstün oyunculuk performansı ile geniş bir hayran kitlesi elde eden İbrahim Çelikkol'un özel hayatı hayranları tarafından sıkı bir şekilde takip ediliyor.

İbrahim Çelikkol'a yönelik yapılan araştırmalarda en çok ünlü ismin evli mi yoksa bekar mı olduğu araştırılıyor. Peki İbrahim Çelikkol şuan evli mi?

44 yaşındaki yakışıklı oyuncu İbrahim Çelikkol, 2017 senesinde mimar Mihre Mutlu ile evlenerek, aradan iki sene geçtikten sonra da oğulları Ali'yi kucaklarına almıştı.

5 yıl süren birliktelikleri anlaşamamaları sebebiyle bitiren ikilide İbrahim Çelikkol ile Mihre Mutlu tek celsede boşanarak yollarını ayırmıştı. İbrahim Çelikkol, ikinci evliliğini ise geçen sene 2025'de Natalie Yarcan ile yapmıştı.

'Doktor Başka Hayatta' dizisi ilk bölümü 8 Martta ekrana verilmesiyle, dizinin başrol oyuncusuna yönelik araştırmaların hız kazandığı İbrahim Çelikkol'un güncel bilgileri ünlü ismin bekar olduğunu ve en azından şuan için kariyerine odaklandığını doğrular nitelikte.