Eşref Rüya'da şok eden veda: Eşref Rüya’nın Ceren’i Gökçem Çoban diziden ayrılıyor!

Çarşamba günlerinin en çok izlenen dizisi Eşref Rüya'da Nisan'ın kankası olan Ceren karakterinin iddialı dizinin oyuncu kadrosundan ayrılacağı öğrenildi. Daha önce 'Ateş Kuşları', 'Gülcemal', 'Kadere Karşı' gibi yapımlarda rol alarak akıllarda kalan güzel oyuncu Gökçem Çoban'ın fenomen dizideki beklenmedik ayrılığı, dizinin izleyenlerini üzecek. İki sezon boyunca Kanal D ekranlarında başarılı bir oyunculuk performansı sergileyerek Nisan'ın en yakın arkadaşını oynayan Gökçem Çoban'ın dizideki ayrılık sebebi merak edildi. Peki Eşref Rüya dizisinin Ceren'i diziye neden veda ediyor?

EŞREF RÜYA'DA CEREN'İN HİKAYESİ BİTTİ! ARTIK OLMAYACAK...

Kanal D'nin en iddialı projesi olup başrolünde Çağatay Ulusoy ile Demet Özdemir'in olduğu Eşref Rüya'nın oyuncu kadrosunda değişikliğe gidildi.

Eşref, Rüya ve Nisan üçlemesiyle son birkaç bölümdür dram dolu sahneleriyle reytingte tavan yapan popüler dizi Eşref Rüya'nın ilerleyen bölümlerinde beklenmedik bir ayrılık yaşanacak.

Eşref Rüya'nın sevilen oyuncusu Gökçem Çoban, dizide oynadığı Ceren rolü ile vedalaşacak. Oynayacağı son bölüm dizinin 36. bölüm olduğu bilinen Gökçem Çoban'ın dizideki ayrılık nedeni ise merak ediliyor.

Eşref Rüya'nın Ceren'ini üstlenen 25 yaşındaki Gökçem Çoban'ın ayrılık haberi Eşref Rüya fanlarını üzse de, Çoban'ın dizi ekibiyle herhangi bir anlaşama vs sorunları nedeniyle olmayıp, dizideki rolü bittiği için diziden ayrılacağı öğrenildi.

EŞREF RÜYA DİZİSİNİN CEREN'İ GÖKÇEM ÇOBAN KİMDİR?

Sevilen dizi Eşref Rüya'da Ceren rolü ile izleyici karşısına çıkan oyuncu Gökçem Çoban, 4 Ağustos 2000’de İstanbul’da dünyaya gelmiştir.

Aslan burcu olduğu bilinen güzel oyuncu Gökçem Çoban, Üniversite'yi İzmir Demokrasi Üniversitesi’ndeokumuştur.

Tiyatro oyunculuğuna karşı kabiliyetli olduğu bilinen Çoban oyunculuk kariyerine ilk olarak 2021 yılında yayınlanan Ecinni 3: Issız Çığlık adlı korku-gerilim filmiyle başladı.

Dizi sektörüne girdiğinde başarılı oyunculuk performansıyla dikkat çekerken güzelliğiyle de büyüleyen Gökçem Çoban, ünlüler camiasının tanınan yetenekli isimlerindne olan Murat Ünalmış, Melis Sezen ve Edip Tepeli gibi isimlerle de çalışmıştır.