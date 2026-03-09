Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Medya
Avatar
Editor
 | Ebrar Oral

Eşref Rüya'da şok eden veda: Eşref Rüya’nın Ceren’i Gökçem Çoban diziden ayrılıyor!

Eşref Rüya dizisinde Nisan'ın en yakın arkadaşı Ceren rolüyle ekrana gelen Gökçem Çoban'ın dizinin 36. bölümde son kez oynayacağı öğrenildi. Eşref Rüya dizisinin oyuncu kadrosundan ayrılan Gökçem Çoban'ın dizideki ayrılık sebebi ise izleyiciler arasında merak konusu oldu. Peki Eşref Rüya'nın Ceren'i neden diziden ayrılıyor?

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Eşref Rüya'da şok eden veda: Eşref Rüya’nın Ceren’i Gökçem Çoban diziden ayrılıyor!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.03.2026
saat ikonu 01:37
|
GÜNCELLEME:
09.03.2026
saat ikonu 01:37

Çarşamba günlerinin en çok izlenen dizisi 'da Nisan'ın kankası olan Ceren karakterinin iddialı dizinin oyuncu kadrosundan ayrılacağı öğrenildi. Daha önce 'Ateş Kuşları', 'Gülcemal', 'Kadere Karşı' gibi yapımlarda rol alarak akıllarda kalan güzel oyuncu Gökçem Çoban'ın fenomen dizideki beklenmedik ayrılığı, dizinin izleyenlerini üzecek. İki sezon boyunca Kanal D ekranlarında başarılı bir oyunculuk performansı sergileyerek Nisan'ın en yakın arkadaşını oynayan Gökçem Çoban'ın dizideki ayrılık sebebi merak edildi. Peki Eşref Rüya dizisinin Ceren'i diziye neden veda ediyor?

EŞREF RÜYA'DA CEREN'İN HİKAYESİ BİTTİ! ARTIK OLMAYACAK...

Kanal D'nin en iddialı projesi olup başrolünde Çağatay Ulusoy ile Demet Özdemir'in olduğu Eşref Rüya'nın oyuncu kadrosunda değişikliğe gidildi.

Eşref Rüya'da şok eden veda: Eşref Rüya’nın Ceren’i Gökçem Çoban diziden ayrılıyor!

Eşref, Rüya ve Nisan üçlemesiyle son birkaç bölümdür dram dolu sahneleriyle reytingte tavan yapan popüler dizi Eşref Rüya'nın ilerleyen bölümlerinde beklenmedik bir ayrılık yaşanacak.

Eşref Rüya'da şok eden veda: Eşref Rüya’nın Ceren’i Gökçem Çoban diziden ayrılıyor!

Eşref Rüya'nın sevilen oyuncusu Gökçem Çoban, dizide oynadığı Ceren rolü ile vedalaşacak. Oynayacağı son bölüm dizinin 36. bölüm olduğu bilinen Gökçem Çoban'ın dizideki ayrılık nedeni ise merak ediliyor.

Eşref Rüya'da şok eden veda: Eşref Rüya’nın Ceren’i Gökçem Çoban diziden ayrılıyor!

Eşref Rüya'nın Ceren'ini üstlenen 25 yaşındaki Gökçem Çoban'ın ayrılık haberi Eşref Rüya fanlarını üzse de, Çoban'ın dizi ekibiyle herhangi bir anlaşama vs sorunları nedeniyle olmayıp, dizideki rolü bittiği için diziden ayrılacağı öğrenildi.

EŞREF RÜYA DİZİSİNİN CEREN'İ GÖKÇEM ÇOBAN KİMDİR?

Sevilen dizi Eşref Rüya'da Ceren rolü ile izleyici karşısına çıkan oyuncu Gökçem Çoban, 4 Ağustos 2000’de İstanbul’da dünyaya gelmiştir.

Eşref Rüya'da şok eden veda: Eşref Rüya’nın Ceren’i Gökçem Çoban diziden ayrılıyor!

Aslan burcu olduğu bilinen güzel oyuncu Gökçem Çoban, Üniversite'yi İzmir Demokrasi Üniversitesi’ndeokumuştur.

Tiyatro oyunculuğuna karşı kabiliyetli olduğu bilinen Çoban oyunculuk kariyerine ilk olarak 2021 yılında yayınlanan Ecinni 3: Issız Çığlık adlı korku-gerilim filmiyle başladı.

Eşref Rüya'da şok eden veda: Eşref Rüya’nın Ceren’i Gökçem Çoban diziden ayrılıyor!

Dizi sektörüne girdiğinde başarılı oyunculuk performansıyla dikkat çekerken güzelliğiyle de büyüleyen Gökçem Çoban, ünlüler camiasının tanınan yetenekli isimlerindne olan Murat Ünalmış, Melis Sezen ve Edip Tepeli gibi isimlerle de çalışmıştır.

Eşref Rüya'da şok eden veda: Eşref Rüya’nın Ceren’i Gökçem Çoban diziden ayrılıyor!
ETİKETLER
#Eşref Rüya
#Kanal D Dizisi
#Gökçem Çoban
#Ceren Karakteri
#Dizi Oyuncusu Ayrılık
#Medya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.