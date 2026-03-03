Akasya Durağı'nın Taksici Melahat'i Melek Baykal'da tokat iddiasına cevap geldi! Baykal, Ateş Fatih Uçan ile davalık oldu

Dönemine damga vuran dizilerden olan Akasya Durağı'nda 'Taksici Melahat' rolü ile ekran karşısına çıkan Melek Baykal, dizideki rol arkadaşı Zeynep Dörtkardeşler'e tokat attığı yönünde çıkan haberlerin asılsız olduğunu söyledi. İftiraya uğradığını menajeri Selçuk Kaya ile beraber sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla açıklayan Melek Baykal, oyuncu Ateş Fatih Uçan ile davalık oldu.

AKASYA DURAĞI'NIN MELAHAT'İ MELEK BAYKAL'DA TOKAT HABERLERİNE CEVAP!

Menajeri ile berebaer Instagram hesabından yeni gönderi yayınlayan 71 yaşındaki ünlü oyuncu Melek Baykal, Akasya Durağı'nda 'Ali Kemal' i oynayan Ateş Fatih Uçan ile ilgili konuştu.

Hakkında çıkan asılsız iddianın ele başının Akasya Durağı'nda 'Ali Kemal' karakterini oynayan Ateş Fatih Uçan'ın olduğuna değinilen paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Değerli oyuncumuz Melek Baykal hakkında ortaya atılan "Zeynep Dörtkardeşler'e tokat attı" iddiası tamamen gerçek dışıdır ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik açık bir yalandır. Bu iddiayı kamuoyuna taşıyan Ateş Fatih Uçan'ın beyanları gerçeği yansıtmamakta olup, açıkça iftira ve kişilik haklarına saldırı niteliği taşımaktadır.

Zeynep Dörtkardeşler ile Melek Baykal düzenli olarak görüşmekte olup aralarındaki ilişki karşılıklı sevgi ve saygıya dayalıdır. Nitekim geçtiğimiz hafta Melek Baykal'ın sahnede olduğu 'Konken Partisi' adlı tiyatro oyununu izlemiş, oyun sonrası kuliste bir araya gelmişlerdir. Ateş Fatih Uçan daha önce de benzer şekilde gerçeği çarpıtan, kamuoyunu yanıltmaya yönelik ve tamamen mesnetsiz ithamlarda bulunmuştur.

"TÜM HUKUKİ VE CEZAİ YOLLARA BAŞVURULACAKTIR"



Oyuncu Melek Baykal'ın üzerine atılan bu iftira ve karalama için her türlü hukuki sürece başvurulacağına değinen Baykal'ın paylaşımında "Gerçek dışı beyanların ısrarla ve sistematik biçimde tekrar edilmesi, açık bir itibarsızlaştırma kampanyası niteliğindedir ve iyi niyetle açıklanamaz.

Sanatçımıza yönelik bu bilinçli ve itibar zedeleyici girişim hakkında, Avukatımız Bilal Küçükşengün aracılığıyla hukuki süreç derhal başlatılmıştır.

Manevi tazminat davası başta olmak üzere Türk Ceza Kanunu kapsamında gerekli tüm hukuki ve cezai yollara başvurulacaktır. Hiç kimsenin, yılların emeğiyle inşa edilmiş mesleki saygınlığı ve kamuoyu nezdindeki güçlü itibarı, yalan ve iftira yoluyla hedef almasına izin vermeyeceğimizi açıkça beyan ederiz." açıklamasında bulunuldu.

OYUNCU ZEYNEP DÖRTKARDEŞLER'DEN MELEK BAYKAL'A BÜYÜK DESTEK: HİSSETTİĞİM TEK DUYGU, SONSUZ MİNNETTARLIK



Akasya Durağı dizisinde oynayan 36 yaşındaki Zeynep Dörtkardeşler de Instagram hesabından yaptığı açıklamada, Baykal’a destek çıkarak şu ifadede bulundu:

16 yaşında girdiğim bu meslekte bana hem abla, hem anne, hem de hoca olan benim Melek ablam… Daha geçen hafta oyununu izlemeye geldiğimde ne güzel sarıldık. Seni ve bana kattıklarını çok iyi biliyorum. Hissettiğim tek duygu, sonsuz minnettarlık… Sana söyleyeceğim tek şey teşekkürler hocam. Her zaman yanında ve arkandayım; gerisi teferruattır.