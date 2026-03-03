Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Ebrar Oral

Akasya Durağı'nın Taksici Melahat'i Melek Baykal'da tokat iddiasına cevap geldi! Baykal, Ateş Fatih Uçan ile davalık oldu

Oyuncu Melek Baykal'ın Zeynep Dörtkardeşler'e tokat attığı yönünde iftira attığını öne süren Melek Baykal, Ateş Fatih Uçan ile davalık oldu. Melek Baykal tarafından tokat atılan kişi olarak yıllar sonra gündeme gelen oyuncu Zeynep Dörtkardeşler ise yaptığı paylaşımla Melek Baykal'ın yanında olduğunu gösterdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Akasya Durağı'nın Taksici Melahat'i Melek Baykal'da tokat iddiasına cevap geldi! Baykal, Ateş Fatih Uçan ile davalık oldu
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
03.03.2026
saat ikonu 02:20
|
GÜNCELLEME:
03.03.2026
saat ikonu 02:22

Dönemine damga vuran dizilerden olan 'nda 'Taksici Melahat' rolü ile ekran karşısına çıkan , dizideki rol arkadaşı Zeynep Dörtkardeşler'e tokat attığı yönünde çıkan haberlerin asılsız olduğunu söyledi. İftiraya uğradığını menajeri Selçuk Kaya ile beraber sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla açıklayan Melek Baykal, oyuncu Ateş Fatih Uçan ile davalık oldu.

AKASYA DURAĞI'NIN MELAHAT'İ MELEK BAYKAL'DA TOKAT HABERLERİNE CEVAP!

Menajeri ile berebaer Instagram hesabından yeni gönderi yayınlayan 71 yaşındaki ünlü oyuncu Melek Baykal, Akasya Durağı'nda 'Ali Kemal' i oynayan Ateş Fatih Uçan ile ilgili konuştu.

Akasya Durağı'nın Taksici Melahat'i Melek Baykal'da tokat iddiasına cevap geldi! Baykal, Ateş Fatih Uçan ile davalık oldu

Hakkında çıkan asılsız iddianın ele başının Akasya Durağı'nda 'Ali Kemal' karakterini oynayan Ateş Fatih Uçan'ın olduğuna değinilen paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

Akasya Durağı'nın Taksici Melahat'i Melek Baykal'da tokat iddiasına cevap geldi! Baykal, Ateş Fatih Uçan ile davalık oldu

"Değerli oyuncumuz Melek Baykal hakkında ortaya atılan "Zeynep Dörtkardeşler'e tokat attı" iddiası tamamen gerçek dışıdır ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik açık bir yalandır. Bu iddiayı kamuoyuna taşıyan Ateş Fatih Uçan'ın beyanları gerçeği yansıtmamakta olup, açıkça ve kişilik haklarına saldırı niteliği taşımaktadır.

Akasya Durağı'nın Taksici Melahat'i Melek Baykal'da tokat iddiasına cevap geldi! Baykal, Ateş Fatih Uçan ile davalık oldu

Zeynep Dörtkardeşler ile Melek Baykal düzenli olarak görüşmekte olup aralarındaki ilişki karşılıklı sevgi ve saygıya dayalıdır. Nitekim geçtiğimiz hafta Melek Baykal'ın sahnede olduğu 'Konken Partisi' adlı tiyatro oyununu izlemiş, oyun sonrası kuliste bir araya gelmişlerdir. Ateş Fatih Uçan daha önce de benzer şekilde gerçeği çarpıtan, kamuoyunu yanıltmaya yönelik ve tamamen mesnetsiz ithamlarda bulunmuştur.

"TÜM HUKUKİ VE CEZAİ YOLLARA BAŞVURULACAKTIR"


Oyuncu Melek Baykal'ın üzerine atılan bu iftira ve karalama için her türlü hukuki sürece başvurulacağına değinen Baykal'ın paylaşımında "Gerçek dışı beyanların ısrarla ve sistematik biçimde tekrar edilmesi, açık bir itibarsızlaştırma kampanyası niteliğindedir ve iyi niyetle açıklanamaz.

Akasya Durağı'nın Taksici Melahat'i Melek Baykal'da tokat iddiasına cevap geldi! Baykal, Ateş Fatih Uçan ile davalık oldu

Sanatçımıza yönelik bu bilinçli ve itibar zedeleyici girişim hakkında, Avukatımız Bilal Küçükşengün aracılığıyla derhal başlatılmıştır.

Akasya Durağı'nın Taksici Melahat'i Melek Baykal'da tokat iddiasına cevap geldi! Baykal, Ateş Fatih Uçan ile davalık oldu

Manevi tazminat davası başta olmak üzere Türk Ceza Kanunu kapsamında gerekli tüm hukuki ve cezai yollara başvurulacaktır. Hiç kimsenin, yılların emeğiyle inşa edilmiş mesleki saygınlığı ve kamuoyu nezdindeki güçlü itibarı, yalan ve iftira yoluyla hedef almasına izin vermeyeceğimizi açıkça beyan ederiz." açıklamasında bulunuldu.

OYUNCU ZEYNEP DÖRTKARDEŞLER'DEN MELEK BAYKAL'A BÜYÜK DESTEK: HİSSETTİĞİM TEK DUYGU, SONSUZ MİNNETTARLIK


Akasya Durağı dizisinde oynayan 36 yaşındaki Zeynep Dörtkardeşler de Instagram hesabından yaptığı açıklamada, Baykal’a destek çıkarak şu ifadede bulundu:

Akasya Durağı'nın Taksici Melahat'i Melek Baykal'da tokat iddiasına cevap geldi! Baykal, Ateş Fatih Uçan ile davalık oldu

16 yaşında girdiğim bu meslekte bana hem abla, hem anne, hem de hoca olan benim Melek ablam… Daha geçen hafta oyununu izlemeye geldiğimde ne güzel sarıldık. Seni ve bana kattıklarını çok iyi biliyorum. Hissettiğim tek duygu, sonsuz minnettarlık… Sana söyleyeceğim tek şey teşekkürler hocam. Her zaman yanında ve arkandayım; gerisi teferruattır.

ETİKETLER
#iftira
#melek baykal
#Hukuki Süreç
#Akasya Durağı
#Tokat Iddiaları
#Zeynep Dörtkardeşler
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.