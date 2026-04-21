Bir zamanların en çok izlenen yapımlarında yer alan Yıldız Asyalı, son zamanlarda şiddet iddialarıyla gündeme geliyor. Eşi Mustafa Semih Demirci tarafından şiddet gördüğünü duyuran Asyalı, şimdilerde yeni bir paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Eşinin sadece kendisine değil babasına da şiddet uyguladığını ifade edip bu sebeple de devletten yardım istedi. İşte detaylar…

Özetle

HABERİN ÖZETİ Yıldız Asyalı’nın şiddet olayında yeni paylaşımı! Kendisi ve babası için devletten yardım istedi Bir zamanların popüler oyuncusu Yıldız Asyalı, eşi Mustafa Semih Demirci tarafından hem kendisine hem de babasına şiddet uygulandığını iddia ederek devletten yardım istedi. Yıldız Asyalı, 7 ay önce iş insanı Mustafa Semih Demirci ile evlendi. Asyalı, eşinin kendisine fiziksel şiddet uyguladığını sosyal medya hesabından duyurdu. Ünlü oyuncu, babasının da eşi tarafından darp edildiğini ve kanlar içindeki elini paylaşarak bu durumu duyurdu. Asyalı, babası ve kendisinin can güvenliğinin olmadığını belirterek devletten yardım talep etti. Ayrıca Asyalı, aracının da eşi tarafından kaçırıldığını iddia etti. Yıldız Asyalı, savcılık, polis ve jandarma ile sürekli iletişim halinde olduğunu ancak şiddetin engellenemediğini belirtti.

Bir zamanlar Eyvah Babam ve Eyvah Kızım Büyüdü dizileriyle ekranlarda rol alan Yıldız Asyalı, geçtiğimiz aylarda sürpriz bir nikahla gündeme gelmişti. Şimdilerde de yapmış olduğu paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekiyor.

Ünlü oyuncu Yıldız Asyalı geçtiğimiz aylarda iş insanı Mustafa Semih Demirci ile arasında şiddetin meydana geldiğini iddia etti. Sessiz sedasız bir şekilde evlenen Asyalı, sosyal medya hesabından paylaştığı gönderiyle evlendiğini duyurmuştu. O günden beri dikkatleri üzerine çeken Yıldız Asyalı, sosyal medyasından yeni bir paylaşım yaptı.

Sabah Gazetesi’nin haberine göre, ünlü oyuncu Yıldız Asyalı, sosyal medyasından paylaşım yaparak magazin gündemine bomba gibi düştü. 7 ay önce evlenen Yıldız Asyalı, babasının da eşi tarafından şiddete maruz kaldığını ifade etmişti. Babasının kanlar içindeki elini paylaşarak yardım istemişti.

KENDİSİ VE BABASI İÇİN DEVLETTEN YARDIM İSTEDİ

Ünlü oyuncu Yıldız Asyalı, 7 ay önce evlendiği iş insanı Mustafa Semih Demirci’den şiddet gördüğünü iddia etmesiyle magazin gündemine bomba gibi düştü. Sosyal medya hesaplarından yayınladığı paylaşımlarla ‘Kocam tarafından darp edildim’ notunu da eklemiş, açıklamalarıyla dikkatleri üzerine çekmişti.

Öyle ki ikili bir program da yüzleşmişler, birbirlerini suçlayarak kendilerini açıklamışlardı. Ancak ünlü isim Yıldız Asyalı, babasının ve kendisinin can güvenliği olmadığını ifade ederek devletten yardım istedi. Geçtiğimiz günlerde Yıldız Asyalı babasının kan içinde kalmış elini paylaşarak, ‘Babam da eşim tarafından darp edildi.’ diyerek başına gelenleri duyurmuştu.

Yıldız Asyalı açıklamalarında sadece babasının şiddet görmediğini ayrıca da aracının kaçırıldığını iddia etti. Eşinin, kendisini ve babasını darp ettiğini söylemesiyle devletten yardım istedi. Can güvenliğinin olmadığını ifade eden Yıldız Asyalı, “Sürekli savcılık, polis ve jandarma ile irtibat halindeyim. Ama maalesef bu adamı kimse engelleyemiyor. Can güvenliğimiz yok!" dedi.

Magazin gündemine bomba gibi düşen açıklamalarıyla dikkat çeken Yıldız Asyalı, yaşadıklarını paylaşmaya devam ediyor. Kendisinin babasının can güvenliği için yardım istedi.