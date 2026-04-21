Deneyimli oyuncu Gülenay Kalkan, Ahmet Mümtaz Taylan'ın programına konuk oldu. Oyunculuk sektörüne dair ezber bozan açıklamalar yapan Kalkan, yeni nesil oyuncuları hedef aldı. Oyuncuların yakaladıkları fırsatları tam anlamıyla değerlendiremediklerini die getiren Gülenay Kalkan, genç yetenekleri de genel anlamda başarılı bulmadığını söyledi. Özellikle ezbere dayalı sisteme dikkat çeken Kalkan, yaptığı açıklamalarla sosyal medyanın da gündemine oturdu. İşte detaylar...

HABERİN ÖZETİ Gülenay Kalkan'dan genç oyunculara sert eleştiri! Zayıf buluyorum diyerek bakın neye dikkat çekti Deneyimli oyuncu Gülenay Kalkan, Ahmet Mümtaz Taylan'ın programında yeni nesil oyuncuları ezbere dayalı performans sergiledikleri ve fırsatları tam değerlendiremedikleri gerekçesiyle sert bir dille eleştirdi. Gülenay Kalkan, genç oyuncuların mesleki gelişimlerini yeterince sağlamadıklarını ve genel anlamda zayıf bulduğunu ifade etti. Kalkan, oyuncuların okul dışında da kendilerini geliştirmesi gerektiğini ve mesleğe saygı duymaları gerektiğini belirtti. Genç oyuncuların kalıcı olabilmeleri için daha istekli ve gözlemci olmaları gerektiği uyarısında bulundu. Gülenay Kalkan, 1959 Ankara doğumlu olup Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunudur. Kalkan, 2019 yılında vefat eden oyuncu Tarık Ünlüoğlu'nun eşidir.

GÜLENAY KALKAN'DAN GENÇ OYUNCULARA SERT ELEŞTİRİ

Tiyatro sinema ve dizi sektöründe kendini kanıtlayan deneyimli sanatçı Gülenay Kalkan, aynı zamanda etkili sesiyle de seslendirme sanatçılığı yapmakta.

Ünlü isim, sektörün yeni yüzlerine dair bazı dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Usta oyuncu ve film yönetmeni Ahmet Mümtaz Taylan’ın Empati adlı programına konuk olarak gelen Gülenay Kalkan, oyunculuk alanında hızlı tüketim sorununa değinerek, genç meslektaşlarını neden zayıf bulduğu konusunda samimi itiraflarda bulundu.

Oyunculuğun sürekli kendini geliştirmekten geçtiğini düşünen Kalkan, günümüzde birçok genç oyuncunun ezbere dayalı performans sergilediğini dile getirdi.

ZAYIF BULUYORUM DİYEREK BAKIN NEYE DİKKAT ÇEKTİ

Gülenay Kalkan, genç oyuncuların en büyük eksikliğinin eğitim kaynaklı olduğunu söyledi. Bir oyuncunun okul dışında da kendini geliştirmesi gerektiğini düşünen Kalkan, özellikle mesleğe gönül verenlerin, mesleğe saygı duymaları gerektiğini dile getirdi.

Çok iyi oyuncuların da bulunduğunu söyleyen Kalkan, sektörden silinip giden bazı genç oyunculara da dikkat çekti. Genç oyuncuların kalıcı olabilmeleri için daha istekli ve daha gözlemci olmaları gerektiği uyarısında da bulundu.

GÜLENAY KALKAN EVLİ Mİ, EŞİ KİMDİR?

Gülenay Kalkan, 26 Nisan 1959 tarihinde Ankara'da dünyaya gelmiştir. Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunu olan usta isim Kalkan, kariyerine de Ankara Devlet Tiyatrosu'nda başlamıştır. 2019 yılında vefat eden usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu'nun eşidir. 1988 yılından beri birlikte olan çift, 2013 yılında resmi olarak evlenmiştir.

Gülenay Kalkan'ın çocuğu bulunmamaktadır. Bununla beraber Tarık Ünlüoğlu'nun ilk evliliğinden Zeynep Ünlüoğlu adında bir kızı bulunuyor.