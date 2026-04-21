Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Canan Okur

Gülenay Kalkan'dan genç oyunculara sert eleştiri! Zayıf buluyorum diyerek bakın neye dikkat çekti

Dizi, sinema ve tiyatronun usta isimlerinden Gülenay Kalkan, son zamanlarda ekranlarda boy gösteren genç kuşağa yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Katıldığı programda, yeni nesil oyuncularını mercek altına alan usta isim, bazı oyuncuların performanslarını zayıf bulduğunu dile getirdi. Gençlerin neden kalıcı olmadığına da değinen Kalkan, sektörün kanayan yarasına parmak basarak, sert eleştirilerini bir bir sıraladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.04.2026
saat ikonu 11:58
|
GÜNCELLEME:
21.04.2026
saat ikonu 11:58

Deneyimli oyuncu Gülenay Kalkan, Ahmet Mümtaz Taylan'ın programına konuk oldu. Oyunculuk sektörüne dair ezber bozan açıklamalar yapan Kalkan, yeni nesil oyuncuları hedef aldı. Oyuncuların yakaladıkları fırsatları tam anlamıyla değerlendiremediklerini die getiren Gülenay Kalkan, genç yetenekleri de genel anlamda başarılı bulmadığını söyledi. Özellikle ezbere dayalı sisteme dikkat çeken Kalkan, yaptığı açıklamalarla sosyal medyanın da gündemine oturdu. İşte detaylar...

HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 26 saniyeye düşürüldü.
Deneyimli oyuncu Gülenay Kalkan, Ahmet Mümtaz Taylan'ın programında yeni nesil oyuncuları ezbere dayalı performans sergiledikleri ve fırsatları tam değerlendiremedikleri gerekçesiyle sert bir dille eleştirdi.
Gülenay Kalkan, genç oyuncuların mesleki gelişimlerini yeterince sağlamadıklarını ve genel anlamda zayıf bulduğunu ifade etti.
Kalkan, oyuncuların okul dışında da kendilerini geliştirmesi gerektiğini ve mesleğe saygı duymaları gerektiğini belirtti.
Genç oyuncuların kalıcı olabilmeleri için daha istekli ve gözlemci olmaları gerektiği uyarısında bulundu.
Gülenay Kalkan, 1959 Ankara doğumlu olup Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunudur.
Kalkan, 2019 yılında vefat eden oyuncu Tarık Ünlüoğlu'nun eşidir.
GÜLENAY KALKAN'DAN GENÇ OYUNCULARA SERT ELEŞTİRİ

Tiyatro sinema ve dizi sektöründe kendini kanıtlayan deneyimli sanatçı Gülenay Kalkan, aynı zamanda etkili sesiyle de seslendirme sanatçılığı yapmakta.

Ünlü isim, sektörün yeni yüzlerine dair bazı dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Usta oyuncu ve film yönetmeni Ahmet Mümtaz Taylan’ın Empati adlı programına konuk olarak gelen Gülenay Kalkan, oyunculuk alanında hızlı tüketim sorununa değinerek, genç meslektaşlarını neden zayıf bulduğu konusunda samimi itiraflarda bulundu.

Oyunculuğun sürekli kendini geliştirmekten geçtiğini düşünen Kalkan, günümüzde birçok genç oyuncunun ezbere dayalı performans sergilediğini dile getirdi.

ZAYIF BULUYORUM DİYEREK BAKIN NEYE DİKKAT ÇEKTİ

Gülenay Kalkan, genç oyuncuların en büyük eksikliğinin eğitim kaynaklı olduğunu söyledi. Bir oyuncunun okul dışında da kendini geliştirmesi gerektiğini düşünen Kalkan, özellikle mesleğe gönül verenlerin, mesleğe saygı duymaları gerektiğini dile getirdi.

Çok iyi oyuncuların da bulunduğunu söyleyen Kalkan, sektörden silinip giden bazı genç oyunculara da dikkat çekti. Genç oyuncuların kalıcı olabilmeleri için daha istekli ve daha gözlemci olmaları gerektiği uyarısında da bulundu.

GÜLENAY KALKAN EVLİ Mİ, EŞİ KİMDİR?

Gülenay Kalkan, 26 Nisan 1959 tarihinde Ankara'da dünyaya gelmiştir. Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunu olan usta isim Kalkan, kariyerine de Ankara Devlet Tiyatrosu'nda başlamıştır. 2019 yılında vefat eden usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu'nun eşidir. 1988 yılından beri birlikte olan çift, 2013 yılında resmi olarak evlenmiştir.

Gülenay Kalkan'ın çocuğu bulunmamaktadır. Bununla beraber Tarık Ünlüoğlu'nun ilk evliliğinden Zeynep Ünlüoğlu adında bir kızı bulunuyor.

ETİKETLER
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.