Survivor Nagihan'ın kızı Arven sosyal medyayı salladı! İletişim ödülünde tüm eleştirilere ok gibi sözler

Survivor'ın en hırslı ve en çok adından söz ettiren ismi Nagihan Karadere'nin kızı Arven, annesine söylediği sözlerle gündemin merkezine oturdu. Annesi Nagihan'la iletişime geçen Arven, 11 yaşında olmasına rağmen, bilinçli ve duyarlı konuşmasıyla gönülleri fethetti. Annesinin özellikle anneliğini eleştirenlere kapak gibi sözlerle sosyal medyayı sallayan Nagihan'ın kızı, hayranlık uyandıran olgunluğuyla gündeme oturdu. İşte detaylar...

SURVİVOR NAGİHAN'IN KIZI ARVEN SOSYAL MEDYAYI SALLADI!

Survivor Nagihan'ın zorlu ada şartlarında zaman zaman yükseldiği anlar üzerinden anneliği de eleştirilmişti. Kızıyla iletişim kuran Nagihan, 11 yaşındaki Arven'in sözleriyle kendisine yapılan haksız eleştirilere adeta ders niteliğinde cevap verdi.

Tiyatro oyununda Külkedisi'ni oynadığını söyleyen Arven, 'Sen güçlü bir Survivor kadınısın' diyerek, annesinin en büyük destekçisi oldu. Okul başarısına da değinen Nagihan'ın kızı Arven, 'Derslerim çok iyi, merak etme ve kimsenin seni de üzmesine izin verme' diyerek, annesine ve takımına iyi şanslar diledi.

ELEŞTİRİLERE OK GİBİ SÖZLER!

Sosyal medyada gündem olan Nagihan ve kızı Arven'in iletişimi anında viral oldu. Beğeni ve yorum yağmuruna tutulan Arven, 11 yaşındaki bir çocuğa göre oldukça olgun ve bilinçli bulundu.

Bununla beraber sosyal medyada Nagihan'ı eleştirmeye devam edenler de oldu. İşte sosyal medya kullanıcılarının yaptığı dikkat çekici bazı yorumlar...

'Eğer bir evladınız varsa tüm davranışlarınıza söylemlerinize dikkat etmelisiniz. Onu hiçbir ortamda mahçup etmemelisiniz. Ayrıca Nagi'nin kızı bir kez bile anne seni seviyorum ve özledim demedi'

'Nagihan'ı sevmesemde yarışmacı Nagihan başka anne Nagihan bambaşka her anne çocuğunu en terbiyeli saygılı yetiştirmek ister hiç kimsenin bir kadının anneliğine laf söyleyemez'

'Nagihan'ın kızı 11 yaşında ve evet gerçekten çok olgun ve bence de kimse kimsenin anneliğini eleştirmemeli'

'Nagihan'ı hiç sevmedim ama kızına bayıldım'

NAGİHAN KARADERE KAÇ KEZ EVLENDİ ARVEN'İN BABASI KİMDİR?

Nagihan Karadere 2014 yılında Uğur Gökçe ile evlenmiş ve 2016 yılında olaylı bir şekilde boşanmıştır. Kızı Ece Arven ise Uğur Gökçe ile olan evliliğinden olan kızıdır.

Uğur Gökçe'nin ihanet ettiği iddiaları yayılmış ve fotoğraflar da basına yansımıştır. Ünlü atlet yarışmadan döner dönmez Uğur Gökçe'ye boşanma davası açmıştır. Nagihan Karadere ise katıldığı bazı programlarda 2. evliliğe sıcak baktığını dile getirmiştir.