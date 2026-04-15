Survivor 2026 yarışmasında Bayhan’dan şaşırtan hareket! Kendi barakasını yıktı

TV8 ekranlarının büyük bir ilgiyle takip edilen yarışması Survivor 2026’da Bayhan’dan herkesi şaşırtan bir hareket geldi. Survivor 2026 Ünlüler-Gönüllüler yarışmasında verdiği mücadeleyle dikkatleri üzerine çeken Bayhan, eleme adayı olmasının ardından kendi barakasını yıkmaya başladı. Geçtiğimiz akşam dokunulmazlık oyununu kaybeden Ünlüler takımında potada ismi çıkan yarışmacı Bayhan oldu. Sesiyle ve şarkılarıyla müzik dünyasının sevilen isimleri arasında yer alan Bayhan, konsey sonrası adaya döndükten sonra sinirlerine hâkim olamadı. Survivor 2026 yarışmasına damga vuran isimler arasında yer alan Bayhan’ın adada kızlar uyurken gürültülü bir şekilde barakasını yıkmaya başlaması tepkilere neden oldu. Bayhan’ın ünlüler takımındaki yarışma arkadaşları bu hareketine sert tepki gösterdi. İşte Bayhan’ın kendi barakasını yıkmaya çalıştığı anlar…

Başarılı müzik kariyeriyle adından söz ettiren Bayhan, Survivor 2026 yarışmasına damga vuran isimler arasında yer alıyor. Kendine has bir tarzla birbirinden başarılı parçalara imza atan Bayhan, müzik kariyerinin yanı sıra şimdilerde Survivor 2026 Ünlüler-Gönüllüler yarışmasındaki performansıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Survivor 2026 yarışması başladığından bu yana en çok ses getiren isimler arasında yer alan Bayhan, güçlü sesi ve başarılı müzik kariyerinin yanı sıra performansıyla ön plana çıkıyor. Ünlü şarkıcı, performansı, açıklamaları, hareketleri, güçlü sesi ve acı dolu hayat hikayesiyle seyircilerden büyük beğeni topluyor.

Özellikle yarışma başladığı günden bu yana yaptığı her hareket olay olan ve seyirci tarafından büyük beğeni toplayan Bayhan, bu kez herkesi şaşırtan bir harekette bulunarak gündeme geldi. Survivor 2026 Ünlüler takımının sevilen yarışmacısı Bayhan, hiç beklenmedik bir hareketle dikkatleri üzerine çekti. Survivor 2026 gündemine bomba gibi oturan ünlü şarkıcı, sergilediği hareketle hem yarışmacıların hem de seyircilerin tepkilerine neden oldu.

Şimdilerde Survivor 2026 yarışmasında şampiyonluk için mücadele eden Bayhan’ın konsey sonrası barakasını yıkmaya çalışması tepkilere neden oldu. İzleyicinin büyük bir ilgiyle takip ettiği ve desteklediği isimler arasında yer alan Bayhan, geçtiğimiz akşam eleme potasına girdi.

Geçtiğimiz akşam dokunulmazlık oyununu Ünlüler kaybetti. Diğer yandan Ünlüler eleme potası için oylama gerçekleştirdi. Ünlüler takımında potada ismi çıkan yarışmacı ise Bayhan oldu. Sesiyle ve şarkılarıyla müzik dünyasının sevilen isimleri arasında yer alan Bayhan, bu haftanın ilk eleme adayı oldu.

Survivor 2026 yarışmasına damga vuran isimler arasında yer alan Bayhan, konsey sonrası adaya döndükten sonra sinirlerine hâkim olamadı. Ünlü şarkıcının adada kızlar uyurken gürültülü bir şekilde barakasını yıkmaya başlaması tepkilere neden oldu. Oyun performansında son sırada yer alan Bayhan’ın isminin yazılması nedeniyle bu tepkiyi vermesi herkesi şaşırttı. Diğer yandan ünlüler takımındaki yarışma arkadaşları Bayhan’ın bu hareketine sert tepki gösterdi.

Bayhan’ın Ünlüler takımındaki yarışma arkadaşı Seran Ay, ünlü şarkıcının bu hareketi karşısında “Bayhan abi. Uyuyoruz ama biz burada. Abi şaka mı yapıyorsun? Kendi Survivor’unu yaşıyorsun da biz burada at gibi koştuk seni yazmayalım diye. Lütfen biraz saygı ya. Çok ayıp ediyorsun yani. 45 yaşında adamsın ayıp ediyorsun bize. Rica ediyorum böyle davranma.” ifadelerine yer verdi.