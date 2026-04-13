TV 8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2026, heyecan dolu anlarıyla ekranlara gelmeye devam ediyor. Ünlüler ve Gönüllüler ’in kıyasıya mücadele ettiği eleme gecesinde 12 Nisan 2026 Pazar günkü bölümde adaya veda eden isim belli oldu. Bu hafta eleme potasına giren yarışmacılar Lina ve Gözde olmuştu. Bilindiği üzere göre yeni oylama sistemine geçen Survivor 2026’da kimin elendiği de merak edildi. Kader konseyinde seyirci oylamasına çıkan Lina ve Gözde’den kimin gittiği araştırılıyor. Peki, Survivor 2026’da kim elendi? 12 Nisan 2026 Survivor Lina mı elendi Gözde mi? sorularını sizin için araştırdık.

HABERİN ÖZETİ Survivor 2026’da kim elendi? 12 Nisan 2026 Survivor Lina mı elendi Gözde mi? Survivor 2026'nın 12 Nisan 2026 Pazar günkü bölümünde yapılan eleme gecesinde Gözde adaya veda eden isim oldu. Survivor 2026'da Ünlüler ve Gönüllüler mücadele etti. Eleme potasında Lina ve Gözde yer aldı. Yeni oylama sistemine geçilen yarışmada, kader konseyinde seyirci oylamasına başvuruldu. Gözde, seyirci oylamasında en az oyu alarak adaya veda etti.

SURVİVOR 2026’DA KİM ELENDİ?

Ekranların sevilerek takip edilen yarışma programı Survivor 2026, heyecanlı bölümleriyle ekranlara gelmeye devam ediyor. Birleşme partisinin ardından yarışmamın ikinci yarısına girilirken, eleme sistemindeki değişiklik ilk kez uygulanmaya başlandı.

Yeni formatında merak edilerek araştırıldığı günlerde Survivor 2026’nin dün akşamki eleme potası merak edildi. Arama motorlarında kimin elendiği araştırılmaya başlandı. Özellikle de eleme sistemindeki değişiklik de gündem olurken 12 Nisan 2026 Pazar günkü eleme gecesinde adaya veda eden isim belli oldu.

Haftanın eleme potasında Lina, Gözde, Sude, Seda yer aldı. Yapılacak olan eşleşmelerde de Sude ile Lina olurken Gözde ile Seda düello mücadelesine çıktı. Parkur da oynanan oyun sonrası kaybeden isimler SMS kararına kaldı.

12 NİSAN 2026 SURVİVOR LİNA MI ELENDİ GÖZDE Mİ?

12 Nisan 2026 Survivor’da nefes kesen düelloda Sude ve Seda galip gelerek eleme adaylığını düşürürken Lina ve Gözde eleme adaylığına geçti. Birleşme partisinden sonra oylama serüveninde değişikliğe giden Survivor’da elenen isim merak edildi.

Dörtlü oynanan oyunda Lina ve Gözde eleme potasında yer alırken, kader konseyinde seyirci oylaması kararı belli oldu. Yeni sistemde seyirci oylamasıyla bir isim koruma altına alınacak. En az oyu alan isim ise elenecek.

Oylama sonucu Survivor’da elenen isim Gözde oldu. Adaya veda eden isim konsey alanında gözyaşlarına hâkim olamadı. Survivor’da dengeleri kökten değiştirecek eleme sistemi devreye girdi. Artık hızlı olan isim değil de aynı zamanda da haklın gölünü kazanan isim elenmeyecek.

Haftanın eleme adayları belirlendikten sonra istatistikler devreye girecek. Haftanın en yüksek performansına sahip olan aday ile en düşük performansına sahip aday parkur da karşı karşıya gelecek. Kader anının ilk perdesi oluyor.