Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Survivor'da sakatlanan Gizem Memiç'ten sağlık itirafı: 2 yıldır dizim normale dönmedi

Katıldığı Survivor yarışmasıyla adından söz ettiren Gizem Memiş son paylaşımında takipçilerini endişelendirdi. 2 yıl önce Survivor'da sakatlık yaşayan Gizem Memiç, dizinin eski haline bir türlü dönmediğini paylaştı.

Survivor'da sakatlanan Gizem Memiç'ten sağlık itirafı: 2 yıldır dizim normale dönmedi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
08.04.2026
saat ikonu 16:07
|
GÜNCELLEME:
08.04.2026
saat ikonu 16:10

Survivor yarışmasıyla adını duyuran Gizem Memiç, sosyal medya paylaşımıyla takipçilerini korkuttu. Survivor yarışmasında büyük bir yaşayan Gizem Memiç, 2 yıl önce ameliyat olmasına rağmen sağlığına kavuşamadı.

Survivor'da sakatlanan Gizem Memiç'ten sağlık itirafı: 2 yıldır dizim normale dönmedi

Survivor yarışmacısı Gizem Memiç, 2 yıl önce geçirdiği diz sakatlığı nedeniyle ameliyat olmasına rağmen sağlığına tam olarak kavuşamadığını sosyal medyadan paylaştı.
Gizem Memiç, Survivor'da yaşadığı sakatlık nedeniyle 2 yıl önce ameliyat oldu.
Ameliyata rağmen dizinin eski sağlığına kavuşamadığını ve belki de hiç kavuşamayacağını belirtti.
Gizem Memiç, 1990 doğumlu bir model, sunucu ve eski Survivor yarışmacısıdır.
2010 Miss Turkey Güzellik Yarışması'nda birinci olmuştur.
Survivor All Star 2022 yarışmasına yedeklerden katılmıştır.
Bilkent Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümü mezunudur.
GİZEM MEMİÇ SURVIVOR'DA SAKATLANDI, 2 YILDIR DİZİ ESKİSİ GİBİ OLMADI

Gizem Memiç sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafa, "Bugün dizimden ameliyat olalı 2 yıl oldu ve bu kadar çalışmama rağmen hâlâ normal bir diz olamadı, belki de artık hiç olmayacak. Ama idare ediyorum." dedi.

Survivor'da sakatlanan Gizem Memiç'ten sağlık itirafı: 2 yıldır dizim normale dönmedi

GİZEM MEMİÇ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Gizem Memiç, 1990 doğumlu Türk model, sunucu ve eski Survivor yarışmacısıdır. 2010 yılında Güzellik Yarışması’nda birinci olarak tanındı. Daha sonra televizyon projelerinde yer aldı ve özellikle Survivor yarışmasına katılmasıyla geniş kitleler tarafından tanındı. Sporla yakından ilgilenen Memiç, sosyal medyada aktif paylaşımlarıyla da gündeme geliyor.

KişiDoğum YılıMesleklerÖnemli BaşarılarDiğer Bilgiler
Gizem Memiç1990Model, Sunucu, Eski Survivor YarışmacısıMiss Turkey Güzellik Yarışması Birinciliği (2010), Survivor YarışmasıSporla yakından ilgileniyor, sosyal medyada aktif.

GİZEM MEMİÇ, SERENAY SARIKAYA İLE YARIŞTI

Survivor All Star 2022 yarışmasına yedeklerden katılan Gizem Memiç ile ilgili şaşırtan bir gerçek ortaya çıktı. Güzelliği ile dikkat çeken Gizem Memiç, Ankara'da Bilkent Üniversitesi, Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesinde İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı eğitimi aldı. Memiç 2010 yılında Miss Turkey yarışmasını birinci sırada tamamlamıştı. Yarışmadaki rakibi ise başarılı oyuncu olmuştu. 32 yaşındaki Memiç, Survivor'da yarışıyor.

Survivor'da sakatlanan Gizem Memiç'ten sağlık itirafı: 2 yıldır dizim normale dönmedi
Survivor'da sakatlanan Gizem Memiç'ten sağlık itirafı: 2 yıldır dizim normale dönmedi
