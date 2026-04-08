Survivor'da sakatlanan Gizem Memiç'ten sağlık itirafı: 2 yıldır dizim normale dönmedi

Survivor yarışmasıyla adını duyuran Gizem Memiç, sosyal medya paylaşımıyla takipçilerini korkuttu. Survivor yarışmasında büyük bir sakatlık yaşayan Gizem Memiç, 2 yıl önce ameliyat olmasına rağmen sağlığına kavuşamadı.

Özetle

GİZEM MEMİÇ SURVIVOR'DA SAKATLANDI, 2 YILDIR DİZİ ESKİSİ GİBİ OLMADI

Gizem Memiç sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafa, "Bugün dizimden ameliyat olalı 2 yıl oldu ve bu kadar çalışmama rağmen hâlâ normal bir diz olamadı, belki de artık hiç olmayacak. Ama idare ediyorum." dedi.

GİZEM MEMİÇ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Gizem Memiç, 1990 doğumlu Türk model, sunucu ve eski Survivor yarışmacısıdır. 2010 yılında Miss Turkey Güzellik Yarışması’nda birinci olarak tanındı. Daha sonra televizyon projelerinde yer aldı ve özellikle Survivor yarışmasına katılmasıyla geniş kitleler tarafından tanındı. Sporla yakından ilgilenen Memiç, sosyal medyada aktif paylaşımlarıyla da gündeme geliyor.

GİZEM MEMİÇ, SERENAY SARIKAYA İLE YARIŞTI

Survivor All Star 2022 yarışmasına yedeklerden katılan Gizem Memiç ile ilgili şaşırtan bir gerçek ortaya çıktı. Güzelliği ile dikkat çeken Gizem Memiç, Ankara'da Bilkent Üniversitesi, Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesinde İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı eğitimi aldı. Memiç 2010 yılında Miss Turkey yarışmasını birinci sırada tamamlamıştı. Yarışmadaki rakibi ise başarılı oyuncu Serenay Sarıkaya olmuştu. 32 yaşındaki Memiç, Survivor'da yarışıyor.