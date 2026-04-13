Survivor 2026’da elenen isimlerden Gözde, yarışma sonrası yaptığı değerlendirmelerle gündeme geldi. Final dörtlüsüne dair öngörülerini paylaşan Gözde, özellikle Ünlüler takımından şampiyon ismi söylemesi dikkat çekti. “Hem karakter olarak hem performans olarak hem sporculuk kariyeri olarak hem de insanlık olarak o kadar güzel bir insan ve o kadar iyi bir yarışmacı ki birinci sıraya kesinlikle onu koyarım” ifadelerine yer verdi. Peki, Survivor 2026’ya veda eden Gözde Bozkurt’un final dörtlüsünde kimler var?

HABERİN ÖZETİ Survivor 2026'ya veda eden Gözde final dörtlüsü açıkladı! Survivor 2026 şampiyon adayına övgüler yağdırdı Survivor 2026'dan elenen Gözde Bozkurt, yarışma sonrası yaptığı açıklamalarda kendi elenmesi gerektiğini düşündüğü isimleri ve final dörtlüsü hakkındaki tahminlerini paylaştı. Gözde Bozkurt, kendisinin güçlü bir yarışmacı olduğunu ve elenmemesi gerektiğini düşündüğünü belirtti. Gözde, kendisinden önce elenmesi gerektiğini düşündüğü isimler arasında Seren Ay Çetin, Sude Demir ve Beyza Gemici'yi saydı. Gözde'nin final dörtlüsü tahmininde birinci sırada Mert Nobre, ikinci sırada Nagihan Karadere, üçüncü sırada Ramazan ve dördüncü sırada Nefise yer alıyor. Gözde, Mert Nobre'yi karakteri, performansı, sporculuk kariyeri ve insanlığı nedeniyle birinci sıraya koyduğunu ifade etti.

GÖZDE BOZKURT AÇIKLAMALARIYLA ŞAŞIRTTI

Survivor 2026 yarışmasına veda eden Gözde Bozkurt, elenmesinin ardından yaptığı açıklamalarla gündeme damga vurdu. Yarışmadaki performansını değerlendiren Gözde, kendisinin güçlü bir yarışmacı olduğunu ve elenmemesi gerektiğini düşündüğünü dile getirdi. Açıklamalarında, parkurlarda gösterdiği performansın yeterli olduğunu vurgulayan Gözde, takım içinde kendisinden daha zayıf halkaların bulunduğunu ifade etti.

Gözde Bozkurt’un açıklamalarında dikkat çeken detay ise isim vermesi oldu. Gözde, yarışmada kendisinden önce elenmesi gerektiğini düşündüğü isimler arasında Seren Ay Çetin, Sude Demir ve Beyza Gemici’yi saydı.

Bu sözler kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. İzleyiciler, Gözde’nin açıklamalarını tartışırken yarışmacılar arasındaki rekabetin perde arkasına dair yeni yorumlar da gündeme gelmeye başladı.

GÖZDE SURVİVOR 2026 ŞAMPİYON ADAYINI AÇIKLADI!

Survivor 2026’ya veda eden Gözde, yarışma sonrası yaptığı açıklamalarla dikkatleri üzerine çekti. Final dörtlüsünde kimlerin yer alacağına dair görüşlerini paylaşan Gözde, güçlü isimlerden oluşan bir liste açıkladı.

Gözde’ye göre final dörtlüsünde birinci sırada Mert Nobre yer alırken, ikinci sırada Nagihan Karadere, üçüncü sırada Ramazan ve dördüncü sırada ise Nefise bulunuyor.

Mert Nobre hakkında yaptığı açıklamalar dikkat çeken Gözde, “Hem karakter olarak hem performans olarak hem sporculuk kariyeri olarak gerçekten hem de insanlık olarak o kadar güzel bir insan ve o kadar iyi bir yarışmacı ki birinci sıraya kesinlikle onu koyarım” ifadelerini kullandı. Gözde’nin bu sözleri sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, izleyiciler arasında şampiyonluk ihtimalleri üzerine yeni tartışmalar başladı.