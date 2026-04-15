Survivor 2026’da Nagihan krizi! Barış ve Ramazan’dan “uykusuzluk” tepkisi

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Survivor 2026 yarışmasında Nagihan’ın “uykusuzluk” açıklaması yeni bir krizin fitilini ateşledi. Performans düşüklüğünü bu duruma bağlayan Nagihan’a, takım arkadaşları Barış ve Ramazan’dan sert tepki geldi. İki yarışmacı, bu açıklamanın yeterli bir gerekçe olmadığını savunarak eleştirilerde bulundu. Tartışmanın büyümesiyle birlikte ada içindeki dengeler yeniden değişirken, diğer yarışmacıların da konuya dahil olması gerilimi artırdı.
Survivor 2026’da dokunulmazlık oyunu sırasında yaşanan gerilim, ada gündemine damga vurdu. Dün akşam oynanan kritik mücadelede Nagihan’ın oyun sırasında sık sık itiraz etmesi, takım arkadaşı Ramazan’ın tepkisini çekti. Tartışmanın fitilini ateşleyen asıl konu ise Nagihan’ın performans düşüklüğünü “uykusuzluk” gerekçesine bağlaması oldu.
Nagihan, kendisini eleştiren takım arkadaşlarına “Yorgunum diyorum anlatamıyorum. Günde 10 tane oyuna çıkıyorum. Senin gibi 20 yaşında değilim ben. Yapamıyorum, kendimde değilim. Anlamıyorsun. Sen kaybettiğinde delirmiyor musun?” sözleriyle yanıt verdi. Bu açıklama, adada tansiyonun daha da yükselmesine neden oldu.
Ramazan ise Nagihan’ın sözlerine karşılık, “Parkuru tarif etmeye gerek yok. Zaten ikinci oyununa çıkıyorsun yani. İlk oyuna çıksan hadi eyvallah” diyerek eleştirilerini dile getirdi.
Tartışmaya dahil olan bir diğer isim Barış oldu. Barış, Nagihan’ın yarışmadaki tecrübesine dikkat çekerek sert ifadeler kullandı. “5 sezondur bu yarışmaya gelen bir yarışmacı. Nasıl oluyorsa; erkek dokunulmazlığında uykusuzluk sorunu yaşıyor” sözleriyle Nagihan’ın bu durumu bilinçli olarak öne sürdüğünü iddia etti.
