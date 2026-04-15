Survivor 2026 yarışmasında Nagihan’ın “uykusuzluk” açıklaması yeni bir krizin fitilini ateşledi. Performans düşüklüğünü bu duruma bağlayan Nagihan’a, takım arkadaşları Barış ve Ramazan’dan sert tepki geldi. İki yarışmacı, bu açıklamanın yeterli bir gerekçe olmadığını savunarak eleştirilerde bulundu. Tartışmanın büyümesiyle birlikte ada içindeki dengeler yeniden değişirken, diğer yarışmacıların da konuya dahil olması gerilimi artırdı.

HABERİN ÖZETİ Survivor 2026’da Nagihan krizi! Barış ve Ramazan’dan “uykusuzluk” tepkisi Survivor 2026'da Nagihan'ın performans düşüklüğünü uykusuzluğa bağlaması, takım arkadaşları Barış ve Ramazan'dan sert tepki almasına ve ada içinde bir krize yol açmasına neden oldu. Nagihan, performans düşüklüğünü uykusuzluğa bağlayarak takım arkadaşlarına, kendisinin 20 yaşında olmadığını ve günde 10 oyuna çıktığını belirterek yanıt verdi. Ramazan, Nagihan'ın ikinci oyuna çıktığını vurgulayarak uykusuzluk gerekçesini yeterli bulmadığını ifade etti. Barış, 5 sezondur yarışmada olan Nagihan'ın erkek dokunulmazlığında uykusuzluk sorunu yaşamasının bilinçli bir iddia olduğunu öne sürdü. Nagihan'ın açıklaması ve takım arkadaşlarının tepkisiyle adada tansiyon yükseldi ve diğer yarışmacılar da konuya dahil oldu.

BARIŞ VE RAMAZAN’DAN NAGİHAN’A TEPKİ

Survivor 2026’da dokunulmazlık oyunu sırasında yaşanan gerilim, ada gündemine damga vurdu. Dün akşam oynanan kritik mücadelede Nagihan’ın oyun sırasında sık sık itiraz etmesi, takım arkadaşı Ramazan’ın tepkisini çekti. Tartışmanın fitilini ateşleyen asıl konu ise Nagihan’ın performans düşüklüğünü “uykusuzluk” gerekçesine bağlaması oldu.

Nagihan, kendisini eleştiren takım arkadaşlarına “Yorgunum diyorum anlatamıyorum. Günde 10 tane oyuna çıkıyorum. Senin gibi 20 yaşında değilim ben. Yapamıyorum, kendimde değilim. Anlamıyorsun. Sen kaybettiğinde delirmiyor musun?” sözleriyle yanıt verdi. Bu açıklama, adada tansiyonun daha da yükselmesine neden oldu.

Ramazan ise Nagihan’ın sözlerine karşılık, “Parkuru tarif etmeye gerek yok. Zaten ikinci oyununa çıkıyorsun yani. İlk oyuna çıksan hadi eyvallah” diyerek eleştirilerini dile getirdi.

Tartışmaya dahil olan bir diğer isim Barış oldu. Barış, Nagihan’ın yarışmadaki tecrübesine dikkat çekerek sert ifadeler kullandı. “5 sezondur bu yarışmaya gelen bir yarışmacı. Nasıl oluyorsa; erkek dokunulmazlığında uykusuzluk sorunu yaşıyor” sözleriyle Nagihan’ın bu durumu bilinçli olarak öne sürdüğünü iddia etti.

SURVİVOR 2026 KIRMIZI VE MAVİ TAKIM KADROSU

Survivor 2026 Kırmızı takım kadrosu

Bayhan Gürhan

Deniz Çatalbaş

Nefise Karatay

Sercan Yıldırım

Mert Nobre

Lina Hourieh

Seren Ay Çetin

Murat Arkın

Can Berkay Ertemiz

Survivor 2026 Mavi takım kadrosu

Ramazan Sarı

Beyza Gemici

Engincan Tura

Barış Murat Yağcı

Nagihan Karadere

Osman Can Ural

Sude Demir

Seda Albayrak

SURVİVOR 2026’YA VEDA EDEN YARIŞMACILAR

Dilan Çıtak

Keremcem Dürük

Selen Görgüzel

Erkan Bilben

Tuğçe Melis Demir

Doğuş

Meryem Boz

Eren Semerci

Büşra Yalçın

Onur Alp Çam

Nisanur Güler

Serhan Onat

Gözde Bozkurt

