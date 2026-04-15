Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Funda Aydın

Survivor 2026’da Nagihan krizi! Barış ve Ramazan’dan “uykusuzluk” tepkisi

Survivor 2026’da ada dengelerini sarsan yeni bir tartışma gündeme geldi. Nagihan’ın “uykusuzluk” gerekçesiyle performans düşüklüğü yaşadığını söylemesi, takım arkadaşları Barış ve Ramazan’ın tepkisini çekti. İkili, Nagihan’ın durumu bahane olarak değerlendirirken, ada içinde tansiyon bir anda yükseldi. Tartışma kısa sürede diğer yarışmacılara da yansırken, yaşanan gerilim izleyicilerin de dikkatinden kaçmadı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
15.04.2026
saat ikonu 20:10
|
GÜNCELLEME:
15.04.2026
saat ikonu 20:16

yarışmasında Nagihan’ın “uykusuzluk” açıklaması yeni bir krizin fitilini ateşledi. Performans düşüklüğünü bu duruma bağlayan Nagihan’a, takım arkadaşları ve ’dan sert tepki geldi. İki yarışmacı, bu açıklamanın yeterli bir gerekçe olmadığını savunarak eleştirilerde bulundu. Tartışmanın büyümesiyle birlikte ada içindeki dengeler yeniden değişirken, diğer yarışmacıların da konuya dahil olması gerilimi artırdı.

HABERİN ÖZETİ

Survivor 2026'da Nagihan'ın performans düşüklüğünü uykusuzluğa bağlaması, takım arkadaşları Barış ve Ramazan'dan sert tepki almasına ve ada içinde bir krize yol açmasına neden oldu.
Nagihan, performans düşüklüğünü uykusuzluğa bağlayarak takım arkadaşlarına, kendisinin 20 yaşında olmadığını ve günde 10 oyuna çıktığını belirterek yanıt verdi.
Ramazan, Nagihan'ın ikinci oyuna çıktığını vurgulayarak uykusuzluk gerekçesini yeterli bulmadığını ifade etti.
Barış, 5 sezondur yarışmada olan Nagihan'ın erkek dokunulmazlığında uykusuzluk sorunu yaşamasının bilinçli bir iddia olduğunu öne sürdü.
Nagihan'ın açıklaması ve takım arkadaşlarının tepkisiyle adada tansiyon yükseldi ve diğer yarışmacılar da konuya dahil oldu.
BARIŞ VE RAMAZAN’DAN NAGİHAN’A TEPKİ

Survivor 2026’da dokunulmazlık oyunu sırasında yaşanan gerilim, ada gündemine damga vurdu. Dün akşam oynanan kritik mücadelede Nagihan’ın oyun sırasında sık sık itiraz etmesi, takım arkadaşı Ramazan’ın tepkisini çekti. Tartışmanın fitilini ateşleyen asıl konu ise Nagihan’ın performans düşüklüğünü “uykusuzluk” gerekçesine bağlaması oldu.

Nagihan, kendisini eleştiren takım arkadaşlarına “Yorgunum diyorum anlatamıyorum. Günde 10 tane oyuna çıkıyorum. Senin gibi 20 yaşında değilim ben. Yapamıyorum, kendimde değilim. Anlamıyorsun. Sen kaybettiğinde delirmiyor musun?” sözleriyle yanıt verdi. Bu açıklama, adada tansiyonun daha da yükselmesine neden oldu.

Ramazan ise Nagihan’ın sözlerine karşılık, “Parkuru tarif etmeye gerek yok. Zaten ikinci oyununa çıkıyorsun yani. İlk oyuna çıksan hadi eyvallah” diyerek eleştirilerini dile getirdi.

Tartışmaya dahil olan bir diğer isim Barış oldu. Barış, Nagihan’ın yarışmadaki tecrübesine dikkat çekerek sert ifadeler kullandı. “5 sezondur bu yarışmaya gelen bir yarışmacı. Nasıl oluyorsa; erkek dokunulmazlığında uykusuzluk sorunu yaşıyor” sözleriyle Nagihan’ın bu durumu bilinçli olarak öne sürdüğünü iddia etti.

SURVİVOR 2026 KIRMIZI VE MAVİ TAKIM KADROSU

Survivor 2026 Kırmızı takım kadrosu

  • Bayhan Gürhan
  • Deniz Çatalbaş
  • Nefise Karatay
  • Sercan Yıldırım
  • Mert Nobre
  • Lina Hourieh
  • Seren Ay Çetin
  • Murat Arkın
  • Can Berkay Ertemiz

Survivor 2026 Mavi takım kadrosu

  • Ramazan Sarı
  • Beyza Gemici
  • Engincan Tura
  • Barış Murat Yağcı
  • Nagihan Karadere
  • Osman Can Ural
  • Sude Demir
  • Seda Albayrak
SURVİVOR 2026’YA VEDA EDEN YARIŞMACILAR

  • Dilan Çıtak
  • Keremcem Dürük
  • Selen Görgüzel
  • Erkan Bilben
  • Tuğçe Melis Demir
  • Doğuş
  • Meryem Boz
  • Eren Semerci
  • Büşra Yalçın
  • Onur Alp Çam
  • Nisanur Güler
  • Serhan Onat
  • Gözde Bozkurt
SURVİVOR 2026’DA BİREYSEL DOKUNULMAZLIK ALAN YARIŞMACILAR

  • Mert Nobre 2 sembol – Ünlüler takımı
  • Seda Albayrak 3 sembol – Gönüllüler takımı
  • Ramazan Sarı – Gönüllüler takımı
  • Deniz Çatalbaş 2 sembol – Ünlüler takımı
  • Barış Murat Yağcı – Gönüllüler takımı
  • Sercan Yıldırım – Ünlüler Takımı
  • Sude Demir – Gönüllüler Takımı
ETİKETLER
#barış
#ramazan
#Survivor 2026
#Nagihan Nefise Kavgası
#Takım Kavgası
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.