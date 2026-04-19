Ufuk Özkan’dan duygulandıran paylaşım! Oğluyla verdiği pozu sosyal medya hesabından yayınladı

GİRİŞ:
19.04.2026
saat ikonu 13:20
19.04.2026
saat ikonu 13:20
Ufuk Özkan

Ufuk Özkan, uzun bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu. Ünlü oyuncuya uygun donörün bulunmasıyla karaciğer nakli gerçekleştirilmişti. Özkan’dan duygu yüklü bir paylaşım geldi. Ünlü oyuncu oğluyla verdiği pozu sosyal medya hesabı üzerinden yayınladı.

Geniş Aile

Ufuk Özkan, Geniş Aile dizisindeki ‘Cevahir’ karakteriyle hafızalara kazınmıştı. Ünlü oyuncu, son zamanlarda ciddi sağlık sorunlarıyla gündeme gelmişti. Özkan, son birkaç aydır karaciğer nakil süreciyle magazin gündeminden bir an olsun düşmüyordu. Özellikle nakil sürecinin ardından sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken ünlü oyuncu, bu kez oğluyla poz verdi.

Ufuk Özkan

Ufuk Özkan, rahatsızlığı sebebiyle uzun bir Uzun süredir televizyon ekranlarından uzak kalmıştı. Ünlü oyuncunun karaciğer rahatsızlığı nedeniyle ciddi sıkıntılar yaşadığı öğrenilmişti. 2023 yılında siroz nedeniyle hastaneye kaldırılan Özkan, bir süredir bu hastalıkla mücadele ediyordu. Ünlü oyuncu, geçtiğimiz aylarda kendisine uygun donör bulunmasıyla birlikte hemen ameliyata alınmış ve karaciğer nakli gerçekleşmişti.

karaciğer nakli

50 yaşındaki ünlü oyuncu Ufuk Özkan, 2025 yılının eylül ayında planlanan karaciğer nakli süreci kapsamında, ilaçlarını yanlış zamanda kullanması nedeniyle hastaneye yatırılmıştı. Özkan, 12 Ocak 2026 tarihinde ise yeniden hastaneye kaldırılarak, karaciğer nakli için donör beklemeye başlamıştı. Uzun süredir karaciğer yetmezliğiyle mücadele eden ünlü oyuncuya uygun donör bulunmuştu. Karaciğer naklinin gerçekleşmesiyle birlikte taburcu edilen Özkan, oldukça zor bir süreçten geçmişti.

Ufuk Özkan hastalık

Yavaş yavaş sağlığına kavuşmaya başlayan Ufuk Özkan, zorlu süreci geride bıraktı. Hastalığı boyunca zor bir süreçten geçen ve bu sürecin her anını takipçileriyle paylaşan Özkan, duygu yüklü bir paylaşımda bulundu. Hastalık sürecinin yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiren ünlü oyuncu, oğluyla kamera karşısına geçti. Özkan, hastalık süreci boyunca büyük destekçisi olan oğluyla verdiği pozu sosyal medya hesabından paylaştı.

Ufuk Özkan

Karaciğer nakli sonrası hızla sağlığına kavuşan Ufuk Özkan, sosyal medyadaki aktif kişiliğine geri döndü. Ünlü oyuncu, geçtiğimiz aylarda nakil sonrası evine döner dönmez ailesiyle çekildiği neşeli bir fotoğrafı takipçileriyle paylaşmıştı. Özkan paylaşımına “Eve döndük. Çünkü en güzel hikâye aileyle yazılır” notunu düşmüştü. Kardeşi Umut Özkan ile de sık sık paylaşımda bulunan ünlü oyuncu bu kez oğluyla birlikte duygusal bir paylaşımda bulundu.

Ufuk Özkan oğlu

Yaşadığı bu zorlu süreçte en büyük desteğinin ailesi olduğunu vurgulayan Ufuk Özkan, oğluyla karesini sosyal medya hesabından paylaştı. Oğluyla duygusal paylaşımda bulunan ünlü oyuncu, magazin gündemine de bomba gibi oturdu. Zor günleri birlikte aşan baba-oğulun pozu takipçilerinden tam not aldı. İkilinin mutluluğu ise gözlerinden okundu.

Ufuk Özkan'ın oğlu Eren Özkan

İyileşme sürecinde olan ünlü oyuncu Ufuk Özkan son olarak, oğluyla verdiği pozu Instagram hesabı üzerinden yayınladı. Özkan, paylaşımına şu notu düştü: “Çok aşk” Oğluyla karesini takipçilerinin beğenisine sunan ünlü oyuncu, kısa sürede binlerce beğeni topladı. Özkan'ın neşeli hali ise gözlerden kaçmadı. Ünlü oyuncu, geçtiğimiz günlerde de oğluyla benzer bir paylaşımda bulunmuş ve dikkatleri üzerine çekmişti.

