Ufuk Özkan’dan duygu yüklü mesaj! Günler sonra sosyal medya hesabından paylaştı

Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden ve uygun donörün bulunmasıyla karaciğer nakli gerçekleştirilen Ufuk Özkan’dan duygu yüklü bir mesaj geldi. Ünlü oyuncu, günler sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yürekleri dağladı. Ufuk Özkan, kardeşiyle çekildiği fotoğrafı paylaşarak herkesi duygulandırdı. İşte detaylar…

Ufuk Özkan’dan duygu yüklü mesaj! Günler sonra sosyal medya hesabından paylaştı
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
08.03.2026
saat ikonu 07:48
|
GÜNCELLEME:
08.03.2026
saat ikonu 07:48

Ünlü oyuncu Ufuk Özkan, uzun bir süredir ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu. Özellikle hastalığıyla dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncu, uzun bir süredir bekliyordu. Geçtiğimiz aylarda uygun donörün bulunmasıyla birlikte Ufuk Özkan’a karaciğer nakli gerçekleştirilmişti. Karaciğer nakli gerçekleştirilen Ufuk Özkan’ın, yavaş yavaş sağlığına kavuşmaya başladığı öğrenilmişti. Karaciğer nakli ameliyatının ardından taburcu olan ünlü oyuncu, zorlu süreci geride bıraktı. İyileşme sürecinde olan Ufuk Özkan, duygu yüklü bir mesaj yayınladı. Günler sonra sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan ünlü oyuncu, adeta yürekleri dağladı. Ufuk Özkan, kardeşiyle çekildiği fotoğrafı paylaşarak herkesi duygulandırdı.

UFUK ÖZKAN’DAN DUYGU YÜKLÜ MESAJ!

Geniş Aile dizisindeki ‘Cevahir’ karakteriyle hafızalara kazınan Ufuk Özkan, son zamanlarda ciddi sağlık sorunlarıyla gündeme gelmişti. Uzun süredir televizyon ekranlarından uzak kalan Özkan’ın bir süredir karaciğer rahatsızlığı nedeniyle ciddi sıkıntılar yaşadığı öğrenilmişti.

Ufuk Özkan’dan duygu yüklü mesaj! Günler sonra sosyal medya hesabından paylaştı

2023 yılında siroz nedeniyle hastaneye kaldırılan , bir süredir bu hastalıkla mücadele ediyordu. Uzun bir süredir karaciğer nakli bekleyen ünlü oyuncu geçtiğimiz aylarda kendisine uygun donör bulunmasıyla birlikte hemen ameliyata alınmış ve karaciğer nakli gerçekleşmişti.

Ufuk Özkan’dan duygu yüklü mesaj! Günler sonra sosyal medya hesabından paylaştı

50 yaşındaki ünlü oyuncu, Eylül 2025’te planlanan karaciğer nakli süreci kapsamında, ilaçlarını yanlış zamanda kullanması nedeniyle hastaneye yatırılmıştı. Özkan, 12 Ocak 2026 tarihinde ise yeniden hastaneye kaldırılarak karaciğer nakli için donör beklemeye başlamıştı.

Ufuk Özkan’dan duygu yüklü mesaj! Günler sonra sosyal medya hesabından paylaştı

Uzun süredir karaciğer yetmezliğiyle mücadele eden Ufuk Özkan, uygun donörün bulunması ve karaciğer naklinin gerçekleşmesiyle birlikte taburcu edilmişti. Yavaş yavaş sağlığına kavuşmaya başlayan ünlü oyuncu, zorlu süreci geride bıraktı. Hastalığı boyunca zor bir süreçten geçen ve bu sürecin her anını takipçileriyle paylaşan Özkan, duygu yüklü bir mesaj yayınladı.

Ufuk Özkan’dan duygu yüklü mesaj! Günler sonra sosyal medya hesabından paylaştı

UFUK ÖZKAN GÜNLER SONRA SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI!

Karaciğer nakli sonrası hızla sağlığına kavuşan Ufuk Özkan, günler sonra sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Evine döner dönmez ailesiyle çekildiği neşeli bir fotoğrafı takipçileriyle paylaşan ünlü oyuncu, “Eve döndük. Çünkü en güzel hikaye aileyle yazılır” notunu düşmüştü.

Ufuk Özkan’dan duygu yüklü mesaj! Günler sonra sosyal medya hesabından paylaştı

Hastanedeki tedavisi tamamlanan ve taburcu olan Ufuk Özkan, günler sonra sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı. Ünlü oyuncu, kardeşi Umut Özkan ile birlikte verdiği pozu takipçileriyle paylaştı. Özkan, yaşadığı zor günlerde kendisini bir an olsun yalnız bırakmayan kardeşi Umut Özkan'a sosyal medya üzerinden duygu dolu bir mesaj yayınlayarak teşekkür etti. Bu zorlu süreçte en büyük desteğinin ailesi olduğunu vurgulayan Özkan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Ufuk Özkan’dan duygu yüklü mesaj! Günler sonra sosyal medya hesabından paylaştı

“Bazı hikâyeler vardır; kelimelere gerek kalmadan herkes ne yaşandığını hisseder.

Benim için o günler, zorlu bir hastalık süreci ve umutla süren bir donör arayışıydı.

O süreçte kardeşim Umut Özkan bir an bile geri durmadı. Kampanyalar, mesajlar, aramalar… Ulaşılabilecek herkese ulaşmak için gece gündüz koşturdu.

Ve bir gün kapılar açıldı. Hayatımda her daim kardeşim olarak kalacak olan Salih Kıvırcık bulundu. Değerli hocalarımızın emeğiyle operasyon başarıyla tamamlandı.

Bugün geriye baktığımda o günlerden aklımda kalan en güçlü şey, kardeşimin o sarsılmaz gayretiydi.

Çünkü hayat bazen insana şunu hatırlatır:

Gerçek bir kardeşin varsa, en karanlık yol bile aydınlığa çıkar.

İyi ki varsın kardeşim.”

