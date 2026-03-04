Ufuk Özkan’ın son görüntüsü hayranlarını sevince boğdu. Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden ünlü oyuncu, geçtiğimiz haftalarda karaciğer nakli operasyonu geçirmişti. Dün akşam ise doktoru, Özkan’la birlikte çekilen bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Kısa sürede yayılan kare, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Ufuk Özkan’ın son hali sevenlerini mutlu etti! Güldüren adam geri dönüyor Ünlü oyuncu Ufuk Özkan, başarılı bir karaciğer nakli operasyonu sonrası hastaneden taburcu edildi ve son görüntüsü sevenlerini mutlu etti. Ufuk Özkan, geçtiğimiz haftalarda başarılı bir karaciğer nakli operasyonu geçirdi. Yaklaşık 8 saat süren operasyonun ardından ünlü oyuncu hastaneden taburcu edildi. Doktoru Prof. Dr. Onur Yaprak'ın paylaştığı son fotoğrafı, hayranları tarafından büyük ilgi gördü. Özkan, ailesiyle evinde çekildiği fotoğrafı "En güzel hikaye aileyle yazılır" notuyla paylaştı. Karaciğer nakli için donörü Salih Kıvırcık oldu.

UFUK ÖZKAN’IN SON HALİ SEVENLERİNİ MUTLU ETTİ



Ufuk Özkan son haliyle sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu.

Prof. Dr. Onur Yaprak sosyal medyada Ufuk Özkan’ı paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

"Klasikleşen taburcu fotoğraf albümümde bu kez Ufuk Özkan ve beraber süreci yürüttüğümüz sevgili kardeşi Umut Özkan var. Tabi en büyük teşekkür fotoğraf çekildiği gün evde ıstırahtte olan donör Salih kardeşime.

Hoşgeldin bahar diyoruz."



8 SAATLİK OPERASYON GEÇİRDİ



50 yaşındaki sevilen oyuncu, yaklaşık 8 saat süren kritik bir karaciğer nakli operasyonu geçirmişti. Prof. Dr. Remzi Emiroğlu, Prof. Dr. Murat Dayangaç, Prof. Dr. Onur Yaprak ve Doç. Dr. Cenk Şimşek'ten oluşan profesyonel kadronun gerçekleştirdiği başarılı ameliyatın ardından Özkan, sağlığına kavuşarak hastaneden taburcu edildi.



"EN GÜZEL HİKAYE AİLEYLE YAZILIR"



Evine döndüğünde ailesiyle çekildiği mutlu bir fotoğrafını paylaşan Ufuk Özkan, duygusal notuyla yürekleri ısıttı. Ünlü oyuncu paylaşımına, "Eve döndük. Çünkü en güzel hikaye aileyle yazılır" notunu düştü.

"Yakında ayakta görüşeceğiz" mesajı veren usta oyuncunun neşeli tavırları, zor günlerin tamamen geride kaldığını kanıtlar nitelikteydi.

NAKİL SÜRECİNİ DONÖRÜ VE ABİSİ ANLATTI

Ufuk Özkan'a karaciğer naklinde donör olan Salih Kıvırcık, Özkan'ın kardeşi Umut Özkan ile Cihangir'deydi.

Hastaneden çıkan ve artık sağlığına kavuşan Salih Kıvırcık, süreci anlattı: "Ameliyat günü geldi. Ufuk abinin odasına girdim.

Duygulandık, eskilerden konuştuk. Ufuk abi ameliyata girerken "Gidiyoruz ama çıkamamak da var. Her şeye hazırdık yani. Kandil günü ameliyat olduk. Tüm Türkiye'nin dualarıyla süreci birlikte atlattık. Bir iş adamı 26 tane kurban kestirmiş."