SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Ezgi Sezer

Ufuk Özkan'ın son hali sevenlerini mutlu etti! Güldüren adam geri dönüyor

Ufuk Özkan’ın son hali sevenlerini oldukça mutlu etti. Aylardır hastalıkla mücadele eden ünlü isim geçtiğimiz haftalarda karaciğer nakli olmuştu. Dün akşam ise Ufuk Özkan’ın doktoru kendisiyle bir karesini paylaştı. O kare sosyal medyada gündem oldu.

’ın son görüntüsü hayranlarını sevince boğdu. Uzun süredir sorunlarıyla mücadele eden ünlü , geçtiğimiz haftalarda operasyonu geçirmişti. Dün akşam ise doktoru, Özkan’la birlikte çekilen bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Kısa sürede yayılan kare, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

UFUK ÖZKAN’IN SON HALİ SEVENLERİNİ MUTLU ETTİ

Ufuk Özkan son haliyle sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu.

Ufuk Özkan’ın son hali sevenlerini mutlu etti! Güldüren adam geri dönüyor

Prof. Dr. Onur Yaprak sosyal medyada Ufuk Özkan’ı paylaşarak şu ifadeleri kullandı:
"Klasikleşen taburcu fotoğraf albümümde bu kez Ufuk Özkan ve beraber süreci yürüttüğümüz sevgili kardeşi Umut Özkan var. Tabi en büyük teşekkür fotoğraf çekildiği gün evde ıstırahtte olan donör Salih kardeşime.

Hoşgeldin bahar diyoruz."

Ufuk Özkan’ın son hali sevenlerini mutlu etti! Güldüren adam geri dönüyor


8 SAATLİK OPERASYON GEÇİRDİ

50 yaşındaki sevilen oyuncu, yaklaşık 8 saat süren kritik bir karaciğer nakli operasyonu geçirmişti. Prof. Dr. Remzi Emiroğlu, Prof. Dr. Murat Dayangaç, Prof. Dr. Onur Yaprak ve Doç. Dr. Cenk Şimşek'ten oluşan profesyonel kadronun gerçekleştirdiği başarılı ameliyatın ardından Özkan, sağlığına kavuşarak hastaneden taburcu edildi.

Ufuk Özkan’ın son hali sevenlerini mutlu etti! Güldüren adam geri dönüyor


"EN GÜZEL HİKAYE AİLEYLE YAZILIR"

Evine döndüğünde ailesiyle çekildiği mutlu bir fotoğrafını paylaşan Ufuk Özkan, duygusal notuyla yürekleri ısıttı. Ünlü oyuncu paylaşımına, "Eve döndük. Çünkü en güzel hikaye aileyle yazılır" notunu düştü.

Ufuk Özkan’ın son hali sevenlerini mutlu etti! Güldüren adam geri dönüyor

"Yakında ayakta görüşeceğiz" mesajı veren usta oyuncunun neşeli tavırları, zor günlerin tamamen geride kaldığını kanıtlar nitelikteydi.

Ufuk Özkan’ın son hali sevenlerini mutlu etti! Güldüren adam geri dönüyor

NAKİL SÜRECİNİ DONÖRÜ VE ABİSİ ANLATTI

Ufuk Özkan'a karaciğer naklinde donör olan Salih Kıvırcık, Özkan'ın kardeşi Umut Özkan ile Cihangir'deydi.
Hastaneden çıkan ve artık sağlığına kavuşan Salih Kıvırcık, süreci anlattı: " günü geldi. Ufuk abinin odasına girdim.

Ufuk Özkan’ın son hali sevenlerini mutlu etti! Güldüren adam geri dönüyor

Duygulandık, eskilerden konuştuk. Ufuk abi ameliyata girerken "Gidiyoruz ama çıkamamak da var. Her şeye hazırdık yani. Kandil günü ameliyat olduk. Tüm Türkiye'nin dualarıyla süreci birlikte atlattık. Bir iş adamı 26 tane kurban kestirmiş."

