Ufuk Özkan yoğun bakım iddialarına tepki gösterdi! Sağlık durumunu açıkladı

Geçen hafta karaciğer nakli olan ünlü oyuncu Ufuk Özkan'ın sağlık durumunun kötüye gittiği ve yoğun bakıma alındığı öne sürüldü. Söz konusu iddialar üzerine açıklama yapan Ufuk Özkan son durumu hakkında bilgi verdi.

15.02.2026
15.02.2026
Bir süredir karaciğer yetmezliğiyle mücadele eden ünlü oyuncu Ufuk Özkan, geçen hafta 11 saat süren zorlu bir geçirdi. Özkan'a, kameraman arkadaşı Salih Kıvırcık'tan yapılan operasyonu başarıyla tamamlandı.

Ufuk Özkan yoğun bakım iddialarına tepki gösterdi! Sağlık durumunu açıkladı

Ünlü oyuncu Ufuk Özkan, arkadaşı Salih Kıvırcık'tan yapılan karaciğer nakli ameliyatının başarılı geçtiğini ve sosyal medyadaki yoğun bakım iddialarının doğru olmadığını açıkladı.
Ünlü oyuncu Ufuk Özkan, karaciğer yetmezliği nedeniyle 11 saat süren bir nakil ameliyatı geçirdi.
Nakil, kameraman arkadaşı Salih Kıvırcık'tan alınan karaciğerle başarıyla tamamlandı.
Sosyal medyada Özkan ve Kıvırcık'ın durumlarının kötüye gittiği ve yoğun bakıma alındığı iddiaları ortaya atıldı.
Ufuk Özkan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla bu iddiaları yalanladı ve sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtti.
Ufuk Özkan yoğun bakım iddialarına tepki gösterdi! Sağlık durumunu açıkladı

'YOĞUN BAKIMA ALINDI' İDDİASI KORKUTTU

Ancak sosyal medyada ile Salih Kıvırcık'ın durumlarının kötüye gittiği ve yoğun bakıma kaldırıldıkları yönünde iddialar ortaya atıldı.

Ufuk Özkan yoğun bakım iddialarına tepki gösterdi! Sağlık durumunu açıkladı

UFUK ÖZKAN'DAN AÇIKLAMA

Çıkan haberlerin ardından Ufuk Özkan, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak iddialara cevap verdi.

Sağlık durumuyla ilgili olumsuz iddiaları yalanlayarak takipçilerini sevindiren yapan Özkan, paylaştığı videoda şu ifadeleri kullandı:

Ufuk Özkan yoğun bakım iddialarına tepki gösterdi! Sağlık durumunu açıkladı

"ASLANLAR GİBİYİZ"

"Arkadaşlar merhabalar, iyi akşamlar. Hastanedeyim. Instagram'da bir takım şeyler gördüm, okudum. Allah Allah, tövbe estağfurullah. Bu haberleri kim çıkarıyor? Çok şükür, Allah'a şükür aslanlar gibiyiz. Her geçen gün de üstüne koya koya devam ediyoruz. Yok yoğun bakıma alındılar, yok bilmem ne falan… Allah Allah. Hiçbir alakası yok. Bakın, görüyorsunuz, canlı canlı buradayım. Çok şükür. İtibar etmeyiniz efendim. Biz gereken cevapları gereken yerlere veririz. Haydi, Allah'a emanet olun."

Ünlü oyuncuya takipçilerinden çok sayıda geçmiş olsun mesajı geldi.

Ufuk Özkan'ın son hali sevenlerini mutlu etti! Tedavi sürecindeki kareye yorum yağdı
