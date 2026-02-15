Ufuk Özkan yoğun bakım iddialarına tepki gösterdi! Sağlık durumunu açıkladı

Bir süredir karaciğer yetmezliğiyle mücadele eden ünlü oyuncu Ufuk Özkan, geçen hafta 11 saat süren zorlu bir ameliyat geçirdi. Özkan'a, kameraman arkadaşı Salih Kıvırcık'tan yapılan karaciğer nakli operasyonu başarıyla tamamlandı.

Özetle

'YOĞUN BAKIMA ALINDI' İDDİASI KORKUTTU

Ancak sosyal medyada Ufuk Özkan ile Salih Kıvırcık'ın durumlarının kötüye gittiği ve yoğun bakıma kaldırıldıkları yönünde iddialar ortaya atıldı.

UFUK ÖZKAN'DAN AÇIKLAMA

Çıkan haberlerin ardından Ufuk Özkan, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak iddialara cevap verdi.

Sağlık durumuyla ilgili olumsuz iddiaları yalanlayarak takipçilerini sevindiren yapan Özkan, paylaştığı videoda şu ifadeleri kullandı:

"ASLANLAR GİBİYİZ"

"Arkadaşlar merhabalar, iyi akşamlar. Hastanedeyim. Instagram'da bir takım şeyler gördüm, okudum. Allah Allah, tövbe estağfurullah. Bu haberleri kim çıkarıyor? Çok şükür, Allah'a şükür aslanlar gibiyiz. Her geçen gün de üstüne koya koya devam ediyoruz. Yok yoğun bakıma alındılar, yok bilmem ne falan… Allah Allah. Hiçbir alakası yok. Bakın, görüyorsunuz, canlı canlı buradayım. Çok şükür. İtibar etmeyiniz efendim. Biz gereken cevapları gereken yerlere veririz. Haydi, Allah'a emanet olun."

Ünlü oyuncuya takipçilerinden çok sayıda geçmiş olsun mesajı geldi.