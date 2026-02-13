Menü Kapat
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Ufuk Özkan'ın son hali sevenlerini mutlu etti! Tedavi sürecindeki kareye yorum yağdı

Karaciğer yetmezliği sebebiyle geçtiğimiz günlerde ameliyat olan oyuncu Ufuk Özkan, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanmaya başladı. Geniş Aile dizisinde oynadığı Cevahir karakteriyle popüler olan Ufuk Özkan, hastanedeki son halini paylaştı.

Ufuk Özkan'ın son hali sevenlerini mutlu etti! Tedavi sürecindeki kareye yorum yağdı
Geniş Aile, Emret Komutanım, Tatlı Hayat, Aile İşi, Hayat Bazen Tatlıdır ve Benim Güzel Ailem gibi dizilerle ünlenen için kritik saatler başlıyor. Ünlü oyunca Özkan'ın yarın ameliyatına gireceği açıklandı.

UFUK ÖZKAN'IN SON GÖRÜNTÜSÜ SEVENLERİNİ MUTLU ETTİ

Ufuk Özkan sosyal medya hesabından donör olan Salih Kıvırcık ile karesini paylaşarak sevenlerini mutlu etti. Hastanede tedavi sürecinde olan Ufuk Özkan, Mehtap Bayri ile görüntülü konuşmasını paylaştı. Mehtap Bayri paylaşımına "Çok özlem, bin şükür. Ziyaret iznimiz yoksa çözümü bulduk yaşasın" notunu düştü.

Ufuk Özkan'ın son hali sevenlerini mutlu etti! Tedavi sürecindeki kareye yorum yağdı

UFUK ÖZKAN VE SALİH KIVIRCIK'IN SON GÖRÜNTÜSÜ BEĞENİ TOPLADI

Ufuk Özkan ve Salih Kıvırcık'ın ameliyatını gerçekleştiren Prof. Dr. Murat Dayangaç, “Tüm cerrahi ekibimizle birlikte hem verici hem de alıcı ameliyatını başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. Zorlu bir ameliyattı. Yaklaşık 10–11 saat süren yorucu bir operasyon oldu" diyerek operasyonun zorlu geçtiğini belirtmişti.

Ufuk Özkan'ın son hali sevenlerini mutlu etti! Tedavi sürecindeki kareye yorum yağdı

SALİH KIVIRCIK KİMDİR?

Ufuk Özkan'ın karaciğer nakli için donörü, sanatçının eski çalışma arkadaşı olan kameraman Salih Kıvırcık oldu. Prof. Dr. Onur Yaprak, donör seçim sürecine ilişkin, "Eski çalışma arkadaşları arasından aday olan ilk kişi kameraman Salih Kıvırcık'tır. Ufuk Bey ile daha önce bir dizide birlikte çalışmışlardı. Yapılan testlerde anatomik olarak uygun bulundu ve etik kurul onayını aldı" ifadelerini kullandı.

Ufuk Özkan'ın son hali sevenlerini mutlu etti! Tedavi sürecindeki kareye yorum yağdı
