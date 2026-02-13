Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan'dan OnlyFans soruşturmasıyla ilgili açıklama

En İyi Arkadaşım, Arka Sıradakiler, Hayat Bazen Tatlıdır, ve Son Bilet gibi yapımlarda rol alan Zeynep Alkan, OnlyFans soruşturmasında hakkında yakalama kararı çıkarılan kişinin kendisi olmadığını açıkladı.

HAMDİ ALKAN'IN KIZI ZEYNEP ALKAN'DAN ONLYFANS AÇIKLAMASI

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Zeynep Alkan, "Benim hakkımda çıktığı söylenen OnlyFans soruşturmasıyla hiçbir ilgim yoktur. Bana ait herhangi bir OnlyFans hesabı bulunmamaktadır. Söz konusu durum tamamen isim ve soyisim benzerliğinden kaynaklanmaktadır; hayatımın hiçbir döneminde böyle bir hesabım olmamıştır. İsteyenler gerekli araştırmayı yapabilir. Eğitim amacıyla Amerika'ya gidiş tarihimden itibaren uzun süredir ABD'de bulunuyorum. Bilginize sunar, teşekkür ediyorum" dedi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, popüler içerik platformu OnlyFans üzerinden "Suç Gelirlerini Aklama" (TCK 282) ve "Müstehcenlik" (TCK 226) suçlarını işledikleri iddia edilen şüphelilere yönelik şafak baskını yapıldı. Soruşturma kapsamında Merve Taşkın, Gizem Bağdaçiçek, Burçin Erol ve Serpil Cansız hakkında da gözaltı kararı çıkartıldığı ancak şüphelilerin yurt dışında oldukları ortaya çıktı. Ayrıca 300 milyon liralık mal varlığına el konulduğu açıklandı.

ZEYNEP ALKAN KAÇ YAŞINDA?

13 Ekim 1998 doğumlu Zeynep Alkan, ünlü yönetmen Hamdi Alkan ve oyuncu Canan Hoşgör'ün kızıdır. Katıldığı Survivor yarışmasıyla popüler olan Zeynep Alkan, ilk olarak Arka Sıradakiler dizisinde rol ladı.