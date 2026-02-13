Beren Saat müzik dünyasına hızlı adım attı! İlk 24 saatte en çok izlenen video oldu

Son olarak Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolünü paylaştığı İstanbul İçin Son Çağrı filminde rol alan Beren Saat, bir süredir eşi Kenan Doğulu ile hazırladığı albümü sevenlerinin beğenisine sundu. İngilizce şarkı seslendiren Beren Saat'in klibi İlk 24 saatte en çok izlenen video oldu.

BEREN SAAT'TEN DİNLEYENLERİNE TEŞEKKÜR

Beren Saat'in yeni şarkısı 'CapitaliZoo', YouTube'da paylaşıldığı ilk 24 saatte en çok izlenen video olmayı başardı. Beren Saat sosyal medyadan yaptığı paylaşımda emeği geçen herkese teşekkür etti.

KENAN DOĞULU'DAN BEREN SAAT'E DESTEK

Kenan Doğulu da sosyal medya hesabından Beren Saat'e destek verdi. Projede emeği geçen herkese teşekkür eden Doğulu, “Canım aşkım Berenciğimin ilk albümünün ilk teklisi ‘CapitaliZoo’yu sizlerle paylaşmaktan büyük mutluluk ve gurur duyuyorum. Yazdığı şarkılara hayat kazandırmak, anlatmak istediklerini sizlere ulaştırmasına katkıda bulunmak benim için çok özel” ifadelerini kullandı.

ALİZADE'DEN BEREN SAAT'E ELEŞTİRİ

Rap şarkılarıyla tanınan Alizade de Beren Saat’in şarkısı için yorum yapmadan geçemedi. “Beren Saat abla sen şarkı yapmam ben de bihter olmak. Abla kendine gel sen bihtersin. Kenan Dogluya kafani karistirmaki izin verme. Bihter come back please. Toygar Isikli say her please bro” dedi.

CAPITALIZOO ŞARKISI TÜRKÇE SÖZLERİ NELERDİR?

Beren Saat’in CapitaliZoo şarkısının Türkçe sözleri ise şöyledir:

Sana ait olmamayı bilecek kadar cesurum

Seçtiğim kökleri söküp çıkaracak kadar güçlüyüm

İçimdeki çocuk “uyum sağlamak istemiyorum” diyor

Ve o dürüst, potansiyel bir dâhi

Çünkü biz vahşi yaratıklarız

CapitaliZoo’da sergilenen

Ben mi deliyim yoksa bu kadim bir davranış kodu mu?

En iyini ortaya koysan iyi olur

CapitaliZoo’ya tahammül edemem

En iyini ortaya koysan iyi olur

CapitaliZoo’ya tahammül edemem

Son zamanlarda kendimi bir kedinin omurgası gibi hissediyorum

(Kedi, kedi, kedi, kedi)

Niyetlerimin iyi kalacağına güveniyorum

(İyi huylu, iyi huylu)

Son zamanlarda kendimi bir kedinin omurgası gibi hissediyorum

(Kedi, kedi, kedi, kedi)

Sınırsız hissediyorum, o yüzden inkâr edemezsin

(İnkâr, inkâr, inkâr)

En iyini ortaya koysan iyi olur

CapitaliZoo’ya tahammül edemem

En iyini ortaya koysan iyi olur

CapitaliZoo’ya tahammül edemem

En iyini getirsen iyi olur

En iyini ortaya koysan iyi olur

(En iyini)

En iyini getirsen iyi olur

En iyini ortaya koysan iyi olur

Benim en iyini getirmemi istiyorsun

En iyini getirsen iyi olur

En iyini ortaya koysan iyi olur

(Zoo, zoo, zoo)

En iyini getirsen iyi olur

En iyini ortaya koysan iyi olur