Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Beren Saat müzik dünyasına hızlı adım attı! İlk 24 saatte en çok izlenen video oldu

Oyuncu Beren Saat, sadece "Beren" ismini kullanarak yayınladığı ilk teklisi “CapitaliZoo” ile müzik dünyasına adım attı. Kenan Doğulu'nun da desteğiyle beraber albüm hazırlayan Beren Saat, sosyal medyayı da ikiye böldü. Beren Saat sosyal medyayı sallarken, klibi ise İlk 24 saatte en çok izlenen video oldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Beren Saat müzik dünyasına hızlı adım attı! İlk 24 saatte en çok izlenen video oldu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.02.2026
saat ikonu 13:51
|
GÜNCELLEME:
13.02.2026
saat ikonu 13:51

Son olarak Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolünü paylaştığı İstanbul İçin Son Çağrı filminde rol alan , bir süredir eşi ile hazırladığı albümü sevenlerinin beğenisine sundu. İngilizce şarkı seslendiren Beren Saat'in klibi İlk 24 saatte en çok izlenen video oldu.

BEREN SAAT'TEN DİNLEYENLERİNE TEŞEKKÜR

Beren Saat'in yeni şarkısı 'CapitaliZoo', YouTube'da paylaşıldığı ilk 24 saatte en çok izlenen video olmayı başardı. Beren Saat sosyal medyadan yaptığı paylaşımda emeği geçen herkese teşekkür etti.

Beren Saat müzik dünyasına hızlı adım attı! İlk 24 saatte en çok izlenen video oldu

KENAN DOĞULU'DAN BEREN SAAT'E DESTEK

Kenan Doğulu da sosyal medya hesabından Beren Saat'e destek verdi. Projede emeği geçen herkese teşekkür eden Doğulu, “Canım aşkım Berenciğimin ilk albümünün ilk teklisi ‘CapitaliZoo’yu sizlerle paylaşmaktan büyük mutluluk ve gurur duyuyorum. Yazdığı şarkılara hayat kazandırmak, anlatmak istediklerini sizlere ulaştırmasına katkıda bulunmak benim için çok özel” ifadelerini kullandı.

Beren Saat müzik dünyasına hızlı adım attı! İlk 24 saatte en çok izlenen video oldu

ALİZADE'DEN BEREN SAAT'E ELEŞTİRİ

Rap şarkılarıyla tanınan Alizade de Beren Saat’in şarkısı için yorum yapmadan geçemedi. “Beren Saat abla sen şarkı yapmam ben de bihter olmak. Abla kendine gel sen bihtersin. Kenan Dogluya kafani karistirmaki izin verme. Bihter come back please. Toygar Isikli say her please bro” dedi.

Beren Saat müzik dünyasına hızlı adım attı! İlk 24 saatte en çok izlenen video oldu

CAPITALIZOO ŞARKISI TÜRKÇE SÖZLERİ NELERDİR?

Beren Saat’in CapitaliZoo şarkısının Türkçe sözleri ise şöyledir:

Sana ait olmamayı bilecek kadar cesurum

Seçtiğim kökleri söküp çıkaracak kadar güçlüyüm

İçimdeki çocuk “uyum sağlamak istemiyorum” diyor

Ve o dürüst, potansiyel bir dâhi

Çünkü biz vahşi yaratıklarız

CapitaliZoo’da sergilenen

Ben mi deliyim yoksa bu kadim bir davranış kodu mu?

En iyini ortaya koysan iyi olur

CapitaliZoo’ya tahammül edemem

En iyini ortaya koysan iyi olur

CapitaliZoo’ya tahammül edemem

Son zamanlarda kendimi bir kedinin omurgası gibi hissediyorum

(Kedi, kedi, kedi, kedi)

Niyetlerimin iyi kalacağına güveniyorum

(İyi huylu, iyi huylu)

Son zamanlarda kendimi bir kedinin omurgası gibi hissediyorum

(Kedi, kedi, kedi, kedi)

Sınırsız hissediyorum, o yüzden inkâr edemezsin

(İnkâr, inkâr, inkâr)

En iyini ortaya koysan iyi olur

CapitaliZoo’ya tahammül edemem

En iyini ortaya koysan iyi olur

CapitaliZoo’ya tahammül edemem

En iyini getirsen iyi olur

En iyini ortaya koysan iyi olur

(En iyini)

En iyini getirsen iyi olur

En iyini ortaya koysan iyi olur

Benim en iyini getirmemi istiyorsun

En iyini getirsen iyi olur

En iyini ortaya koysan iyi olur

(Zoo, zoo, zoo)

En iyini getirsen iyi olur

En iyini ortaya koysan iyi olur

ETİKETLER
#beren saat
#kenan doğulu
#Capitalizoo
#Müzik Albümü
#Alizade
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.