Selçuk Yöntem Bihter filmini beğenmedi! Aşk'ı Memnu ile kıyasladı

Halit Ziya Uşaklıgil’in romanından uyarlanan Aşk'ı Memnu dizisi, final bölümüyle Türk dizi tarihinin en yüksek izlenme oranına sahip dizi olarak tarihe geçti. Eser yıllar sonra Farah Zeynep Abdullah'ın başrolünde yer aldığı Bihter filmiyle yayınlandı. Selçuk Yöntem'in Bihter filmiyle ilgili yorumu ise dikkat çekti.

Başrolünde Farah Zeynep Abdullah’ın yer aldığı Bihter filmi vizyona girmeden önce de Aşk'ı Memnu ile kıyaslanmıştı. Yapımda Boran Kuzum Behlül karakterini oynarken Hande Ataizi Firdevs rolünde izleyici karşısına çıkmıştı. Osman Sonant Adnan karakterini oynamış, Helin Kandemir ise Nihal rolüyle yer almıştı.

Katıldığı bir programda kendisine filmle ilgili düşünceleri sorulduğunda beklenen açıklama geldi. Usta oyuncu soruya “Açık konuşmak gerekirse, dürüst olmakta yarar var. Ben beğenmedim.” sözlerini dile getirdi.

13 Temmuz 1953 doğumlu Selçuk Yöntem, Deli Yürek adlı dizi ve sinema filmindeki Bozo tiplemesinden sonra, 2003-2004 yılları arasında Kurtlar Vadisi adlı dizide Aslan Akbey karakteriyle yer aldı. Selçuk Yöntem Aşk'ı Memnu dizisiyle ise kariyerinin en popüler projesine imza attı.