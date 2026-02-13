Menü Kapat
Magazin
Avatar
Editor
 Dilek Ulusan

Selçuk Yöntem Bihter filmini beğenmedi! Aşk'ı Memnu ile kıyasladı

Türk televizyonlarına damga vuran Aşk'ı Memnu dizisinde Adnan Ziyagil olarak seyircisinin karşısına çıkan Selçuk Yöntem katıldığı programda yıllar sonra film olarak yayınlanan Bihter filmi hakkında konuştu. Aşk'ı Memnu gibi bir dizinin olmasından dolayı böyle bir yorum yaptığını belirten Selçuk Yöntem, "Ben beğenmedim" dedi.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.02.2026
11:55
|
GÜNCELLEME:
13.02.2026
11:57

Halit Ziya Uşaklıgil’in romanından uyarlanan Aşk'ı Memnu dizisi, final bölümüyle Türk dizi tarihinin en yüksek izlenme oranına sahip dizi olarak tarihe geçti. Eser yıllar sonra 'ın başrolünde yer aldığı Bihter filmiyle yayınlandı. 'in Bihter filmiyle ilgili yorumu ise dikkat çekti.

HABERİN ÖZETİ

SELÇUK YÖNTEM'DEN BİHTER FİLMİ YORUMU

Başrolünde Farah Zeynep Abdullah’ın yer aldığı Bihter filmi vizyona girmeden önce de Aşk'ı Memnu ile kıyaslanmıştı. Yapımda Boran Kuzum Behlül karakterini oynarken Hande Ataizi Firdevs rolünde izleyici karşısına çıkmıştı. Osman Sonant Adnan karakterini oynamış, Helin Kandemir ise Nihal rolüyle yer almıştı.

SELÇUK YÖNTEM'DEN BİHTER FİLMİ YORUMU

Katıldığı bir programda kendisine filmle ilgili düşünceleri sorulduğunda beklenen açıklama geldi. Usta oyuncu soruya “Açık konuşmak gerekirse, dürüst olmakta yarar var. Ben beğenmedim.” sözlerini dile getirdi.

SELÇUK YÖNTEM KAÇ YAŞINDA?

13 Temmuz 1953 doğumlu Selçuk Yöntem, Deli Yürek adlı dizi ve sinema filmindeki Bozo tiplemesinden sonra, 2003-2004 yılları arasında Kurtlar Vadisi adlı dizide Aslan Akbey karakteriyle yer aldı. Selçuk Yöntem Aşk'ı Memnu dizisiyle ise kariyerinin en popüler projesine imza attı.

