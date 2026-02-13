Menü Kapat
 | Dilek Ulusan

Engin Çağlar'ın hayatını kaybettiği kazaya ilişkin ikinci duruşma görüldü

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Engin Çağlar, Şişli'de yolun karşısına geçmeye çalışırken motosikletin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Motosiklet sürücüsünün yargılandığı davanın ikinci duruşması görüldü. Çağlar'ın ailesinin yaptığı paylaşımda ise "Bugün yanımızda olan ve bize destek veren herkese sonsuz teşekkür ederiz" ifadelerini paylaştı.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.02.2026
saat ikonu 11:24
|
GÜNCELLEME:
13.02.2026
saat ikonu 11:34

Kınalı Yapıncak, Feride, Makber ve Rüyalar Gerçek Olsa gibi 'ın unutulmaz yapımlarında rol alan Engin Çağlar karşıdan karşıya geçmeye çalışırken motosiklet çarpması sonucunda hayatını kaybetti. Yeşilçam'ın usta oyuncusu Engin Çağlar'ın ölümüne yol açan kazanın ikinci duruşması görüldü.

HABERİN ÖZETİ

Engin Çağlar'ın hayatını kaybettiği kazaya ilişkin ikinci duruşma görüldü

Yeşilçam oyuncusu Engin Çağlar'ın motosiklet çarpması sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin davanın ikinci duruşması görüldü.
Engin Çağlar, Kınalı Yapıncak, Feride, Makber ve Rüyalar Gerçek Olsa gibi filmlerde rol almıştır.
Ailesi, motosiklet sürücüsünün ev hapsi halinin bir sonraki duruşmaya kadar devamına karar verildiğini duyurdu.
Engin Çağlar'ın oğlu Çağlan Övet, babasının bir kaza sonucu hayatını kaybetmesinin bir kayıp değil, bir 'çalınma' olduğunu ifade etmiştir.
Engin Çağlar, 28 Ağustos 1940 doğumludur ve 1 Kasım 2025 tarihinde vefat etmiştir.
Sinemaya 1968 yılında başlamış, 1969'da Kınalı Yapıncak filmiyle tanınmış ve 1974 yılında sinemayı bırakmıştır.
ENGİN ÇAĞLAR'IN ÖLDÜĞÜ KAZAYA İLİŞKİN İKİNCİ DURUŞMA GÖRÜLDÜ

Engin Çağlar'ın ölümüne ilişkin ikinci ise bugün yapıldı. Duruşma sonrası açıklama yapan Çağlar ailesi, "2. duruşması görülen davada, motosiklet sürücüsünün ev hapsi halinin bir sonraki duruşmaya kadar devamına karar verilmiştir. Bugün yanımızda olan ve bize destek veren herkese sonsuz teşekkür ederiz" ifadelerini paylaştı.

Engin Çağlar'ın hayatını kaybettiği kazaya ilişkin ikinci duruşma görüldü

Ayrıca, Engin Çağlar'ın oğlu Çağlan Övet de geçtiğimiz günlerde katıldığı bir YouTube programında; "Babam bizden çalındı. Babam gece yatsa, kalp krizi geçirse, sabaha kalkamasa 'kaybettim' derim. Ama bu tarz bir kazada, bu olay bence çalındı demektir. Birisi onu bizden aldı. Çünkü biz çok mutluyduk. Önümüzdeki 3-4 senede çok mutlu olacağımız şeyler planlıyorduk." ifadelerini kullanmıştı.

Engin Çağlar'ın hayatını kaybettiği kazaya ilişkin ikinci duruşma görüldü

ENGİN ÇAĞLAR KİMDİR?

28 Ağustos 1940 doğumlu Engin Çağlar, 1 Kasım 2025 tarihinde hayatını kaybetti. Sinemaya 1968 yılında Bilge Olgaç'ın Öksüz filmiyle başladı. 1969 yılında Orhan Aksoy'un yönettiği Kınalı Yapıncak filminde Hülya Koçyiğit ile oynayarak tanındı. Hulki Saner ile anlaştıktan sonra Metin Erksan'ın yönettiği filmlerde göründü ve 1974 yılında sinemayı bıraktı.

Engin Çağlar'ın hayatını kaybettiği kazaya ilişkin ikinci duruşma görüldü
