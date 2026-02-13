Menü Kapat
16°
Survivor yarışmacısı Efecan Dianzenza eski eşiyle barıştı! Yasak aşk iddialarıyla gündeme gelmişti

Katıldığı Survivor yarışmasıyla popüler olan Efecan Dianzenza'nın adı aynı yarışmada yarışan Yağmur Banda ile anılmış ve sosyal medyada eleştiri almıştı. Duygu Çavdar ile boşanan Efecan Dianzenza, "çok pişmanım" diyerek eski eşiyle barışmak istediğini dile getirmişti. Efecan Dianzenza son paylaşımında ise eski eşiyle barıştığını duyurdu.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.02.2026
saat ikonu 10:24
|
GÜNCELLEME:
13.02.2026
saat ikonu 10:24

Survivor yarışmacıları Efecan Dianzenza ile Yağmur Banda'nın aşk yaşadığı iddiaları sonrası Duygu Çavdar davası açmış ve çift ayrılmıştı. Efecan Dianzenza aylar sonra eşinden af dilemiş ve barışmak istediğini açıklamıştı. Dianzenza'nin son paylaşımı ise kafaları karıştırdı.

EFECAN DIANZENZA ESKİ EŞİYLE BARIŞMAK İÇİN ÖZEL ŞARKI BESTELEDİ

Survivor yarışmasıyla adını duyuran Efecan Dianzenza'nın adı, yarışma döneminde Yağmur Banda anılmış ve Duygu Çavdar'dan tek celsede boşanmıştı. Aylar sonra sessizliğini bozan Efecan Dianzenza pişman olduğunu dile getirirken, bu sefer ise eşine özel bir şarkı yaptı.

Survivor yarışmacısı Efecan Dianzenza eski eşiyle barıştı! Yasak aşk iddialarıyla gündeme gelmişti

Yayınladığı video ile eşinden özür dileyen Efecan Dianzenza, "Duygu'dan, ailemden, ailesinden, dostlarımızdan, bizi seven herkesten özür diliyorum. Benim tek varlığım ailem, onları geri kazanmak için mücadele edeceğim. Bundan sonraki hayatımda en büyük amaçlarımdan bir tanesi hatalardan dönüşün mümkün olabileceğini, insanın kendini yeniden inşa edebileceğini herkese göstermek olacak. Şimdi yeni bir sayfa açıyorum. Bu sürecin sonunda umarım hem Duygu hem de beni tanıyan herkes değiştiğimi görecek" dedi.

Survivor yarışmacısı Efecan Dianzenza eski eşiyle barıştı! Yasak aşk iddialarıyla gündeme gelmişti

EFECAN DIANZENZA ESKİ EŞİYLE BARIŞTI

Sosyal medya hesabından sık sık eski eşiyle barışmak istediğini dile getiren Efecan Dianzenza, son paylaşımında eski eşi ve kızına yer vererek "Barıştılar" iddialarını güçlendirdi.

Survivor yarışmacısı Efecan Dianzenza eski eşiyle barıştı! Yasak aşk iddialarıyla gündeme gelmişti
