Survivor yarışmacısı Efecan Dianzenza eski eşiyle barıştı! Yasak aşk iddialarıyla gündeme gelmişti

Survivor yarışmacıları Efecan Dianzenza ile Yağmur Banda'nın aşk yaşadığı iddiaları sonrası Duygu Çavdar boşanma davası açmış ve çift ayrılmıştı. Efecan Dianzenza aylar sonra eşinden af dilemiş ve barışmak istediğini açıklamıştı. Dianzenza'nin son paylaşımı ise kafaları karıştırdı.

EFECAN DIANZENZA ESKİ EŞİYLE BARIŞMAK İÇİN ÖZEL ŞARKI BESTELEDİ

Survivor yarışmasıyla adını duyuran Efecan Dianzenza'nın adı, yarışma döneminde Yağmur Banda anılmış ve Duygu Çavdar'dan tek celsede boşanmıştı. Aylar sonra sessizliğini bozan Efecan Dianzenza pişman olduğunu dile getirirken, bu sefer ise eşine özel bir şarkı yaptı.

Yayınladığı video ile eşinden özür dileyen Efecan Dianzenza, "Duygu'dan, ailemden, ailesinden, dostlarımızdan, bizi seven herkesten özür diliyorum. Benim tek varlığım ailem, onları geri kazanmak için mücadele edeceğim. Bundan sonraki hayatımda en büyük amaçlarımdan bir tanesi hatalardan dönüşün mümkün olabileceğini, insanın kendini yeniden inşa edebileceğini herkese göstermek olacak. Şimdi yeni bir sayfa açıyorum. Bu sürecin sonunda umarım hem Duygu hem de beni tanıyan herkes değiştiğimi görecek" dedi.

EFECAN DIANZENZA ESKİ EŞİYLE BARIŞTI

Sosyal medya hesabından sık sık eski eşiyle barışmak istediğini dile getiren Efecan Dianzenza, son paylaşımında eski eşi ve kızına yer vererek "Barıştılar" iddialarını güçlendirdi.