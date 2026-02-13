Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Cem Yılmaz kuralları hiçe saydı, can güvenliğini riske attı

Komedyen Cem Yılmaz önceki gün elektrikli motosikletiyle yollardaydı. Levent'teki ofisinden evine giden Cem Yılmaz hem trafik kurallarını hem de can güvenliğini hiçe saydı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Cem Yılmaz kuralları hiçe saydı, can güvenliğini riske attı
KAYNAK:
Habertürk
|
GİRİŞ:
13.02.2026
saat ikonu 09:37
|
GÜNCELLEME:
13.02.2026
saat ikonu 09:45

Yeni filmi için ofisi ve evi arasında mekik dokuyan Cem Yılmaz, Levent sokaklarında görüntülendi. Sevilen komedyen Cem Yılmaz'ın uzun zamandır merakla beklenen GORA filminin devam serisi olan G.O.R.A 4 filminin hazırlıkları için sık sık ofise gittiği ortaya çıktı. Önceki gün elektrikli motosikletiyle görüntülenen Cem Yılmaz'ın kuralları hiçe saydığı görüldü.

HABERİN ÖZETİ

Cem Yılmaz kuralları hiçe saydı, can güvenliğini riske attı

Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.
Cem Yılmaz, yeni filmi G.O.R.A 4'ün hazırlıkları kapsamında ofisi ve evi arasında mekik dokurken Levent sokaklarında kasksız motosiklet kullanırken görüntülendi.
Cem Yılmaz, yeni filmi G.O.R.A 4'ün hazırlıkları için sık sık ofisine gidiyor.
Elektrikli motosikletiyle görüntülenen Cem Yılmaz, kasksız bir şekilde trafiğe çıktı.
Kasksız motosiklet kullanmanın cezası 1.880 liradan başlıyor ve ihlal sayısına göre artıyor.
Emre Karayel, Cem Yılmaz ile birlikte Dedektif Reptır karakterini sinema perdesine taşıyacaklarını duyurdu.
Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.

CEM YILMAZ CAN GÜVENLİĞİNİ HİÇE SAYDI

Ünlü komedyen, Levent’teki ofisinden evine doğru kasksız şekilde yola çıktı. Evinin otoparkına girerken muhabirler tarafından görüntülenen Yılmaz, soğuk tavırlarıyla dikkat çekti.

Cem Yılmaz kuralları hiçe saydı, can güvenliğini riske attı

Ofisiyle, evi arasındaki mesafenin kısa olmasına güvenerek herhangi bir güvenlik önlemi almayan Cem Yılmaz’ın, kask takmadan trafiğe çıkması "Can güvenliğini hiçe saydı" yorumlarına neden oldu.

Cem Yılmaz kuralları hiçe saydı, can güvenliğini riske attı

KASK TAKMAMANIN CEZASI NEDİR?

Karayolları Trafik Kanunu'na göre; bisiklet kullananların, kaskın yanı sıra koruyucu eldiven ve gözlük de takması gerekiyor. Kask takmadan motosiklet kullanmanın cezası; 1.880 lira. İkinci ihlal için ceza; 3.760 liraya, üçüncü ve sonraki ihlallerde ise 11.300 TL liraya çıkıyor.

Cem Yılmaz kuralları hiçe saydı, can güvenliğini riske attı

EMRE KARAYEL İLE CEM YILMAZ'DAN SÜRPRİZ PROJE

Çocukların ilgiyle takip ettiği Dedektif Reptır’ı sinema perdesine hazırlayan Emre Karayel, eşi Gizem Karayel ile birlikte yapımcılığını üstlendiği projeyle ilgili dikkat çeken bir gelişmeyi paylaştı. Karayel, sosyal medya hesabından Cem Yılmaz ile birlikte çekilen fotoğraflarını yayımlayarak filme dair müjdeyi duyurdu.

Cem Yılmaz kuralları hiçe saydı, can güvenliğini riske attı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Hasan Can Kaya'nın test sonucu belli oldu
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kanbolat Görkem Arslan son yolculuğuna uğurlandı! Poyraz Karayel oyuncuları gözyaşlarına boğuldu
ETİKETLER
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.