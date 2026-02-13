Cem Yılmaz kuralları hiçe saydı, can güvenliğini riske attı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Yeni filmi için ofisi ve evi arasında mekik dokuyan Cem Yılmaz, Levent sokaklarında görüntülendi. Sevilen komedyen Cem Yılmaz'ın uzun zamandır merakla beklenen GORA filminin devam serisi olan G.O.R.A 4 filminin hazırlıkları için sık sık ofise gittiği ortaya çıktı. Önceki gün elektrikli motosikletiyle görüntülenen Cem Yılmaz'ın kuralları hiçe saydığı görüldü.
Ünlü komedyen, Levent’teki ofisinden evine doğru kasksız şekilde yola çıktı. Evinin otoparkına girerken muhabirler tarafından görüntülenen Yılmaz, soğuk tavırlarıyla dikkat çekti.
Ofisiyle, evi arasındaki mesafenin kısa olmasına güvenerek herhangi bir güvenlik önlemi almayan Cem Yılmaz’ın, kask takmadan trafiğe çıkması "Can güvenliğini hiçe saydı" yorumlarına neden oldu.
Karayolları Trafik Kanunu'na göre; bisiklet kullananların, kaskın yanı sıra koruyucu eldiven ve gözlük de takması gerekiyor. Kask takmadan motosiklet kullanmanın cezası; 1.880 lira. İkinci ihlal için ceza; 3.760 liraya, üçüncü ve sonraki ihlallerde ise 11.300 TL liraya çıkıyor.
Çocukların ilgiyle takip ettiği Dedektif Reptır’ı sinema perdesine hazırlayan Emre Karayel, eşi Gizem Karayel ile birlikte yapımcılığını üstlendiği projeyle ilgili dikkat çeken bir gelişmeyi paylaştı. Karayel, sosyal medya hesabından Cem Yılmaz ile birlikte çekilen fotoğraflarını yayımlayarak filme dair müjdeyi duyurdu.