Yeni filmi için ofisi ve evi arasında mekik dokuyan Cem Yılmaz, Levent sokaklarında görüntülendi. Sevilen komedyen Cem Yılmaz'ın uzun zamandır merakla beklenen GORA filminin devam serisi olan G.O.R.A 4 filminin hazırlıkları için sık sık ofise gittiği ortaya çıktı. Önceki gün elektrikli motosikletiyle görüntülenen Cem Yılmaz'ın kuralları hiçe saydığı görüldü.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Cem Yılmaz kuralları hiçe saydı, can güvenliğini riske attı Cem Yılmaz, yeni filmi G.O.R.A 4'ün hazırlıkları kapsamında ofisi ve evi arasında mekik dokurken Levent sokaklarında kasksız motosiklet kullanırken görüntülendi. Cem Yılmaz, yeni filmi G.O.R.A 4'ün hazırlıkları için sık sık ofisine gidiyor. Elektrikli motosikletiyle görüntülenen Cem Yılmaz, kasksız bir şekilde trafiğe çıktı. Kasksız motosiklet kullanmanın cezası 1.880 liradan başlıyor ve ihlal sayısına göre artıyor. Emre Karayel, Cem Yılmaz ile birlikte Dedektif Reptır karakterini sinema perdesine taşıyacaklarını duyurdu.

CEM YILMAZ CAN GÜVENLİĞİNİ HİÇE SAYDI

Ünlü komedyen, Levent’teki ofisinden evine doğru kasksız şekilde yola çıktı. Evinin otoparkına girerken muhabirler tarafından görüntülenen Yılmaz, soğuk tavırlarıyla dikkat çekti.

Ofisiyle, evi arasındaki mesafenin kısa olmasına güvenerek herhangi bir güvenlik önlemi almayan Cem Yılmaz’ın, kask takmadan trafiğe çıkması "Can güvenliğini hiçe saydı" yorumlarına neden oldu.

KASK TAKMAMANIN CEZASI NEDİR?

Karayolları Trafik Kanunu'na göre; bisiklet kullananların, kaskın yanı sıra koruyucu eldiven ve gözlük de takması gerekiyor. Kask takmadan motosiklet kullanmanın cezası; 1.880 lira. İkinci ihlal için ceza; 3.760 liraya, üçüncü ve sonraki ihlallerde ise 11.300 TL liraya çıkıyor.

EMRE KARAYEL İLE CEM YILMAZ'DAN SÜRPRİZ PROJE

Çocukların ilgiyle takip ettiği Dedektif Reptır’ı sinema perdesine hazırlayan Emre Karayel, eşi Gizem Karayel ile birlikte yapımcılığını üstlendiği projeyle ilgili dikkat çeken bir gelişmeyi paylaştı. Karayel, sosyal medya hesabından Cem Yılmaz ile birlikte çekilen fotoğraflarını yayımlayarak filme dair müjdeyi duyurdu.