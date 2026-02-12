Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Hasan Can Kaya'nın test sonucu belli oldu

Konuşanlar isimli programla ünlenen komedyen Hasan Can Kaya'nın uyuşturucu test sonucu belli oldu. Gözaltına alınan Kaya adli kontrol kararı sonrası serbest bırakılmıştı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Hasan Can Kaya'nın test sonucu belli oldu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
12.02.2026
saat ikonu 21:18
|
GÜNCELLEME:
12.02.2026
saat ikonu 21:55

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 11 kişi içinde yer alan 'nın uyuşturucu test sonucu negatif çıktı.

HABERİN ÖZETİ

Hasan Can Kaya'nın test sonucu belli oldu

Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.
İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 11 kişi arasında yer alan Hasan Can Kaya'nın uyuşturucu test sonucu negatif çıktı.
Hasan Can Kaya'nın uyuşturucu testi sonucu negatif çıktı.
Kaya, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 11 kişi arasındaydı.
Daha önce yasaklı madde ve sigara kullanmadığını belirtmişti.
İkametinde yapılan aramada herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı.
Serbest bırakılmasının ardından destekçilerine teşekkür ederek, gerçek dışı bilgilere itibar edilmemesini rica etti.
Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.
Hasan Can Kaya'nın test sonucu belli oldu

SİGARA BİLE KULLANMADIĞINI SÖYLEMİŞTİ

Hasan Can Kaya serbest bırakılmasının ardından paylaştığı mesajında yasaklı madde ve sigara kullanmadığını ifade ederek şunları belirtmişti:

"Öncelikle merak ettiğiniz, sevginiz ve güzel mesajlarınız için teşekkür ederim. Hayatım boyunca değil yasaklı madde sigara bile kullanmadım ve bu tarz ortamlarda bulunmadım. Adli tıp test sonuçlarının negatif olacağına ve masumiyetimi tescil edeceğine eminim. Soruşturma kapsamında ikametimde yapılan aramada herhangi bir suç unsuruna tabii ki rastlanmadı. Süreç, tamamen hukuki çerçevede ve yetkili kurumlarla iş birliği içinde ilerliyor. Gerçek dışı ve teyitsiz paylaşımlara itibar edilmemesini, resmi açıklamalar dışında yapılan yorumların dikkate alınmamasını rica ederim. Sizleri çok seviyorum.”

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Tiryakilere kötü haber! Sigara içenler için bir dönem sona erecek: Fransız modeli mercek altında
Fenomenlere uyuşturucu operasyonunda yeni gelişme: Enes Batur gözaltına alındı!
ETİKETLER
#hasan can kaya
#Serbest Bırakıldı
#Adli Tıp Raporu
#Uyuşturucu Soruşturması
#Negatif Test Sonucu
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.