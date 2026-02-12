İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 11 kişi içinde yer alan Hasan Can Kaya'nın uyuşturucu test sonucu negatif çıktı.

HABERİN ÖZETİ Hasan Can Kaya'nın test sonucu belli oldu İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 11 kişi arasında yer alan Hasan Can Kaya'nın uyuşturucu test sonucu negatif çıktı. Hasan Can Kaya'nın uyuşturucu testi sonucu negatif çıktı. Kaya, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 11 kişi arasındaydı. Daha önce yasaklı madde ve sigara kullanmadığını belirtmişti. İkametinde yapılan aramada herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı. Serbest bırakılmasının ardından destekçilerine teşekkür ederek, gerçek dışı bilgilere itibar edilmemesini rica etti.

SİGARA BİLE KULLANMADIĞINI SÖYLEMİŞTİ

Hasan Can Kaya serbest bırakılmasının ardından paylaştığı mesajında yasaklı madde ve sigara kullanmadığını ifade ederek şunları belirtmişti:

"Öncelikle merak ettiğiniz, sevginiz ve güzel mesajlarınız için teşekkür ederim. Hayatım boyunca değil yasaklı madde sigara bile kullanmadım ve bu tarz ortamlarda bulunmadım. Adli tıp test sonuçlarının negatif olacağına ve masumiyetimi tescil edeceğine eminim. Soruşturma kapsamında ikametimde yapılan aramada herhangi bir suç unsuruna tabii ki rastlanmadı. Süreç, tamamen hukuki çerçevede ve yetkili kurumlarla iş birliği içinde ilerliyor. Gerçek dışı ve teyitsiz paylaşımlara itibar edilmemesini, resmi açıklamalar dışında yapılan yorumların dikkate alınmamasını rica ederim. Sizleri çok seviyorum.”