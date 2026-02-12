Fenomenlere uyuşturucu operasyonunda yeni gelişme: Enes Batur gözaltına alındı!

"Uyuşturucu madde imal ve ticareti" ile "kullanımını kolaylaştırma" suçlamalarıyla başlatılan soruşturma kapsamında, 31 Ocak Cumartesi günü düğmeye basıldı.

Operasyon neticesinde, aralarında ünlü komedyen Hasan Can Kaya'nın da bulunduğu 11 şüpheli ilk etapta gözaltına alınmıştı.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST KALMIŞLARDI

Gözaltına alınan şüpheliler, Adli Tıp Kurumu’nda verilen kan ve saç örneği işlemlerinin ardından İl Jandarma Komutanlığı’nda ifade verdi. Hasan Can Kaya ve beraberindeki isimler, yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ENES BATUR HAVALİMANINDA YAKALANDI

Soruşturma derinleşirken, operasyon esnasında yurt dışında olduğu belirlenen ve hakkında yakalama kararı çıkarılan Enes Batur, Türkiye'ye giriş yaptığı esnada Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Batur’un ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.