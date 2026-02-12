Menü Kapat
TGRT Haber
11°
Avatar
Editor
 Serhat Yıldız

Fenomenlere uyuşturucu operasyonunda yeni gelişme: Enes Batur gözaltına alındı!

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı uyuşturucu soruşturmasında sıcak gelişmeler yaşanıyor. İstanbul merkezli 4 ilde gerçekleştirilen operasyonların yankıları sürerken, hakkında yakalama kararı bulunan ünlü fenomen Enes Batur, İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alındı. İşte detaylar...

Fenomenlere uyuşturucu operasyonunda yeni gelişme: Enes Batur gözaltına alındı!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
12.02.2026
saat ikonu 11:48
|
GÜNCELLEME:
12.02.2026
saat ikonu 11:58

"Uyuşturucu madde imal ve ticareti" ile "kullanımını kolaylaştırma" suçlamalarıyla başlatılan soruşturma kapsamında, 31 Ocak Cumartesi günü düğmeye basıldı.

Fenomenlere uyuşturucu operasyonunda yeni gelişme: Enes Batur gözaltına alındı!

Operasyon neticesinde, aralarında ünlü komedyen Hasan Can Kaya'nın da bulunduğu 11 şüpheli ilk etapta gözaltına alınmıştı.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST KALMIŞLARDI

Gözaltına alınan şüpheliler, Adli Tıp Kurumu’nda verilen kan ve saç örneği işlemlerinin ardından İl Jandarma Komutanlığı’nda ifade verdi. Hasan Can Kaya ve beraberindeki isimler, yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Fenomenlere uyuşturucu operasyonunda yeni gelişme: Enes Batur gözaltına alındı!

ENES BATUR HAVALİMANINDA YAKALANDI

Soruşturma derinleşirken, operasyon esnasında yurt dışında olduğu belirlenen ve hakkında yakalama kararı çıkarılan Enes Batur, Türkiye'ye giriş yaptığı esnada Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Batur’un ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Fenomenlere uyuşturucu operasyonunda yeni gelişme: Enes Batur gözaltına alındı!
