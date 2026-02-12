Ayça Ayşin Turan'ın başörtülü karelerine beğeni yağdı

Ada Masalı, Karagül, Zemheri, Dinle Sevgili ve Sen İnandır gibi yapımlarda rol alan 33 yaşındaki Ayça Ayşin Turan'ın yeni filminden görüntüler paylaşıldı. Nazlı karakteriyle Al Beni Baba filminde rol alan Ayça Ayşin Turan başörtülü haliyle beğeni topladı.

AYÇA AYŞİN TURAN'INBAŞÖRTÜLÜ KARELERİNE BEĞENİ YAĞDI

“Al Beni Baba” filmiyle izleyicisinin karşısına çıkacak olan Ayça Ayşin Turan, Nazlı rolünde yer aldı. Turan'ın yayınlanan başörtülü görüntüsü ise takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.

Ayça Ayşin Turan'ın görüntüsü kısa sürede sosyal medyayı sallarken, ünlü oyuncuya sosyal medyada; 'yine harika', 'her hali olay', 'heyecanla bekliyoruz' gibi yorumlar yapıldı.

EYPİO'DAN AL BENİ BABA FİLMİNE ÖZEL ŞARKI

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Al Beni Baba”da, kandırılmış olmanın getirdiği pişmanlıklarla boğuşan Nazlı’nın yaşadıkları (Ayça Ayşin Turan) ve babası Savaş’ın (Erkan Petekkaya) kızı için verdiği çetin mücadele merkezde yer alıyor. Ünlü rapçi Eypio, gerçek hayat hikayesinden esinlenen senaryosuyla merak uyandıran “Al Beni Baba” filmi için “Dönmem Ben Geri Almadan Seni” adlı duygusal bir besteye imza attı.