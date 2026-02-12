Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Ayça Ayşin Turan'ın başörtülü karelerine beğeni yağdı

Başrolünü Erkan Petekkaya ile paylaşan Ayça Ayşin Turan yeni filmi Al Beni Baba için kamera karşısına geçti. Ayça Ayşin Turan'ın filmin kısa görüntüler paylaşılırken, başörtülü karelerine ise beğeni yağdı.

Ayça Ayşin Turan'ın başörtülü karelerine beğeni yağdı
Haber Merkezi
12.02.2026
12.02.2026
Ada Masalı, Karagül, Zemheri, Dinle Sevgili ve Sen İnandır gibi yapımlarda rol alan 33 yaşındaki 'ın yeni filminden görüntüler paylaşıldı. Nazlı karakteriyle filminde rol alan Ayça Ayşin Turan başörtülü haliyle beğeni topladı.

AYÇA AYŞİN TURAN'INBAŞÖRTÜLÜ KARELERİNE BEĞENİ YAĞDI

“Al Beni Baba” filmiyle izleyicisinin karşısına çıkacak olan Ayça Ayşin Turan, Nazlı rolünde yer aldı. Turan'ın yayınlanan başörtülü görüntüsü ise takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.

Ayça Ayşin Turan'ın başörtülü karelerine beğeni yağdı

Ayça Ayşin Turan'ın görüntüsü kısa sürede sosyal medyayı sallarken, ünlü oyuncuya sosyal medyada; 'yine harika', 'her hali olay', 'heyecanla bekliyoruz' gibi yorumlar yapıldı.

Ayça Ayşin Turan'ın başörtülü karelerine beğeni yağdı

EYPİO'DAN AL BENİ BABA FİLMİNE ÖZEL ŞARKI

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Al Beni Baba”da, kandırılmış olmanın getirdiği pişmanlıklarla boğuşan Nazlı’nın yaşadıkları (Ayça Ayşin Turan) ve babası Savaş’ın () kızı için verdiği çetin mücadele merkezde yer alıyor. Ünlü rapçi Eypio, gerçek hayat hikayesinden esinlenen senaryosuyla merak uyandıran “Al Beni Baba” filmi için “Dönmem Ben Geri Almadan Seni” adlı duygusal bir besteye imza attı.

Ayça Ayşin Turan'ın başörtülü karelerine beğeni yağdı
