Dünya devinden gümüş için yeni tahmin geldi

ARZ SINIRLI, TALEP GÜÇLÜ

Analistlere göre tabloyu şekillendiren en önemli unsur arz tarafı. Gümüş üretimi büyük ölçüde diğer metallerin yan ürünü olarak yapılıyor. Bu nedenle fiyat yükselse bile üretim aynı hızda artmıyor. Yani arzın tepkisi sınırlı kalıyor.

Talep tarafında ise özellikle güneş enerjisi panelleri gibi sanayi alanlarında artan kullanım öne çıkıyor. Temiz enerji yatırımlarının hızlanması, gümüşü sanayide daha stratejik bir metal haline getiriyor.