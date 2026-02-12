Menü Kapat
Avatar
Editor
 Dilek Ulusan

Kanbolat Görkem Arslan son yolculuğuna uğurlandı! Poyraz Karayel oyuncuları gözyaşlarına boğuldu

Poyraz Karayel, Asi, Hatırla Sevgili gibi birçok dizi ve filmde rol alan Kanbolat Görkem Arslan, dün akşam evinde fenalaştıktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 45 yaşındaki Kanbolat Görkem Arslan'ın cenaze törenine Deniz Çakır, Celil Nalçakan, Burçin Terzioğlu, İlker Kaleli ve Ebru Şahin gözyaşları içinde katıldı.

Kanbolat Görkem Arslan son yolculuğuna uğurlandı! Poyraz Karayel oyuncuları gözyaşlarına boğuldu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
12.02.2026
saat ikonu 17:16
|
GÜNCELLEME:
12.02.2026
saat ikonu 17:19

Geçirdiği kalp krizi sebebiyle hayatını kaybeden 45 yaşındaki Kanbolat Görkem Arslan, bugün ikindi namazına müteakip Zincirlikuyu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından, Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi. Ünlü oyuncunun ailesi ayakta durmakta güçlük çekerken, Poyraz Karayel oyuncuları da cenaze törenindeki yerlerini aldı.

HABERİN ÖZETİ

Kanbolat Görkem Arslan son yolculuğuna uğurlandı! Poyraz Karayel oyuncuları gözyaşlarına boğuldu

Geçirdiği kalp krizi sonucu 45 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Kanbolat Görkem Arslan, son yolculuğuna uğurlandı.
Cenaze namazı Zincirlikuyu Camii'nde ikindi namazına müteakip kılındı.
Arslan, Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.
Cenaze törenine birçok ünlü isim ve 'Poyraz Karayel' dizisi oyuncuları katıldı.
Ailesi ayakta durmakta güçlük çekti.
Oyuncu arkadaşları, Arslan'ın erken ölümüyle duydukları üzüntüyü dile getirdiler.
KANBOLAT GÖRKEM ARSLAN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Kanbolat Görkem Arslan'ın cenaze törenine “Poyraz Karayel” dizisindeki rol arkadaşları Burçin Terzioğlu, Emel Çölgeçen, İlker Kaleli, Cem Cücenoğlu, Celil Nalçakan, Musa Uzunlar'ın yanı sıra Deniz Çakır, Birce Akalay, Ebru Şahin, Mehmet Ali Nuroğlu, Nur Sürer, Pınar Altuğ, Hamdi Alkan gibi isimler katıldı.

Kanbolat Görkem Arslan son yolculuğuna uğurlandı! Poyraz Karayel oyuncuları gözyaşlarına boğuldu

POYRAZ KARAYEL OYUNCULARI KANBOLAT GÖRKEM ARSLAN'IN CENAZESİNDE GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Poyraz Karayel dizisinde rol alan Musa Uzunlar, “Böyle bir durumda insan söyleyecek bir şey de bulamıyor. Kabullenmesi çok zor. Keşke çok daha fazla zaman geçirebilseydik. Birbirimizin, yakınlarımızın değerini bilelim. Bazı şeyleri ihmal etmeyelim ya da ertelemeyelim. Tek söyleyebileceğim bu” sözleriyle üzüntüsünü aktardı.

Kanbolat Görkem Arslan son yolculuğuna uğurlandı! Poyraz Karayel oyuncuları gözyaşlarına boğuldu

Gözyaşlarına boğulan Emel Çölgeçen ise "O kadar üzgünüm ki. Çok erken. Canım benim, çok üzgünüm tarif edemeyeceğim" dedi.

Kanbolat Görkem Arslan son yolculuğuna uğurlandı! Poyraz Karayel oyuncuları gözyaşlarına boğuldu

DENİZ ÇAKIR, KANBOLAT GÖRKEM ARSLAN'IN CENAZE TÖRENİNDE AYAKTA DURMAKTA GÜÇLÜK ÇEKTİ

Deniz Çakır ise üniversite yıllarından tanıdığı arkadaşı Kanbolat Görkem Arslan'ın cenaze töreninde gözyaşlarına boğuldu.

Kanbolat Görkem Arslan son yolculuğuna uğurlandı! Poyraz Karayel oyuncuları gözyaşlarına boğuldu

Pınar Altuğ ise katıldığı cenaze töreninde Kanbolat Görkem Arslan'ın yakın arkadaşı Celil Nalçakan ile cenaze törenine katıldı. Celil Nalçakan cenaze töreninde gözyaşlarına hakim olamadı.

Kanbolat Görkem Arslan son yolculuğuna uğurlandı! Poyraz Karayel oyuncuları gözyaşlarına boğuldu
