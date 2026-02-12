Kanbolat Görkem Arslan son yolculuğuna uğurlandı! Poyraz Karayel oyuncuları gözyaşlarına boğuldu

Geçirdiği kalp krizi sebebiyle hayatını kaybeden 45 yaşındaki Kanbolat Görkem Arslan, bugün ikindi namazına müteakip Zincirlikuyu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından, Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi. Ünlü oyuncunun ailesi ayakta durmakta güçlük çekerken, Poyraz Karayel oyuncuları da cenaze törenindeki yerlerini aldı.

Özetle

KANBOLAT GÖRKEM ARSLAN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Kanbolat Görkem Arslan'ın cenaze törenine “Poyraz Karayel” dizisindeki rol arkadaşları Burçin Terzioğlu, Emel Çölgeçen, İlker Kaleli, Cem Cücenoğlu, Celil Nalçakan, Musa Uzunlar'ın yanı sıra Deniz Çakır, Birce Akalay, Ebru Şahin, Mehmet Ali Nuroğlu, Nur Sürer, Pınar Altuğ, Hamdi Alkan gibi isimler katıldı.

POYRAZ KARAYEL OYUNCULARI KANBOLAT GÖRKEM ARSLAN'IN CENAZESİNDE GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Poyraz Karayel dizisinde rol alan Musa Uzunlar, “Böyle bir durumda insan söyleyecek bir şey de bulamıyor. Kabullenmesi çok zor. Keşke çok daha fazla zaman geçirebilseydik. Birbirimizin, yakınlarımızın değerini bilelim. Bazı şeyleri ihmal etmeyelim ya da ertelemeyelim. Tek söyleyebileceğim bu” sözleriyle üzüntüsünü aktardı.

Gözyaşlarına boğulan Emel Çölgeçen ise "O kadar üzgünüm ki. Çok erken. Canım benim, çok üzgünüm tarif edemeyeceğim" dedi.

DENİZ ÇAKIR, KANBOLAT GÖRKEM ARSLAN'IN CENAZE TÖRENİNDE AYAKTA DURMAKTA GÜÇLÜK ÇEKTİ

Deniz Çakır ise üniversite yıllarından tanıdığı arkadaşı Kanbolat Görkem Arslan'ın cenaze töreninde gözyaşlarına boğuldu.

Pınar Altuğ ise katıldığı cenaze töreninde Kanbolat Görkem Arslan'ın yakın arkadaşı Celil Nalçakan ile cenaze törenine katıldı. Celil Nalçakan cenaze töreninde gözyaşlarına hakim olamadı.