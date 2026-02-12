Pınar Deniz bölüm başına servet kazanacak! Kıvanç Tatlıtuğ ile partner oldu

Geçtiğimiz hafta katıldığı ödül töreninde yeni imajıyla beğeni toplayan Pınar Deniz, setlere geri dönüyor. Oğlunu kucağına aldıktan sonra ekranlara bir süre ara veren Pınar Deniz, Kıvanç Tatlıtuğ ile birlikte Dönence dizisinde başrol oynayacak. Çekimleri mart ayında başlayacak ve toplamda 8 bölüm sürecek dizide Pınar Deniz bölüm başına 3 milyon TL, Kıvanç Tatlıtuğ ise 4 milyon TL kazanacak.

PINAR DENİZ'İN BÖLÜM BAŞI KAZANCI BELLİ OLDU

ÇekiMehmet Üstündağ'ın haberine göre; Pınar Deniz, Kıvanç Tatlıtuğ ile partner olacağı Dönence dizisinden gelen teklifi kabul etti. Pınar Deniz'in Dönence dizisinden bölüm başı kazancı 3 milyon TL olacak.

KIVANÇ TATLITUĞ BÖLÜM BAŞI 4 MİLYON TL KAZANACAK

Son olarak Aile dizisinde rol alan Kıvanç Tatlıtuğ ise bölüm başı 4 milyon TL kazanacak. 8 bölümden oluşan dizi için Kıvanç Tatlıtuğ, toplamda 32 milyon TL kazanacak.

DÖNENCE DİZİSİNİN YÖNETMENİ BELLİ OLDU

Oyunculuk kariyeri boyunca yer aldığı dizilerde büyük ses getirerek popülerlik kazanan Kıvanç Tatlıtuğ, Dönence dizisinin başrolü olmuştu. Uzun süredir ekranlarda görünmeyen başarılı oyuncu, son olarak Organize İşler: Karun Hazinesi dizisinde yer alacağı haberleriyle dikkatleri üzerine çekmişti.

KIVANÇ TATLITUĞ KAÇ YAŞINDA?

Kıvanç Tatlıtuğ, 27 Ekim 1983’te Adana’da dünyaya geldi. Modellik kariyerine 2002 yılında adım atan Tatlıtuğ, kısa sürede televizyon dünyasına geçiş yaparak oyunculuğuyla geniş kitlelerin dikkatini çekti. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi mezunu olan oyuncu, kariyerini bilinçli rol seçimleriyle şekillendirdi.