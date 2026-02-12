Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Pınar Deniz bölüm başına servet kazanacak! Kıvanç Tatlıtuğ ile partner oldu

Pınar Deniz oğlunu kucağına aldıktan sonra bir süre ekrana ara vermişti. Kıvanç Tatlıtuğ'un yer aldığı Dönence dizisiyle anlaşma sağlayan Pınar Deniz, bölüm başına ise servet kazanacak.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Pınar Deniz bölüm başına servet kazanacak! Kıvanç Tatlıtuğ ile partner oldu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
12.02.2026
saat ikonu 14:59
|
GÜNCELLEME:
12.02.2026
saat ikonu 14:59

Geçtiğimiz hafta katıldığı ödül töreninde yeni imajıyla beğeni toplayan , setlere geri dönüyor. Oğlunu kucağına aldıktan sonra ekranlara bir süre ara veren Pınar Deniz, ile birlikte Dönence dizisinde başrol oynayacak. Çekimleri mart ayında başlayacak ve toplamda 8 bölüm sürecek dizide Pınar Deniz bölüm başına 3 milyon TL, Kıvanç Tatlıtuğ ise 4 milyon TL kazanacak.

PINAR DENİZ'İN BÖLÜM BAŞI KAZANCI BELLİ OLDU

ÇekiMehmet Üstündağ'ın haberine göre; Pınar Deniz, Kıvanç Tatlıtuğ ile partner olacağı Dönence dizisinden gelen teklifi kabul etti. Pınar Deniz'in Dönence dizisinden bölüm başı kazancı 3 milyon TL olacak.

Pınar Deniz bölüm başına servet kazanacak! Kıvanç Tatlıtuğ ile partner oldu

KIVANÇ TATLITUĞ BÖLÜM BAŞI 4 MİLYON TL KAZANACAK

Son olarak Aile dizisinde rol alan Kıvanç Tatlıtuğ ise bölüm başı 4 milyon TL kazanacak. 8 bölümden oluşan dizi için Kıvanç Tatlıtuğ, toplamda 32 milyon TL kazanacak.

Pınar Deniz bölüm başına servet kazanacak! Kıvanç Tatlıtuğ ile partner oldu

DÖNENCE DİZİSİNİN YÖNETMENİ BELLİ OLDU

Oyunculuk kariyeri boyunca yer aldığı dizilerde büyük ses getirerek popülerlik kazanan Kıvanç Tatlıtuğ, Dönence dizisinin başrolü olmuştu. Uzun süredir ekranlarda görünmeyen başarılı oyuncu, son olarak Organize İşler: Karun Hazinesi dizisinde yer alacağı haberleriyle dikkatleri üzerine çekmişti.

Pınar Deniz bölüm başına servet kazanacak! Kıvanç Tatlıtuğ ile partner oldu

KIVANÇ TATLITUĞ KAÇ YAŞINDA?

Kıvanç Tatlıtuğ, 27 Ekim 1983’te Adana’da dünyaya geldi. Modellik kariyerine 2002 yılında adım atan Tatlıtuğ, kısa sürede televizyon dünyasına geçiş yaparak oyunculuğuyla geniş kitlelerin dikkatini çekti. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi mezunu olan oyuncu, kariyerini bilinçli rol seçimleriyle şekillendirdi.

ETİKETLER
#kıvanç tatlıtuğ
#pınar deniz
#Dizi Oyuncuları
#Dönence Dizisi
#Bölüm Başı Kazanç
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.