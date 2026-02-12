Burak Özçivit şimdi de Abu Dabi'de malikane satın aldı! Serveti 1 milyar TL'yi aştı

Son olarak Kuruluş Osman dizisinde rol alan Burak Özçivit, tek kişilik tiyatro oyunuyla seyircisinin dikkatini çekti. Yurt içi ve yurt dışında yaptığı yatırımlarla sık sık gündem olan Burak Özçivit bu sefer gözünü Abu Dabi'ye çevirdi.

BURAK ÖZÇİVİT BU SEFER ABU DABI'DE YATIRIM YAPTI

Hürriyet yazarı Mehmet Üstündağ, ‘Gel Konuşalım’ programında yaptığı açıklamada, Burak Özçivit'in Abu Dabi'de 11 odalı lüks bir malikane aldığı ve Dubai’deki rezidans projelerinde üç daire sahibi olduğunu iddia etti. Üstündağ ayrıca, Özçivit’in İstanbul Eyüp’te de daire topladığına dair kulis bilgileri olduğunu söyledi.

BURAK ÖZÇİVİT'İN MAL VARLIĞI GÜNDEM OLDU

Sık sık yaptığı yatırımlarıyla çok konuşulan Burak Özçivit, son olarak Bodrum'da yan yana yaptırdığı villalarla çok konuşuldu. Son yatırımlarına Bodrum’u da ekleyen oyuncunun, İstanbul’da 2, Gündoğan’da ise 1 adet villa sahibi olduğu da iddia edildi. Burak Özçivit lüks araba koleksiyonuyla da dikkat çekerken mal varlığının ise 1 milyar TL'yi aştığı iddia edildi.

KURULUŞ OSMAN'DAN BÖLÜM BAŞI 4 MİLYON TL İDDİASI

Burak Özçivit, 6 sezondur yer aldığı Kuruluş Osman dizisinden ayrıldı. İddialara göre; Burak Özçivit'in bölüm başı 4 milyon TL istemesi yapımcıyla arasının açılmasına neden oldu. Burak Özçivit ayrılığı doğrularken, yeni imajı da dikkat çekti.