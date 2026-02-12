Menü Kapat
Magazin
Burak Özçivit şimdi de Abu Dabi'de malikane satın aldı! Serveti 1 milyar TL'yi aştı

Yatırımlarıyla sık sık gündem olan Burak Özçivit'in bu sefer ise Abu Dabi'de 11 odalı lüks bir malikane aldığı iddia edildi. Bölüm başı 4 milyon istediği ve yapım ile sorunlar yaşadığı için Kuruluş Osman dizisinden ayrıldığı iddia edilen Burak Özçivit, şimdilerde tek kişilik tiyatro oyunuyla çok konuşuluyor. Bodrum ve İstanbul'da gayrimenkul yatırımları yapan Burak Özçivit, bu sefer rotasını Abu Dabi'ye çevirdi.

Burak Özçivit şimdi de Abu Dabi'de malikane satın aldı! Serveti 1 milyar TL'yi aştı
Son olarak dizisinde rol alan , tek kişilik tiyatro oyunuyla seyircisinin dikkatini çekti. Yurt içi ve yurt dışında yaptığı yatırımlarla sık sık gündem olan Burak Özçivit bu sefer gözünü Abu Dabi'ye çevirdi.

BURAK ÖZÇİVİT BU SEFER ABU DABI'DE YATIRIM YAPTI

Hürriyet yazarı Mehmet Üstündağ, ‘Gel Konuşalım’ programında yaptığı açıklamada, Burak Özçivit'in Abu Dabi'de 11 odalı lüks bir malikane aldığı ve Dubai’deki rezidans projelerinde üç daire sahibi olduğunu iddia etti. Üstündağ ayrıca, Özçivit’in İstanbul Eyüp’te de daire topladığına dair kulis bilgileri olduğunu söyledi.

Burak Özçivit şimdi de Abu Dabi'de malikane satın aldı! Serveti 1 milyar TL'yi aştı

BURAK ÖZÇİVİT'İN MAL VARLIĞI GÜNDEM OLDU

Sık sık yaptığı yatırımlarıyla çok konuşulan Burak Özçivit, son olarak Bodrum'da yan yana yaptırdığı villalarla çok konuşuldu. Son yatırımlarına Bodrum’u da ekleyen oyuncunun, İstanbul’da 2, Gündoğan’da ise 1 adet villa sahibi olduğu da iddia edildi. Burak Özçivit lüks araba koleksiyonuyla da dikkat çekerken mal varlığının ise 1 milyar TL'yi aştığı iddia edildi.

Burak Özçivit şimdi de Abu Dabi'de malikane satın aldı! Serveti 1 milyar TL'yi aştı

KURULUŞ OSMAN'DAN BÖLÜM BAŞI 4 MİLYON TL İDDİASI

Burak Özçivit, 6 sezondur yer aldığı Kuruluş Osman dizisinden ayrıldı. İddialara göre; Burak Özçivit'in bölüm başı 4 milyon TL istemesi yapımcıyla arasının açılmasına neden oldu. Burak Özçivit ayrılığı doğrularken, yeni imajı da dikkat çekti.

Burak Özçivit şimdi de Abu Dabi'de malikane satın aldı! Serveti 1 milyar TL'yi aştı
