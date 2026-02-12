Meltem Miraloğlu ABD'de trafik kazası geçirdi: Eşi hayatını kaybetti

Oyuncu Meltem Miraloğlu, ABD'nin New Jersey eyaletinde eşi Thomas Wick ile birlikte trafik kazası geçirdi. Kazada Miraloğlu'nun eşi hayatını kaybederken, oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu ve bugün hastaneden taburcu edildiği öğrenildi.

OYUNCU MELTEM MİROĞLU KAZA GEÇİRDİ

Ses sanatçısı ve magazin yazarı Onur Akay, oyuncu Meltem Miraloğlu ile ilgili üzücü haberi duyurdu. Akay'ın edindiği bilgilere göre, Miraloğlu ve Amerikalı eşi Thomas Wick, New Jersey'in Newark bölgesinde trafik kazası geçirdi. Kazada Thomas Wick hayatını kaybederken, Meltem Miraloğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu ve bugün hastaneden taburcu edildiği belirtildi.

MELTEM MİROĞLU'NUN EŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Onur Akay, Miraloğlu'nun ikinci eşi Thomas Wick'in New Jersey'de bulunan bir Protestan kilisesinde papaz olarak görev yaptığını daha önce duyurduğunu, ancak oyuncunun kendisini o dönem yalanladığını hatırlattı. Akay, geçmişte Miraloğlu'nun kendisinden 48 yaş büyük olan ilk eşi Patrick Grady ile evliyken aleyhinde dava açtığını, fakat mahkemede sunduğu ses kayıtları ve bilirkişi raporları sayesinde davayı kazandığını belirtti. Akay, bugün itibarıyla New Jersey'de yaşayan Türklerin kendisine gönderdiği ses kayıtlarını, izin alarak paylaşabileceğini ancak bu acı ve zor günde susmayı tercih ettiğini ifade etti. "Yıllardır hakkımda söylenenlerin aksine, bugün böyle acı ve zor bir olay sonrası susmayı tercih ediyorum. Elimde belgeler, kayıtlar, mahkeme kararları var. Ama bunların yeri ve zamanı var. Şimdi zamanı değil" dedi.

MELTEM MİROĞLU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

13 Ocak 1987, Diyarbakır doğumlu Meltem Miroğlu, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nden mezun olduktan sonra Mahsun Kırmızıgül'ün dikkatini çekti ve böylece profesyonel oyunculuğa başladı. 2011 yılında yayınlanan Hayat Devam Ediyor dizisiyle ise En İyi Kadın Oyuncu ödülüne layık görüldü.