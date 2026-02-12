Mauro Icardi, Lucas Torreira'nın doğum günündeki görüntülerine açıklık getirdi! China Suárez'i aldattığı iddiasına ateş püskürdü

Galatasaray'ın sevilen ismi Mauro Icardi'nin, takım arkadaşı Lucas Torreira'nın 30'uncu doğum günü partisindeki görüntüleri Arjantin basınında bir hayli konuşuldu. Arjantin basını, sevgilisi China Suárez'in yurt dışında olmasından dolayı partiye tek başına giden Icardi'nin sevgilisini aldattığını iddia etti.

GALATASARAYLI FUTBOLCULAR LUCAS TORREIRA'NIN DOĞUM GÜNÜNDE TOPLANDI

Galatasaray’ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira, 30. yaşını Harbiye’de bulunan mekanda görkemli bir partiyle kutladı. Futbol ve sanat dünyasından birçok ünlü ismin katıldığı geceye Demet Akalın ile Sefo'nun sahnesi damga vurdu.

MAURO ICARDI'NİN DOĞUM GÜNÜNDEKİ GÖRÜNTÜLERİ ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Wanda Nara ile zorlu bir boşanma süreci geçiren Mauro Icardi, bir süredir oyuncu China Suarez beraber. Çift sosyal medyada sık sık mutluluk pozları verirken, Icardi'nin doğum günü partisindeki görüntüleri çok konuşuldu. Mauro Icardi'nin China Suarez'i aldattığı iddiası sonrası ilk açıklama ünlü futbolcudan geldi.

ICARDI, MARIA SUAREZ'İ ALDATTIĞI İDDİALARINA ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Icardi iddialar sonrası yaptığı paylaşımda, “Arjantin magazinine ne oldu? Düşüşe geçmişler ve artık ne uyduracaklarını bilmiyorlar. 4 tane ‘deli’ gazetecinin yazdıklarını okumak utanç verici. Ne rezalet! En komiği de bu kişilerin futbol ve sözleşmeler hakkında da ahkâm kesmeleri. 24 saattir benim hakkımda konuşuyorlar ama futboldan anlamıyorlar.

Doğum günü videosunda boynumdaki dövmeyi görmemişler; bazı görseller yüzünden papağan gibi aynı şeyi tekrar ediyorlar. Sizin ‘işiniz’ iftira atmak, uydurmak; bilgilendirmek değil. Çalışan ve işini düzgün yapan insanlara saygısızlık ediyorsunuz.

Fotoğraf arşivinden bir şey silmiyorum. Geçmişimden saklayacak bir şeyim yok çünkü bugünüm harika ve sevdiğim kadınla olmak istiyorum. Ama onlar her gün konuşup saçmalıyorlar çünkü haber tutturamıyorlar. İşinizle parlamaya devam edin ve söylediklerinizle kendinizi küçük düşürün. Hepimizin kim olduğunu bildiği ‘belirli’ bir kaynağı tekrar edip duruyorlar.

Daha fazla uzatmayayım; çöküşteki Arjantin magazinine biraz ders vermek istedim. Üzerine alınan alsın. Ne ben ne de gelecekteki eşim onların saçmalıklarıyla geçinmiyoruz.” dedi.