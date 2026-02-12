Oyuncu Ceyhun Mengiroğlu hakkında "Piyasayı dolandırıp kaçtı" iddiası! Hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Yasak Elma, İkimizin Sırrı, Adı Mutluluk ve Maria gibi dizilerde rol alan 39 yaşındaki oyuncu Ceyhun Mengiroğlu'nun yaklaşık 15 milyon TL'lik borcu nedeniyle Bali'ye yerleştiği iddia edildi. Aylardır Türkiye'ye hiç giriş yapmayan oyuncu hakkında suç duyurusunda bulunulduğu iddia edildi.

CEYHUN MENGİROĞLU HAKKINDA DOLANDIRICILIK İDDİASI

Oyuncu Ceyhun Mengiroğlu’nun yaklaşık 15 milyon TL’lik borç nedeniyle Bali’ye yerleştiği iddia edildi. Türkiye’ye uzun süredir dönmediği belirtilen oyuncu hakkında suç duyuruları sonrası yakalama kararı çıkarıldığı öne sürüldü.

CEYHUN MENGİROĞLU'NUN EŞİYLE BERABER BALİ'YE YERLEŞTİĞİ İDDİA EDİLDİ

Televizyon projeleriyle tanınan oyuncu Ceyhun Mengiroğlu, son aylarda hakkındaki dolandırıcılık iddialarıyla gündemde. Banka ve iş çevrelerinden aldığı öne sürülen borçlar nedeniyle yaklaşık 15 milyon TL’lik yükümlülük altına girdiği belirtilen Mengiroğlu’nun yaz aylarında eşiyle birlikte Bali’ye yerleştiği iddia edildi.

CEYHUN MENGİROĞLU HAKKINDA YAKALAMA KARARI İDDİASI

Yapılan suç duyurularının ardından oyuncunun ifadesinin alınmasına yönelik yakalama kararı çıkarıldığı ileri sürüldü. Yaklaşık 6 aydır Türkiye dışında olduğu belirtilen Mengiroğlu’nun çevresiyle iletişimini kestiği ve telefonları açmadığı da iddia edildi. Ceyhun Mengiroğlu’ndan herhangi bir açıklama henüz gelmedi.