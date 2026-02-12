Menü Kapat
TGRT Haber
Magazin
Editor
Editor
 Dilek Ulusan

Oyuncu Ceyhun Mengiroğlu hakkında "Piyasayı dolandırıp kaçtı" iddiası! Hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Yasak Elma, Adı Mutluluk, İkimizin Sırrı gibi dizilerde rol alan 39 yaşındaki Ceyhun Mengiroğlu'nun 15 TL'lik borçları nedeniyle Türkiye'yi terk ettiği iddia edildi. İş dünyasından aldığı borçlar sonrası telefonlarını açmadığı iddia edilen oyuncu Ceyhun Mengiroğlu'nun Baliye'ye yerleştiği ve hakkında yakalama kararı çıkarıldığı iddia edildi.

Oyuncu Ceyhun Mengiroğlu hakkında
Yasak Elma, İkimizin Sırrı, Adı Mutluluk ve Maria gibi dizilerde rol alan 39 yaşındaki oyuncu Ceyhun Mengiroğlu'nun yaklaşık 15 milyon TL'lik borcu nedeniyle 'ye yerleştiği iddia edildi. Aylardır Türkiye'ye hiç giriş yapmayan oyuncu hakkında suç duyurusunda bulunulduğu iddia edildi.

CEYHUN MENGİROĞLU HAKKINDA DOLANDIRICILIK İDDİASI

Oyuncu Ceyhun Mengiroğlu’nun yaklaşık 15 milyon TL’lik nedeniyle Bali’ye yerleştiği iddia edildi. Türkiye’ye uzun süredir dönmediği belirtilen oyuncu hakkında suç duyuruları sonrası çıkarıldığı öne sürüldü.

Oyuncu Ceyhun Mengiroğlu hakkında "Piyasayı dolandırıp kaçtı" iddiası! Hakkında yakalama kararı çıkarıldı

CEYHUN MENGİROĞLU'NUN EŞİYLE BERABER BALİ'YE YERLEŞTİĞİ İDDİA EDİLDİ

Televizyon projeleriyle tanınan oyuncu Ceyhun Mengiroğlu, son aylarda hakkındaki dolandırıcılık iddialarıyla gündemde. Banka ve iş çevrelerinden aldığı öne sürülen borçlar nedeniyle yaklaşık 15 milyon TL’lik yükümlülük altına girdiği belirtilen Mengiroğlu’nun yaz aylarında eşiyle birlikte Bali’ye yerleştiği iddia edildi.

Oyuncu Ceyhun Mengiroğlu hakkında "Piyasayı dolandırıp kaçtı" iddiası! Hakkında yakalama kararı çıkarıldı

CEYHUN MENGİROĞLU HAKKINDA YAKALAMA KARARI İDDİASI

Yapılan suç duyurularının ardından oyuncunun ifadesinin alınmasına yönelik yakalama kararı çıkarıldığı ileri sürüldü. Yaklaşık 6 aydır Türkiye dışında olduğu belirtilen Mengiroğlu’nun çevresiyle iletişimini kestiği ve telefonları açmadığı da iddia edildi. Ceyhun Mengiroğlu’ndan herhangi bir açıklama henüz gelmedi.

Oyuncu Ceyhun Mengiroğlu hakkında "Piyasayı dolandırıp kaçtı" iddiası! Hakkında yakalama kararı çıkarıldı
